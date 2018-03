Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Frühling und ein paar erholsame Ostertage …

… und ein bisschen Freude trotz der mit gewissem Recht verbreiteten Unsicherheit und trotz der drohenden militärischen Gefahren. Wir wünschen Ihnen und uns, dass Militär und Rüstung nicht die Oberhand über unser Leben gewinnen. Wir fordern, dass deutsche Firmen und Politiker aufhören, den Tod und den Mord und den Totschlag in der Welt zu fördern. Was da heutzutage geschieht, konnten Sie in der letzten Anstalt zum Thema Rüstung und Waffenexport verfolgen. Albrecht Müller.



Die NachDenkSeiten werden auch künftig Ihr Partner beim Versuch bleiben, ein bisschen Licht in die Wirren der Propaganda und Meinungsmache zu bringen. Seien Sie bitte gnädig, wenn uns manchmal der Faden der Geduld reißt. Das passiert gelegentlich, wenn wir die tägliche, ja stündliche und gezielte Propaganda analysieren. Dann formulieren wir gelegentlich zu hart; dafür bitten wir um Rabatt.

Die NachDenkSeiten haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres wieder besondere Leistungen zur Aufklärung erbracht – bei der Analyse und Beschreibung der Koalitionsbildung wie auch der Vorgänge um den Gift-Anschlag von Salisbury zum Beispiel. Viele Leserinnen und Leser lassen uns wissen, dass sie diese Arbeit nutzen und schätzen. Für Ihre anerkennenden und freundschaftlichen Mails sind wir dankbar. Auch bei uns menschelt es manchmal und dann freuen wir uns über eine positive Würdigung der Arbeit.

Die NachDenkSeiten haben in den letzten Wochen wieder einen kräftigen Sprung nach oben gemacht. Sie wurden im März an manchen Tagen von über 180.000 Nutzern besucht, im werktäglichen Schnitt von 145.000.

Wir haben unsere Leistungen ausgebaut. Zum Beispiel erhalten Sie jetzt regelmäßig Zusammenstellungen von Lesermails; es gibt einen eigenen YouTube Kanal für Podcasts und wir bieten einzelne Artikel in einer gestalteten PDF-Form zum Ausdrucken an.

Wir haben personell ausgebaut. Und dennoch kommt es vor, dass auf Ihre Mails nicht oder nicht rechtzeitig geantwortet wird. Das tut uns dann sehr leid. Aber manchmal ist die Zahl Ihrer Reaktionen einfach nicht zu meistern.

Wir danken für die kontinuierliche Unterstützung des Fördervereins der NachDenkSeiten. Nur auf der Basis dieser finanziellen Hilfe kann die Arbeit gemacht werden. Wenn Sie noch nicht bei den Förderern sind, dann bitten wir darum, dass Sie sich das positiv überlegen. Und selbstverständlich freuen wir uns über spontane Spenden.

Und was ganz wichtig ist: informieren Sie in Ihrem Umfeld über die Existenz und die Leistung der NachDenkSeiten.

Herzliche Ostergrüße

Das Team der NachDenkSeiten