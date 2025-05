Anmerkung des Autors Fabian Scheidler: Der Beitrag untersucht die Motive von EU-Funktionären, bestimmten Mitgliedstaaten und Großbritannien, die laufenden Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Ukraine zu untergraben. Die mangelnde Bereitschaft zu einer konstruktiven Diplomatie wird in den Kontext eines politischen Programms gestellt, das auf eine Beschneidung des Wohlfahrtsstaates zugunsten des militärisch-industriellen Komplexes hinausläuft.

Anmerkung Christian Reimann: Leider wird in den deutschen Hauptmedien viel zu wenig über die Nazi-Entwicklungen in der EU und in der Ukraine berichtet. Hätten in Deutschland so viele gegen Rechts demonstriert, wenn es entsprechende Medien-Berichte geben würde?