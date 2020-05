Dazu: Die Verbrechen des Bill Gates Ein Blick hinter die Kulissen der Selbstdarstellungsshow des Microsoft-Milliardärs macht deutlich, wie Ideologie im Spätkapitalismus funktioniert (…) Kritik an Gates’ Machtfülle wäre in den vergangenen Jahrzehnten angebracht gewesen, als sein Aufstieg mit den üblichen rücksichtslosen Methoden bewerkstelligt wurde, die seine Milliarden nun vergessen machen lassen. Er mag sich ja hinter einer auch Hochglanz polierten Fassade seiner milliardenschweren Stiftung verstecken und den Mäzen und großen Philanthrop spielen, doch für jeden, der den Mut aufbringt, hinter die Kulissen der großen Gates-Show zu blicken, kommt der übliche kapitalistische Abgrund aus Durchschnittlichkeit, Rücksichtslosigkeit und Raffgier zum Vorschein, der selbst einem Reptiloiden das Blut zum Kochen brächte. (…) Das Geschäftsmodell von Microsoft beruhte in den darauffolgenden Jahrzehnten schlicht darauf, seine Monopolstellung auf dem Betriebssystemmarkt auszunutzen, um Konkurrenz auszuschalten und die Innovationen anderer Unternehmen in Form miserabler Kopien zu übernehmen. Immer kam Bill Gates als letzter zur Party, wobei ihm sein Monopol den Markterfolg garantierte. (…) Krise und Massenwahn Den gemeinsamen, sehr reellen Nenner all dieser Wahngebilde bildet der neue kapitalistische Krisenschub, der durch die Pandemiebekämpfung ausgelöst wurde. Die Systemkrise des Kapitals, das an seinen inneren und äußeren Widersprüchen zerbricht, wird in der Bewegung vom Wahngebilde der Neuen Weltordnung (NWO) verzerrt reflektiert, die von der imaginierten Gates-Weltverschwörung angestrebt werde. Der voll einsetzende Krisenprozess des Kapitals kann somit nur als Verschwörung wahrgenommen werden. Insofern ahnen Deutschlands Folienkartoffeln, die sich heiser Schreien im Schattenkampf gegen die NWO, dass ungeheure Erschütterungen auf das morsche spätkapitalistische System zukommen, dass das Kapital – im blinden Wachstumswahn verfangen – de facto seine Entwicklungsmöglichkeiten erschöpft hat und der Menschheit die ökologischen Lebensgrundlagen entzieht (Dies ist die reelle Grundlage der apokalyptischen Bilder, die in dieser Bewegung auftauchen). Die Krise manifestiert sich somit als Angst, als ein unreflektiertes Bauchgefühl, dass die Bewegung irrational in den entsprechenden Verschwörungsnarrativen verarbeitet. Letztendlich sind folglich Deutschlands Wahnwichtel einen irrationalen Schritt weiter als all ihre Kritiker im “Mainstream”, die so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Es ist aber ein Schritt in die verkehrte, präfaschistische Richtung. Wiederum driftet hier die nur zu berechtigte, unverstandene Angst vor den Krisenfolgen ins Irrationale ab, um letztendlich eben das System zu rechtfertigen, das die Ursache der Verwerfungen und Ängste bildet. Was will die Bewegung? Ein Ende des Lockdowns, eine Rückkehr zur ideologisch als Naturzustand verklärten kapitalistischen “Normalität”, deren widersprüchlicher Wachstumszwang die Ursache der ökologischen wie ökonomischen Doppelkrise ist, mit der die Menschheit sich konfrontiert sieht. Und eben dies krampfhafte Festhalten an dem, was zerfällt, stellt das ganze barbarische Verhängnis dar, dem Verschwörungsängste und Massenwahn im Rahmen dieser sich formenden präfaschistischen Ideologie zuarbeiten… Quelle: Telepolis

Ich möchte nochmal daran erinnern, dass eines der meines Erachtens wichtigen Themen in den Nachdenkseiten in den vergangenen Monaten die Thematisierung der Schieflage bezüglich Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und der Pressefreiheit in Bezug auf Julian Assange war.

Dazu: Eben noch systemrelevant, heute Gelbweste Mit der strengen Ausgangssperre haben sich die Franzosen abgefunden. Doch die sozialen Folgen der Corona-Wirtschaftskrise bringen die Gelbwesten wieder auf die Straße. (…) Mit der Wiederkehr der Gelbwesten zeichnet sich ab, dass sich der Konflikt im Nachbarland weniger um die Maßnahmen gegen Corona entzündet als vielmehr an den sozialen Folgen des wirtschaftlichen Einbruchs. Trotz Demonstrationsverbots versammelten sich schon am vergangenen Wochenende in größeren Städten wie Toulouse, Lyon, Montpellier und Bordeaux einige Hundert Gelbwesten… Quelle: Zeit

Dazu: Gebt uns unser Gold zurück!

