Anmerkung Jens Berger: Wäre Müllers Position doch nur mehrheitsfähig in der Regierung. Schon bei der ersten großen Flüchtlingswelle über die Balkanroute war die chronische Unterfinanzierung der Auffanglager in den Nachbarländern Syriens einer der Hauptgründe für die massenhafte Flucht in Richtung Europa. Hinzuzufügen wäre jedoch noch die Forderung, dass vor allem die Staaten bei der Finanzierung stärker herangezogen werden müssten, die die Kriege im Hintergrund auch finanziell befeuern. So betrug der Anteil Saudi Arabiens am Budget des 3RP für Syrien gerade einmal 11 Mio. US$ und entspricht 0,4% des Gesamtbudgets. Aus Katar kamen sogar nur 1,8 Mio. US$ … der Gegenwert eines Luxussportwagens, mit denen die Herrscherfamilie sich so gerne die Zeit vertreibt. Für die Befreiung von neun rangniedrige Mitgliedern der Herrscherfamilie, die im Irak gekidnappt wurden, zahlte Katar übrigens 275 Mio. US$ – also mehr als einhundertfünfzigfache dessen, was die reiche Ölmonarchie für die Versorgung der Flüchtlinge des von ihnen mitfinanzierten Bürgerkriegs in Syrien springen lässt. Das ist wirklich eine Schande.

Anmerkung Jens Berger: Das „Kleingedruckte“ ist hier die eigentlich unglaubliche Meldung. Die USA unterhalten also offiziell auf syrischem Stadtgebiet eine von amerikanischen und britischen Soldaten betriebene Ausbildungsbasis für eine Rebellentruppe und haben dem Staat Syrien untersagt, sich dieser Basis näher als 34 Meilen zu näheren? Liebe NATO, liebes Weißes Haus, liebe Bundesregierung – auf welchen Paragraphen des Völkerrechts, welches UN-Mandat oder was auch immer begründet sich denn bitte diese territoriale Inanspruchnahme mitten in einem souveränen Staat? Nennt man so etwas nicht sonst Bruch des Völkerrechts? Was würden wir denn sagen, wenn Russland mitten in der sächsischen Schweiz auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz der NVA militante Nazi-Wehrsportgruppen ausbilden würde und Bundeswehr sowie sächsischer Polizei bei Gewaltandrohung untersagen würde, sich dieser Basis weniger als 50 Kilometer zu nähren? Verrückt, nicht wahr?

Anmerkung JK: Um die, für die deutschen „Qualitätsjournalisten“ völlig rätselhafte, immer noch große Popularität Putins bei den russischen Bürgern zu verstehen, sollte man sich mit der Situation des Landes unter der Präsidentschaft Jelzins auseinandersetzen, in der Russland im Chaos versank und ein Eldorado für Spekulanten und Glücksritter war. Zu Lasten der Mehrheit der russischen Bevölkerung, deren Lebensstandard in der knappen Dekade der russischen „marktkonformen Demokratie“ massiv sank. Das könnte man als engagierter Journalist ohne großen Aufwand recherchieren. Das scheint aber heutzutage schon zu viel verlangt, ist das Verbreiten von Ressentiments doch viel bequemer.

Anmerkung JK: Wenn der dezidiert neoliberale Spiegel positiv über eine Politikerin berichtet, die für eine klar linke Politik steht, ist eigentlich Vorsicht angebracht. Es fällt schnell auf, dass die Unterstellung Alexandria Ocasio-Cortez sei “populistisch” nicht auftaucht, die sonst in den “Qualitätsmedien” sofort verwendet wird, wenn eine Politik delegitimiert werden soll, die sich klar gegen die Durchsetzung der neoliberalen Agenda richtet. Der Beitrag ist sogar in einem äußerst positiven Tenor verfasst, wie, Cortez sei der neue Star der US-Demokraten, deren jüngste Hoffnungsträgerin im Kampf gegen Trump, sie stehe für eine “kompromisslos progressive Agenda” usw. Man darf aber sicher sein, würde eine junge linke Politikerin in Deutschland mit den gleichen politischen Forderungen auftreten, würde das Urteil völlig anders lauten. So wendet sich Ocasio-Cortez klar gegen die neoliberale Austeritätspolitik, was im Spiegelartikel lieber nicht erwähnt wird, denn in Deutschland wird bekanntlich jede Kritik an der Politik der “schwarzen Null” in den “Qualitätsmedien” als Blasphemie verdammt.

So zeigt sich in Ocasio-Cortez’ Wahlerfolg, wie auch an der Popularität Bernie Sanders während der US-Vorwahlen, dem Erfolg der Labour Party unter Jeremy Corbyn bei den letzten britischen Parlamentswahlen, dass mit ehrlicher linker Politik viele auch junge Menschen erreicht werden können.