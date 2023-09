Deutschland – ein souveränes Land! Das ist eine Lachnummer, wie die vom US-Verteidigungsminister arrangierte Konferenz in Ramstein zeigt

Wir lesen und lernen, wir seien ein souveränes Land, wir lesen zum Beispiel hier ‚Ausländische Militärliegenschaften in Deutschland sind kein „extraterritoriales“ Gebiet des Entsendestaates“‘. Ramstein liegt in Deutschland und auch die Militärbasis Ramstein ist zu Deutschland gehörendes Land. Und dennoch lädt der US-Verteidigungsminister – immer wieder – nach Ramstein zu einer Konferenz ein, inzwischen „Ramstein-Format“ genannt. Die Rheinpfalz nennt den US-Verteidigungsminister Austin „Gastgeber des Treffens“. – Die Einrichtung dieser wiederkehrenden Konferenz ist nicht „ohne“ und sie erhöht die Gefahr, dass Ramstein und Umgebung im Ernstfall Ziel eines massiven Militärschlags Russlands werden wird. Albrecht Müller.



Bevor eintritt, was sich die deutsche Außenministerin wünscht, bevor Russland „ruiniert“ wird, müssen Ramstein und Umgebung mit einem massiven Militärschlag, möglicherweise mit einem Nuklearschlag rechnen. Davon werden hunderttausende von Menschen betroffen sein. Ramstein liegt nicht in einer Wüste.

Das „Ramstein-Format“ ist eine für Russland bedrohliche Einrichtung. In Ramstein werden militärische Planungen besprochen und Entscheidungen über die militärische Ausrüstung und Aufrüstung der Ukraine gefällt. Das geschieht nicht irgendwo, es geschieht in Deutschland. Wir sind also nicht nur mit unseren Waffenlieferungen, sondern auch noch als Ort der Koordination und Planung militärischer Aktionen im Krieg mit Russland beteiligt.

An diesem Beitrag des ZDF wird sichtbar, wie wichtig das Treffen in Ramstein für die Kriegsführung in der Ukraine ist. Ramstein ist direkt in diesen Krieg verwickelt.

Das folgende Foto ist nicht in den USA oder in der Ukraine, deren Flaggen von den Flaggen der USA eingerahmt sind, geschossen worden. Es ist in Deutschland, es ist in Ramstein entstanden.

(Quelle: ZDF)

Als Fußnote ist übrigens noch von einer besonderen Lachnummer zu berichten: Der deutsche Verteidigungsminister kann wegen einer Corona-Erkrankung am Treffen in Ramstein nicht teilnehmen. Das macht aber offenbar nichts. In Ramstein bestimmen sowieso die USA, was geschieht. Unser zuständiger Minister säße sowieso am Katzentisch.

Wer hilft den von der erkennbaren militärischen Bedrohung Betroffenen? Die Bundesregierung offensichtlich nicht. Die rheinland-pfälzische Landesregierung auch nicht. Eigentlich müsste die zuständige Staatsanwaltschaft in Zweibrücken tätig werden. Sie müsste zumindest prüfen, ob eine juristische Intervention gegen die Einladung des US-amerikanischen Verteidigungsministers zu einer Konferenz auf deutschem Boden möglich ist.