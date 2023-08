Videohinweise am Mittwoch

Christiane Reymann [Auszüge transkribiert, CG]: “Es gibt inzwischen ganz viele Schnittstellen in der Friedensfrage mit [anderen] Bewegungen und deshalb ist es mir wichtig, dahin zu gehen, auch wenn dieser Veranstalter als ‘umstritten’ gilt. Also wenn heute etwas ‘umstritten’ ist, ist das für einige schon das Negativ-Merkmal: da darf man nicht hin. Für mich ist es eine Herausforderung, weil wenn nichts mehr umstritten ist, wird’s für mich langweilig. Ich habe mich entschlossen, ich werde auf dieser Veranstaltung zum Frieden in der Ukraine reden und da habe ich eine ganz starke Motivation. Die eine ist persönlicher Art. Ich war mit Wolfgang Gehrcke und Andrej Hunko dabei 2014. Wolfgang und ich sind dann noch öfter hingefahren, als die beiden eine humanitäre Hilfsaktion für das Kinderkrankenhaus in Gorlovka gemacht haben. Und das sind für mich Erlebnisse, die so tief im Herzen verankert sind. Also ich habe den Menschen dort ein innerliches Versprechen gegeben: Ich werde alles tun, dass ihr auch hier in Frieden leben könnt. […] Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir angesichts des Krieges einfach mit Respekt andere Bewegungen, mit denen wir vielleicht nur einige Schnittstellen haben, betrachten müssen. Wir können uns das gar nicht mehr leisten, erst eine große Befragung zu machen – einen Gewissens-TÜV. Selbstverständlich würde ich nie mit Rechtsradikalen demonstrieren. Aber hier handelt es sich ja um politische Bewegungen, mit denen wir auch viele Erfahrungen teilen, Erfahrungen von Diffamierung, Erfahrung von Diskriminierung und die dadurch sehr politisch geworden sind und die jetzt dem Frieden gegenüber sehr politisch sind. Und da nicht zu versuchen, Brücken zu schlagen, finde ich sträflich und deshalb gehe ich dahin. Ich bin ganz gespannt, wie wir uns verstehen. […] Für mich sind das ja Mitmenschen, die mir in der Denkungsart noch nicht so vertraut sind und ich bin ganz gespannt, ob wir eine gemeinsame Sprache finden werden. […] Wir leben ja in einer Zeit, in der es total modern ist, abzuschwören. Olaf Scholz, er kam mal von ganz links unten nach oben. Olaf Scholz schwört der Entspannungspolitik von Willy Brandt ab. Die Grünen schwören dem Pazifismus ab. Ich war 1982 im Bonner Hofgarten mit hunderttausenden Anderen. Wir wollten, dass die Atomraketen raus aus Europa kommen. Wir haben es leider nicht geschafft, sonst sähe es heute anders aus. Aber es gibt für mich keinen Grund abzuschören. Abrüstung und ein europäisches Sicherheitssystem unter Anschluss Russlands sind nötiger denn je! […] Die Unterschiede müssen nichts Trennendes sein, wenn wir aufeinander zugehen, wenn wir Interesse aneinander haben, wenn wir zuhören, wenn wir nach Schnittpunkten und Gemeinsamkeiten suchen – und die sind in der Frage des Friedens wichtiger denn je – denn der Ukraine-Krieg kann, beabsichtigt oder aus Versehen, völlig außer Kontrolle geraten und alles zerstören. […] Lasst uns gemeinsam auch mal die Mythen zu diesem Ukrainekrieg anschauen.”