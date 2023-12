dazu auch: Die schwäbische Hausfrau agiert eiskalt Sobald die Tugend der Sparsamkeit bedroht ist und Politiker um den Staatshaushalt ringen, taucht zuverlässig irgendwo die schwäbische Hausfrau auf. In der Regel wird dann ihr vorbildhaftes Wirtschaften beschworen, an dem man sich gefälligst ein Beispiel nehmen solle. Denn dank ihrer Disziplin ist die Tasche der schwäbischen Hausfrau stets gut gefüllt. Damit ihr das schöne Geld nicht durch die Finger rinnt, trägt sie den sprichwörtlichen Igel in der Tasche – ein alter Schwabentrick, denn die Stacheln bewahren davor, allzu oft und allzu tief in die Tasche zu greifen. Es war Angela Merkel, die im Finanz- und Bankenkrisenjahr 2008, dem eine globale Wirtschaftskrise folgte, die schwäbische Hausfrau zur Galionsfigur erhob, als sie beim CDU-Parteitag sagte: „Man hätte einfach die schwäbische Hausfrau fragen sollen. Sie hätte uns eine Lebensweisheit gesagt: Man kann nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben.“ Besonders dreist spannte der einstige baden-württembergische Ministerpräsident Stefan Mappus die schwäbische Hausfrau für seine Zwecke ein: 2010 machte er etwa 4,7 Milliarden Euro für den Rückkauf der ENBW-Anteile von dem französischen Energieversorger Électricité de France locker und kommentierte den Deal mit den Worten: „Die schwäbische Hausfrau wird von dem Geschäft begeistert sein.“ Allerdings standen der schwäbischen Hausfrau in Wahrheit wohl die Haare zu Berge – der Staatsanwaltschaft übrigens auch. Unvergessen ist natürlich auch Wolfgang Schäubles Liebe zur Knausrigkeit der schwäbischen Hausfrau. Es gebe, so Schäuble, eine Art von Großzügigkeit, die ganz schnell das Gegenteil von dem bewirken könne, was beabsichtigt sei. Jürgen Habermas warf ihm vor, er spiele sich als „Zuchtmeister Europas“ auf. Bei Begriffen wie Nachtragshaushalt, Rettungspaket, schuldenfinanziertes Konjunkturprogramm und Schuldenbremse bleibt die schwäbische Hausfrau eiskalt. Sie weiß ja, wie man spart. Dennoch lässt man sie als Symbolfigur bei fiskalischen Debatten besser aus dem Spiel. Ein Staatshaushalt ist schließlich kein Privathaushalt. Der dänische Ökonom Jacob Funk Kirkegaard sagte kürzlich in einem Interview mit dem „Spiegel“, der Hausfrauenvergleich zeuge von ökonomischem Analphabetismus. Die Hausfrau, so der Ökonom, werde älter und müsse Geld für die Rente zurücklegen. Staaten seien aber darauf angelegt, ewig zu leben. Doch ewig leben könne man nur, wenn der Haushalt funktioniere und die Wirtschaft fit für die kommenden Jahrzehnte sei. Auf die Frage, ob Deutschland ein Schuldenproblem habe, antwortet er: „Nein, nein, nein!“ Das dürften all jene gerne hören, die dem Geiz der schwäbischen Hausfrau noch nie viel abgewinnen konnten. Quelle: FAZ

Anmerkung Christian Reimann: Der Bundeskanzler, kein Klimaexperte, sondern ein gelernter Jurist, setzt auf das Prinzip Hoffnung. Für Ernüchterung bzw. Realismus könnten und sollten die aktuellen Zahlen sorgen.

dazu: Strommix Deutschland: Wie hoch ist der Anteil erneuerbarer Energien?

Solaranlagen entlang Autobahnen und Bahnstrecken, schnellere Genehmigungsverfahren und vereinfachte Möglichkeiten, Flächen für Windkraftprojekte auszuweisen – Ende März einigte sich die Regierungskoalition auf mehrere Reformen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Denn bis 2030 sollen 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen produziert werden. Zuvor hatte Bundeskanzler Olaf Scholz bereits angekündigt, die Regierung wolle den Ausbau der Windenergie “generalstabsmäßig” angehen.

Bereits jetzt ist oft mehr als die Hälfte des täglich produzierten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. Am Freitag waren es etwa 23,2 Prozent. Das zeigen Zahlen des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme. Aus der Windenergie kamen dabei 7 Prozent des Stroms und aus der Solarenergie 0,6 Prozent. Fossile Energieträger wie Kohle und Erdgas lieferten insgesamt 76,7 Prozent des Stroms. Seit Mitte April 2023 wird in Deutschland kein Strom mehr aus Atomkraft erzeugt.

Quelle: NDR

dazu auch: Medienbericht: Habeck kündigt Scheitern des Kohleausstiegs an

Nach Informationen der Bild am Sonntag soll Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis90/Die Grünen) am Mittwoch in einer Sitzung des Bundestagsausschusses für Energie angekündigt haben, Kohlekraftwerke “im Notfall” auch über ihr bislang geplantes Ende 2030 hinaus laufen zu lassen.

Wie das Springer-Blatt berichtet, antwortete Habeck dort auf die Frage “Werden Sie überprüfen, ob der Kohleausstieg im Zeitrahmen stattfinden kann?”, dass fossile Kraftwerke auch länger laufen müssten, wenn es bis 2030 nicht genügend Ersatzkraftwerke gibt.

Die Versorgungssicherheit bis 2030 sei an Voraussetzungen wie den Netzausbau und die Schaffung von Ökostrom-Kapazitäten gebunden. Gelinge dies nicht wie geplant, sei die Konsequenz “natürlich genau die, die Sie sagen”, antwortet Habeck laut Ausschussprotokoll. Der Minister weiter:

“Wenn wir nicht in einer sicheren Versorgungslage sind, dann müssen fossile Kraftwerke länger laufen. Wir werden niemals die Versorgungssicherheit gefährden.”

Quelle: RT DE

und: COP 28: Staatenallianz für Ausbau der Atomkraft

20 Staaten wollen zum Wohle des Klimas die Energieerzeugung aus Atomkraft deutlich in die Höhe schrauben. Bis zum Jahr 2050 sollten die Kapazitäten verdreifacht werden, hieß es in einer am Samstag auf der Weltklimakonferenz veröffentlichten Erklärung, die unter anderem von den USA, Frankreich, Großbritannien sowie dem Gastgeberland Vereinigte Arabische Emirate unterzeichnet wurde.

Man halte fest, dass Atomkraft eine Schlüsselrolle dabei spiele, bis Mitte des Jahrhunderts Klimaneutralität zu erreichen und das 1,5-Grad-Ziel, mit dem die Weltgemeinschaft die schlimmsten Folgen der Erderwärmung verhindern will, im Rahmen des Möglichen zu halten, heißt es in der Erklärung. Andere Länder seien aufgerufen, sich anzuschließen, und Geldgeber, in den Ausbau von Atomkraft zu investieren.

Verlangt wurde von der Staatengruppe, die installierte Leistung der AKWs weltweit bis 2050 zu verdreifachen – verglichen mit dem Stand von 2020. Verbreitet wurde die Erklärung durch den US-Klimabeauftragten John Kerry. Zu den Unterzeichnern zählen auch Belgien, Finnland, Japan, Polen, Schweden und die Ukraine, nicht aber Russland und China, die ebenfalls über eine größere Zahl von Atomkraftwerken verfügen.

Quelle: ORF