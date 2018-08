dazu: Die Heizung bleibt aus Partner weg, Armut da: Die Zahl der Alleinerzieherhaushalte steigt. Finanzielle Misere garantiert Unruhe, fragende Blicke, ein Zwischenruf: »Was, so viel?« Am Donnerstag kam die von Behördenchef Georg Thiel angeführte Abordnung des Statistischen Bundesamtes kurz aus dem Tritt, als sie der versammelten Hauptstadtpresse eine Zahl präsentierte, die sogar dieser Runde nicht eben radikaler Kritiker seltsam vorkam: Alleinerzieherhaushalte, so war zu hören, würden im Schnitt über ein Nettoeinkommen von 2.320 Euro im Monat verfügen. Das sei, wiegelten die Vertreter des Bundesamtes eilig ab, nur eine »statistische Größe«, was wohl heißen soll: Das hat mit der gelebten Realität eigentlich nichts zu tun. Zusammengerechnet wird diese Zahl, indem das durchschnittlich verfügbare Pro-Kopf-Einkommen in Haushalten von Alleinerziehenden, das – auch so eine »statistische Größe« – bei 967 Euro liegen soll, mit der durchschnittlichen Zahl der Personen pro Alleinerzieherhaushalt – 2,4 – multipliziert wird. Das Statistische Bundesamt hatte zur Pressekonferenz geladen, um die Daten des Mikrozensus 2017 unter dem Gesichtspunkt »Alleinerziehende in Deutschland« auszuwerten. Pauschale Schönfärberei kann man der Behörde nicht vorwerfen: Der Mikrozensus stützt sich methodisch vor allem auf Haushaltsbefragungen, und die sind recht aussagekräftig. Die Angabe etwa, dass fast ein Drittel der Bevölkerung der BRD in Haushalten lebt, die nicht in der Lage sind, unerwartet anfallende Ausgaben in Höhe von 1.000 Euro zu bestreiten, sagt über die tatsächliche soziale Lage im Land wesentlich mehr aus als das Hantieren mit statistischen Durchschnittswerten. Die Situation von Alleinerzieherhaushalten ist dabei besonders schlecht: 63 Prozent der Personen in diesen Haushalten können im Notfall keine 1.000 Euro zusammenkratzen, 39 Prozent können sich keine Urlaubsreise leisten, 14 Prozent verfügen noch nicht einmal über die Mittel, um mindestens alle zwei Tage eine vollwertige Mahlzeit einzunehmen, neun Prozent lassen im Winter aus Kostengründen die Heizung aus. Quelle: junge Welt

dazu: Die Autoindustrie hat sich Zeit gekauft

So ist auch ein Jahr nach dem Gipfel nur bei einem Teil der betroffenen Autos überhaupt das versprochene Software-Update installiert worden. Dabei war das ohnehin schon die kostengünstige Minimal-Lösung. Die viel wirksameren Hardware-Nachrüstungen waren der Autoindustrie viel zu teuer und hätten ihre Milliardengewinne vermutlich zu stark geschmälert. Auch von den Geldern aus dem vermeintlichen Sofort-Programm “Saubere Luft” ist bis heute kein einziger Cent ausgezahlt worden.

Für die Autoindustrie war der Dieselgipfel aber wohl tatsächlich ein großer Erfolg. Er hat den Konzernen nämlich eine Menge Zeit gekauft. Ihr Cheflobbyist in der Bundesregierung – Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer – will jedenfalls erst einmal weiter abwarten, was die beschlossenen Programme denn in den nächsten Jahren so bringen. Und vielleicht erledigt sich das Problem mit den Stickoxid-Werten ja dann irgendwann von selbst: Wenn immer mehr alte, besonders dreckige Autos verschrottet oder in Drittländer verkauft werden. Und die Bürger in den Stickoxid-belasteten Innenstädten – die können ja so lange dann vielleicht einfach mal die Luft anhalten.

Quelle: Deutschlandfunk

dazu auch: Schlechte Zeiten für wen?

Kosten des Dieselabgasbetrugs belasten VW-Konzernbilanz. Eigentümer kassieren Profite. Beschäftigte in Kurzarbeit […]

Bezogen auf die Verhaftung und andauernde Untersuchungshaft des Audi-Vorstandschefs und Konzernvorstandsmitglieds Rupert Stadler heißt es im Risikobericht: »Vorgeworfen wird dem Beschuldigten u. a. Betrug im Zusammenhang mit dem Verkauf von Dieselfahrzeugen im Zeitraum nach Herbst 2015. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in diesem Zusammenhang gegen 20 Personen.«

Angesichts der Weigerung von VW bis hin zum Bundesverfassungsgericht, die Ergebnisse der Ermittlungen der Kanzlei Jones Day der Staatsanwaltschaft zur Verfügung zu stellen, liest sich die Erklärung zur Kooperation mit den Behörden geradezu zynisch. Es werden Heerscharen von Anwälten beschäftigt, um die Forderungen von Staaten, Umweltbehörden und Kunden abzuwehren.

Für 2018 hat VW über fünf Milliarden Euro für durch den Abgasbetrug entstandene Kosten zurückgestellt. Eine Milliarde davon musste der Wolfsburger Autobauer jüngst als Bußgeld an die niedersächsische Landeskasse überwiesen. Bedeutsam ist, wie diese Strafe von der Staatsanwaltschaft begründet wurde: Es geht um fahrlässige Aufsichtspflichtverletzungen bei der Auslieferung von fast elf Millionen Dieselfahrzeugen. Die Summe setzt sich zusammen aus fünf Millionen Euro als Höchstmaß der Ahndung sowie aus 995 Millionen Euro zur »Abschöpfung wirtschaftlicher Vorteile«. Damit ist die Betrugsdividende gemeint, die aber tatsächlich längst an die Großaktionäre weitergereicht wurde. Also müsste eigentlich der Porsche-Piëch-Clan dafür vor den Kadi und diese »Hehlerware« abliefern wie jeder andere Betrüger.

Noch stehen viele Prozesse aus, es gibt jedoch auch schon Urteile gegen VW und es wurden milliardenschwere Vergleiche abgeschlossen. Alles zusammen Umstände, die die Bilanz belasten und die Verkäufe erschweren. Aber es kommt noch dicker: Der voraussichtliche Rückruf von über 120.000 Elektrofahrzeugen wegen der Verwendung von krebserregendem Cadmium wurde am Tag vor der Veröffentlichung des Halbjahresberichtes bekannt und floss also in den Risikobericht noch nicht ein.

Quelle: junge Welt