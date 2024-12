Anmerkung unserer Leserin S.B.: Zorn ist fast schon ein zu harmloses Wort, dass ich bei den westlichen Kriegstreibern empfinde, die gnadenlos und kaltblütig die Ukrainer für ihre Ziele opfern. Bei unseren Politikern kann ich auch den ein oder andern „Blinken“ erkennen, der die Jugend kriegstüchtig machen will, Wehrpflicht- und Dienstpflicht einführen will, und vom Krieg nach Russland tragen spricht. Kriegsbesoffenheit statt Verstand und Diplomatie. Keiner von denen wird jemals an der Front sterben. Und allzu viele lassen sich hier manipulieren, dabei müssten wir doch alle wissen, wie das für uns ausging, als damals solche und ähnliche Forderungen gestellt wurden! Ich kann es fast nicht mehr verarbeiten, verstehen sowieso nicht, dass die noch gewählt werden. Auch ich fühle mich ohnmächtig.

dazu auch: Kapitulation durch die Hintertür? Nato plant offenbar baldiges Ende des Ukraine-Krieges

Nach fast drei Jahren Ukraine-Krieg zeichnet sich ein mögliches Ende des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine ab. Wie die US-Agentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, diskutieren die Nato-Verbündeten bereits Szenarien für einen Waffenstillstand und suchen nach Wegen, um die Unterstützung westlicher Staaten für Kiew aufrechtzuerhalten.

Auf dem Nato-Treffen in Brüssel betonte Generalsekretär Mark Rutte zwar noch, dass die Lieferung von Waffen an die Ukraine oberste Priorität habe. “Wir müssen mehr tun, als die Ukraine nur im Kampf zu halten”, sagte der Niederländer. Es gehe darum, genug Unterstützung zu leisten, um den Verlauf des Krieges ein für alle Mal zu ändern.

Gleichzeitig planen die Verbündeten allerdings bereits, wie ein Waffenstillstand erreicht und nachhaltig gestaltet werden kann. Laut Bloomberg-Informationen geht es der Nato darum, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in die bestmögliche Position zu bringen, um dem russischen Vormarsch etwas entgegenzusetzen oder mögliche Waffenstillstandsverhandlungen zu führen.

Quelle: Telepolis