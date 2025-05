dazu auch: Blamage: Trump lässt Merz eiskalt ins Messer laufen US-Präsident Trump will nicht mehr für den Krieg gegen Russland zahlen. Das müssten die Europäer übernehmen. Friedrich Merz sieht plötzlich ganz alt aus. […] Er habe den Europäern gesagt, es sei sehr schwer, sich aus dem Konflikt herauszuhalten. Wenn die Europäer der Meinung seien, sie müssten führen, dann sollten sie das tun. Wenn sie jedoch das Gefühl hätten, es nicht zu schaffen, sollten sie besser aussteigen: „Was wollen sie machen ohne Bodentruppen? Wir werden keine Bodentruppen schicken.“ Der finanzielle Aufwand sei zu groß: „Das ist nichts für uns, das ist etwas für jemand anders.“ Die Aussagen Trumps decken sich mit einem Bericht der New York Times. Demnach habe Trump dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs nach seinem Telefonat mit Putin gesagt, Russland und die Ukraine müssten selbst eine Lösung für den Krieg finden. Quelle: Berliner Zeitung

dazu auch: Ende der Gaza-Blockade “fadenscheinig” Die von Israel freigegebenen Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen sind nicht genug, kritisieren auch deutsche Hilfsorganisationen. Zudem kommt die Hilfe laut UN nicht bei den Betroffenen an. Es war eine Kehrtwende, allerdings nur scheinbar. Am Sonntag verkündete Israels Premier Benjamin Netanjahu, dass Hilfsgüter wieder in den Gazastreifen hinein dürfen – nach fast drei Monaten der Blockade. Aber: Bei den Menschen kommen sie nicht an. Das Ende der Blockade sei nicht mehr als ein Vorwand, um dem Vorwurf des Aushungerns der Bevölkerung des Gazastreifens zuvorzukommen, sagte der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen, Christian Katzer, im ARD-Morgenmagazin. Die Wiederaufnahme der Gaza-Hilfslieferungen sei fadenscheinig. Quelle: tagesschau

dazu auch: Die Sanktionen gegen Röper und Lipp zeigen die Verzweiflung in der EU

Die EU und ihre Mitgliedsstaaten haben ein Budget in Höhe von Milliarden Euro jährlich, mit denen sie ihre staatlichen Medien wie BBC oder Deutsche Welle, oder auch die „öffentlich-rechtlichen“ (also auch staatlichen) Medien wie ARD und ZDF finanzieren. Trotzdem erleben wir in den letzten Jahren einen deutlichen Rückgang des Vertrauens der Menschen in diese Medien und die Politik der europäischen Regierungen, die diese Medien mit ihren Milliardenbudgets nach Kräften unterstützen.

Daher war meine erste Reaktion auf die Nachricht, die EU würde mich unter Sanktionen stellen, ein herzhaftes Lachen. Warum?

Quelle: Anti-Spiegel

Anmerkung Christian Reimann: Die “Verzweiflung in der EU” dürfte mit diesem Personal an der Spitze nicht geringer, sondern sogar noch größer werden. Es könnte einerseits gefragt werden, wen es als nächstes treffen wird. Andererseits wäre jede weitere Sanktion – schmerzlich für die Betroffenen – ein Zeichen dafür, wie schlecht der Zustand des politischen und medialen Systems in der EU ist.