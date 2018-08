Hinweise des Tages II

dazu: EU-Kommission lehnt Neuregelung von Kindergeld ab

Angesichts gestiegener Überweisungen von Kindergeld ins Ausland wollen deutsche Politiker die Zahlungen an die Lebenshaltungskosten koppeln. Doch in Brüssel winkt man ab.

Die EU-Kommission hat sich gegen Neuregelung von Kindergeldzahlungen ins europäische Ausland ausgesprochen. Eine Anpassung dieser Zahlungen an die Lebenshaltungskosten am Wohnort des Kindes sei wegen des Diskriminierungsverbots nirgendwo im EU-Recht vorgesehen, sagte eine Sprecherin. Stattdessen sollten die Instrumente zum Kampf gegen einen Missbrauch gestärkt werden.

Die Große Koalition hatte bereits in der vergangenen Legislaturperiode eine sogenannte Indexierung der Lebenshaltungskosten geplant. Wegen europarechtlicher Bedenken verzichtete die Regierung allerdings bislang darauf, einen entsprechenden Gesetzentwurf im Bundestag einzubringen.

Nun planen Union und SPD einen neuen Anlauf, um auf europäischer Ebene eine Einigung zu erzielen. Eine Gelegenheit dafür könnten die Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen der EU bieten. Bundesfinanzminister Olaf Scholz habe “das Thema immer wieder in Brüssel angesprochen und wird das auch weiterhin tun”, sagte ein ranghoher Mitarbeiter dem SPIEGEL.

Quelle: Spiegel Online

Anmerkung unseres Lesers H.K.: Auf die Idee, das Arbeitsrecht positiv zu reformieren (siehe Italien) und Geringbeschäftigung und Scheinselbständigkeit abzuschaffen kommt die SPD nicht. Zeit für mehr Gerechtigkeit?!

Sinti und Roma kritisieren Duisburger Oberbürgermeister scharf

Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, hat die Äußerungen des Duisburger Oberbürgermeisters Sören Link (SPD) über vermeintlichen Missbrauch der Sozialsysteme scharf kritisiert. Selbstverständlich müsste ein Missbrauch von Leistungen unterbunden werden. Angehörige einer Minderheit zur alleinigen Ursache dieses Problems zu machen, stehe aber “in der Tradition der Herstellung von Sündenböcken und birgt, gerade jetzt, die Gefahr von Gewalt gegen Sinti und Roma in Deutschland”, sagte Rose.

Links Aussagen waren eine Reaktion auf aktuelle Zahlen zum Kindergeld. Das Bundesfinanzministerium hatte mitgeteilt, dass die Regierung immer häufiger Kindergeld für Menschen zahle, die im Ausland lebten. “Im Juni 2018 wurde für 268.336 Kinder, die außerhalb von Deutschland in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum leben, Kindergeld gezahlt”, sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Ende 2017 lag die Zahl demnach bei 243.234 Empfängern, 2016 bei 232.189. Vor allem die Zahl der Empfänger aus Osteuropa habe zugenommen.

Link hatte anschließend vor einer gezielten Migration in das Sozialsystem gewarnt. “Die Bundesregierung verschläft dieses Problem, sie muss endlich etwas dagegen tun, dass es Armutsflüchtlinge in Europa gibt.” (…)

Genau diese Verbindung von “Rattenproblem” und Vorwürfen gegen die gesamte Minderheit mache Sinti und Roma zur Zielscheibe potentieller Gewalt, sagte Rose. “Dies ist eine Einladung an rechtsextremistische Gewalt.” Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma werde im Gespräch mit Parlament und Bundesregierung über die Einrichtung einer “Unabhängigen Expertenkommission Antiziganismus” die Äußerungen des Duisburger SPD-Bürgermeisters zum Anlass nehmen, “konkrete Aufklärung zu leisten und entsprechende Handlungsempfehlungen zu geben”.

Quelle: Spiegel Online

Anmerkung Christian Reimann: Warum hat SPD-Mitglied Link pauschal gegen Sinti und Roma geredet? War er sich der Wirkung seiner Worte nicht bewusst oder ist das völkische Gedankengut schon so weit in der “Mitte” der Gesellschaft angekommen? Welche Beweise hat der Duisburger Oberbürgermeister – oder ermittelnde Behörden – für diese Äußerungen?