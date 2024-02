dazu auch: Human Rights: Mrs. Clinton Goes to Berlin

While Julian Assange is fearing extradition, the former foreign minister is hailed as a promoter of peace and democracy

One day before the defence for WikiLeaks co-founder Julian Assange is scheduled to appear in London’s High Court – applying for permission to appeal the court’s December 2021 decision to reverse district judge Vanessa Baraitser’s January 2021 ruling against his extradition to the United States – former U.S. Secretary of State and 2016 presidential candidate Hillary Clinton was in Berlin for the »Cinema for Peace« Gala 2024.

