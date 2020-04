Anmerkung unseres Lesers J.H.: Dabei ist mir aufgefallen, dass man als Transportmittel eine Antonow An-22 (größte in Serie gebaute Flugzeug mit Propellerantrieb) gechartert hat. Im Text kann man folgende Erklärung dazu lesen: „[…] Es ist ein Flug im Auftrag der Bundeswehr. Daher wird auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) vor Ort sein, wenn der Mega-Flieger aufsetzt. […] Wie ein Bundeswehrsprecher auf Anfrage sagte, werden in der An-225 etwa 613 Kubikmeter des Frachtraums benötigt. […] Die Bundeswehr nutzt zum Transport ihre Zugriffsrechte auf die Antonow-Frachter im Rahmen des sogenannten SALIS-Vertrages. Dieses „Strategic Airlift International Solution“-Abkommen sichert seit 2006 einigen Nato-Staaten Frachtraum für übergroße und schwere Fracht, die schnell zu transportieren ist. […]“

dazu: Zahl der neuen Hartz-IV-Anträge hat sich verfünffacht Die Auswirkungen der Corona-Krise zeigen sich schon jetzt auch beim Jobcenter München: Die Zahl der Neuanträge auf Hartz-IV-Leistungen hat sich in den vergangenen vier Wochen auf etwa 4700 verfünffacht gegenüber dem Monatsdurchschnitt zuvor. Besonders Freiberufler, Solo-Selbständige und Kurzarbeiter aus Niedriglohnsektoren trifft die Krise, viele von ihnen werden wohl auch in den nächsten Monaten Hilfe suchen müssen. München sei besonders betroffen wegen seiner vielfältigen Kunst- und Kulturszene, die unter den Veranstaltungsabsagen leidet, und wegen des hohen Anteils von Beschäftigten im Dienstleistungsbereich. Für das Hotel- und Gaststättengewerbe etwa sehen die Perspektiven wegen der geschlossenen Betriebe und ausbleibender Touristen düster aus. Quelle: Süddeutsche

Anmerkung unseres Lesers M.W.: Einer der wenigen Artikel, die wirklich mal an der Wurzel des Übels ansetzen – und den wahren Blick in das Herz der Hölle nicht verschleiert, gleichzeitig realistische Alternativen zumindest aufzeigt und zur Diskussion stellt, wahrlich eine Rarität in der heutigen Medienlandschaft.

Auch Konjunkturpakete, höhere Hartz IV-Sätze, eine pseudolinke Koalition aus SPD/GRÜNEN und LINKEN, höhere Umweltauflagen für die Konzerne und eine Reprivatisierung öffentlicher Gemeinwohl-Sektoren u.a., wird das Problem unserer Lebensweise nicht lösen können. So sehr all diese Maßnahmen auch wichtig und richtig sind, so kratzen sie dennoch nur an der Oberfläche.

Einer der positivsten Nebeneffekte dieser wirklich schlimmen und beispiellosen Krise wäre, dass sich breite Teile der globalen Gesellschaften Alternativen zur heutigen Ideologie vorstellen können und diese auch realisieren. Es wird mit Sicherheit eine Post-Corona-Zeit geben (auch wenn wir sehr wahrscheinlich mit dem Virus in Zukunft leben werden), diese wird absolut entscheidend sein, ob es gelingt, das Ruder herumzureißen und eine wirklich bessere Welt zu entwickeln oder ob wir weiterhin auf dem Weg der Zerstörung wandeln wollen.