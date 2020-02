Anmerkung Christian Reimann: Ganz offensichtlich – aber das verwundert nicht wirklich – ist die Leyen-Kommission orientiert am Wohl von Arbeitgebern bzw. (Rüstungs-)Konzernen.

Anmerkung Christian Reimann: Auf so eine vage Empfehlung hätte die EU-Kommission auch verzichten können. Wie sagt doch ein Sprichwort? Reden ist Silber – Schweigen ist Gold.

Anmerkung JK: Erstaunlich, dass Scheuer immer noch im Amt ist. Mit jedem Tag mehr als Verkehrsminister fügt Scheuer der Glaubwürdigkeit der Politik und der Demokratie schweren Schaden zu. Andererseits ist unverständlich, weshalb sich Scheuer so an das Amt klammert. Ein Rücktritt wird wohl nicht mit einem finanziellen Schaden für Scheuer verbunden sein. Es wird sich sicher ein schönes Pöstchen finden lasse wie aktuell der Fall Gabriel zeigt.

Anmerkung André Tautenhahn: Ein Kulturwandel, der offensichtlich darin besteht, dass laut Bundesrechnungshof bei 80 Prozent der Beraterabkommen, die das Ministerium schloss, die Notwendigkeit der Beratung „nicht nachgewiesen“ und die Wirtschaftlichkeit fast nie geprüft wurde. Es stehen also Vorwürfe von Rechtsbruch und Vetternwirtschaft im Raum und Frau Suder sagt dazu, dass ihr Wirken essenziell war und frischen Wind von außen gebracht habe, zu Tagessätzen von teils mehr als 2000 Euro? Merkwürdig ist allerdings auch, dass seit der Löschung von Handy-Daten und die Diskussion darum, über die offenkundig rechtswidrige Praxis der Auftragsvergabe und den Millionenschaden, der damit angerichtet wurde und wird, immer weniger berichtet wird. Es gibt aber auch Ausnahmen…

Anmerkung Christian Reimann: Wahnsinn! Anstatt die US-Militärbasen in Deutschland endlich zu schließen, werden sie demnächst wohl noch ausgebaut.

Anmerkung Christian Reimann: Das US-Imperium will abgesichert sein. China soll im neuen Kalten Krieg offenbar die Rolle der früheren Sowjetunion einnehmen. Und die Bundesregierung scheint sich in den Konflikt mit hineinziehen zu lassen. Bitte lesen Sie dazu auch Marine plant Entsendung einer Fregatte in den Indo-Pazifik mit einer Anmerkung.