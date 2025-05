Videohinweise am Samstag

Kranzniederlegung des russischen Botschafters am 8. Mai in Berlin Pankow

Am 8. Mai 2025 legt der russische Botschafter Sergej Netschajew am Sowjetischen Ehrenmal in der Schönholzer Heide einen Kranz nieder. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Gedenkens an das Ende des Zweiten Weltkriegs statt. Zu den Teilnehmern zählen unter anderem die Bundestagsabgeordnete Sevim Dağdelen und Vertreter der russischen Botschaft. Das Video dokumentiert den Ablauf der Zeremonie, die Sicherheitsvorkehrungen und die Einordnung der Veranstaltung im Berliner Kontext.

Quelle: Berliner Zeitung, 09.05.2025

1.900 Polizisten bei Gedenkveranstaltungen in Berlin im Einsatz

Mit vielen Veranstaltungen wird in #Berlin an das Ende des Zweiten Weltkrieges und an die #Befreiung von der NS-Diktatur vor 80 Jahren erinnert. Die Berliner Polizei begleitet das Gedenken laut eigenen Angaben mit rund 1.900 Einsatzkräften. Am Mittwoch hatte das Berliner Verwaltungsgericht das Zeigen von Flaggen und Symbolen mit russischem Bezug für die Zeit vom Morgen des 8. Mai bis zum Abend des 9. Mai 2025 im Umfeld verschiedener Ehrenmale, u.a. am Sowjetischen Ehrenmal in Treptow, untersagt.

Dieses Video ist ein Bericht aus der rbb24 ABENDSCHAU

Quelle: rbb24, 08.05.2025

Kundgebung zum 80. Jahrestag der Befreiung in Berlin-Tiergarten – Teil 3

Am 3. Mai 2025 fand in Berlin am sowjetischen Ehrenmal in Tiergarten eine Gedenkveranstaltung statt, die der Befreiung Deutschlands vom Hitlerfaschismus gedachte. Hier Teil 3:

00:23 Jutta Kausch-Henken

01:33 Quijote

16:21 Laura v. Wimmersperg

24:06 Dr. Heinz Wehmeier – stellv. Vorsitzender Bundesverband Deutscher West-Ost-Gesellschaften e.V. (BDWO)

35:03 Tobias Thiele

43:31 Seidel und Kunze

50:39 Marleen Scheel

57:46 Christiane Reymann – Brief an die Befreier

01:02:29 Jens Fischer Rodrian und ab

01:10:08 mit Tino Eisbrenner

Quelle: proFakt, 07.05.2025

