Videohinweise am Mittwoch

Michael Hatzius und seine ‘Schweine Steffi und Thorsten’ [ab Minute 30, Auszüge transkribiert, CG]: “[…] Du musst dich jetzt ‘freiwillig’ gegen Corona impfen lassen, sonst kommst du bald nirgendwo mehr rein. / Wieso? / 2G. / Was heißt denn 2G? Grundgesetz? / Psst, Steffi, nicht so laut… Nein, 2G bedeutet, dass Getestete nicht mehr erwünscht sind. / Wieso? / Weil es zu gefährlich ist, wenn jemand, der eine Krankheit nachweislich NICHT hat, sich neben jemanden setzt, der gegen die Krankheit, die der andere nicht hat, geimpft ist. / Aber, das ist doch unlogisch! / Steffi, das sind Corona-Regeln, das hat doch mit Logik nix zu tun. / Aber ich dachte, so eine indirekte Impfpflicht ist ‘ne Verschwörungstheorie? / Ja, das war… letztes Jahr. / Achso. / Im Grunde geht es bei 2G doch nur darum, die Ungeimpften vor den Geimpften zu schützen. Denn die Geimpften können ja ansteckend sein. / So? Sollte man dann nicht die Geimpften testen? / Ach hör doch mal mit der Logik auf! […] Steffi, es ist deine Entscheidung, ob du dich impfen lässt. Ich akzeptiere es, wenn du die Impfung ablehnst, aber ich möchte dann nichts mehr mit dir zu tun haben. […]”

Anschließend sehenswert ab Min. 33 Christoph Sieber nicht über ‘geschlechterneutrale Sprache, sondern über das, was dahinter steckt’, nämlich die nach wie vor bestehende ‘strukturelle Benachteiligung und Unterdrückung der Frauen – oder wie es Frauen nennen: Alltag’.

Philip Simon [ab Min. 24, Auszüge transkribiert, CG]: “[…] Klar, wie wollen Sie das Ergebnis als einfache Unionspolitiker verstehen, wenn Sie 16 Jahre unter Merkel durchgepennt haben? Der größte Kick, den Sie da hatten, war mal für ein paar Hunderttausend Euro Masken unterm Tisch verkaufen. […] Der Alltag der CDUler war ja so öde, die sind für ein Taschengeld nach Aserbaidschan gefahren und haben’s zur Demokratie erklärt. […] Wenn es jetzt zur Amplekoalition kommt, darf der Scholz da doch auch nur wieder verkünden, was Grüne und FDP entschieden haben. Die Politiker wissen doch gar nicht mehr, was der Wähler überhaupt will. Armin Laschet hat ja sogar extra die Rote-Socken-Kampagne wieder ausgepackt. […] Seien wir ehrlich, so viel Aufmerksamkeit wie in den letzten drei Wohen hatte Die Linke doch in den letzten drei Jahren nicht. Die waren ja selber überrascht. Hätten die gewusst, dass sich außer Sahra Wagenknecht noch irgendjemand für die Partei interessiert, dann hätten die auch was vorbereitet. Aber linke Inhalte gibts doch nur noch im Kabarett, und auch da sind sie nur zum Lachen gedacht […].”