Venezuela zieht gegen Bank of England vor Gericht

Auch Venezuela leidet unter den Auswirkungen der Corona-Krise. Die US-Sanktionen lähmen nicht nur die lokale Wirtschaft, sondern erschweren massiv den Zugang zu medizinischen Gütern. Die Bank of England hält in ihren Tresoren widerrechtlich venezolanisches Gold zurück.

Auch Großbritannien gehört zur Achse der transatlantischen Staaten und deren Partner, die Venezuela, oder angeblich vor allem die Venezolaner vom “Diktator” Nicolás Maduro befreien möchten. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt man gemeinsam auf Sanktionen jeglicher Art, um möglichst auch von innen den Druck auf das “sozialistische Regime” in Caracas zu erhöhen.

Ende 2018 beschlagnahmte die britische Zentralbank kurzerhand die dort gelagerten venezolanischen Goldreserven im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar. Der passende Anlass waren Anfragen aus Caracas, das Gold zum Verkauf freizugeben. Die wurden somit abgeschmettert, indem man seither den rechtmäßigen Zugriff auf die Vermögenswerte blockiert. Demnach soll es sich um 31 Tonnen des Edelmetalls handeln.

Es waren u.a. US-Außenminister Mike Pompeo und der damalige US-Sicherheitsberater John Bolton, die in der Downing Street bei der britischen Premierministerin intervenierten, um auf jeden Fall sicherzustellen, dass Caracas keinen Zugriff auf das eigene Gold erhält.

Auch der selbsternannte venezolanische “Interimspräsident” Juan Guaidó schaltete sich ein und bat demnach die britische Regierungschefin Theresa May und den Chef der Bank of England Mark Carney persönlich darum, jegliche Transaktion zu stoppen.

(…) die Bank von England weigert sich seit 2018, 31 Tonnen Gold an die Regierung von Präsident Nicolás Maduro zu übertragen, den Großbritannien nach seiner umstrittenen Wiederwahl 2018 nicht als legitimen Führer des Landes anerkennen will”, hieß es dazu Ende April bei der Nachrichtenagentur Reuters.

Quelle: RT

Dazu auch: Vor Venezuela: Iran testet Trump mit Öltankern

Fünf iranische Tanker sind auf dem Weg zur venezolanischen Küste. Vier US-Kriegsschiffe patrouillieren im “Hausmeer” der Supermacht

Die Konstellation lässt aufhorchen: Fünf iranische Tanker, beladen mit raffiniertem Öl, sind auf dem Weg nach Venezuela, der erste Tanker, die Fortune, ist nur mehr ein paar Stunden Fahrt von der “ausschließlichen Wirtschaftszone” (Exclusive Economic Zone, EEZ) Venezuelas entfernt.

In der Karibik, die nach den Herrschaftsinteressen der USA einer Art “Hausmeer” gleichkommen, patrouillieren vier Kriegsschiffe, die Zerstörer USS Lassen, USS Preble, USS Farragut, das Schiff für küstennahe Gefechtsführung, USS Detroit sowie ein Militärflugzeug des Typs Boeing P-8 Poseidon.

Deren offizielle Mission bestehe darin, “Kartelle, Kriminelle, Terroristen und andere bösartige Akteure zu stoppen”, wie US-Präsident Donald Trump dazu zitiert wird. Die Ansage stammt vom letzten Monat. Ob Trump dabei schon an die iranischen Tanker gedacht hat?

Diese sind angeblich im März und im April losgefahren. Die Frage lautet jetzt: Ob die USA etwas gegen die Öltransporter aus dem Iran in ihrem “Hausmeer” unternehmen werden? Und was?

(…) US-Wirtschaftskrieg gegen Venezuela und Iran

Hintergrund für die Öllieferungen der iranischen Tanker ist die Versorgungsnot des ölreichen Venezuela mit raffiniertem Öl. Dass die Raffinerien in dem südamerikanischen Land nicht arbeiten, hat mit dem US-Wirtschaftskrieg gegen die Regierung Maduro zu tun, maßgeblich, wie Landeskenner und US-Kritiker sagen.

Auch im Fall Iran kann man von einem US-Wirtschaftskrieg gegen das Land sprechen. Zwar hat die dortige, seit langem dauernde Wirtschaftskrise verschiedene Gründe, aber sehr viele haben mit den USA, deren Einfluss auf westliche Handelspartner Irans und besonders mit der großen Währungsschraube, dem US-Dollar, zu tun. Die US-Sanktionen gegen Iran tun ihr weiteres, um die Notlagen zu verschärfen.

Da nun beide Länder, Iran wie Venezuela, unter großem wirtschaftlichem Druck über US-Sanktionen stehen, verfängt dieses Druckmittel bei dem iranischen Öltransport nicht. Die US-Sanktionen gegen iranisches Öl zielen auf die Empfänger. Da die Regierung Maduro ohnehin von den USA sanktioniert und bekämpft wird, geht diese Drohung, die etwa in Europa gefürchtet wird, dort ins Leere…

Quelle: Telepolis