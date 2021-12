Videohinweise am Mittwoch

Michael Lüders [Auszug transkribiert, CG]: “Wir haben in der Außenpolitik eine starke Orientierung in Richtung USA. […] Es geht darum, eine differenzierendere Haltung einzunehmen. […] Die Welt wartet nicht darauf, von uns belehrt zu werden. Was grundsätzlich fehlt in Deutschland, ist die Bereitschaft in der Politik und in den Medien, die Welt auch einmal aus der Perspektive der anderen Seite zu betrachten. Sich zu überlegen, was wollen die Russen, was wollen die Chinesen? Dieses zu tun bedeutet ja nicht, dass man unkritisch deren Position übernimmt. Aber es bedeutet, dass man die Fähigkeit besitzt, sich zu überlegen: Wir haben Interessen in der Ukraine […], aber haben die Russen nicht ihrerseits auch alle Gründe, sich bedroht zu fühlen durch die ständige Osterweiterung der NATO, die wir gesehen haben in den letzten Jahren?”

Anmerkung CG: Nach all den Steinen, welche überwiegend transatlantisch geprägte Leitmedien, wie bekannte ehemalige Nachrichtenmagazine, ebenso wie mutmaßlich einseitig informierte Politiker dem Portal RT DE in den Weg gelegt hatten, darf man gespannt sein auf den Sendestart. Vielleicht könnte es ja ein ganz wertvoller Beitrag zu deutsch-russischer Freundschaft sein. Der Zuschauer Paul Rasche schrieb: ‘Freunde aller Länder vereinigt Euch!’ Man darf hoffnungsfoh sein auf faire und kritisch-aufklärende Berichterstattung, welche die ehemals hochwertigen deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten leider jüngst schmerzlich vermissen ließen – insbesondere in den vergangenen 21 Monaten. Mal sehen, wie lange der Fast-Monopolist des ‘Alphabet’-Konzerns diesmal die Pressefreiheit gelten lässt, bevor der Löschhammer gegen vermeintliche ‘russische Staatspropaganda’ losschwingt. Mit ‘Hausrecht’ hat es jedenfalls sinngemäß laut Aussage des Rechtsanwalts Joachim Steinhöfel nichts zu tun, da es sich um eine marktdominierende Stellung handelt. Insofern muss sich Youtube an geltendes Recht halten. Transatlantisch dominierte Propaganda, wie die millionenfach kolportierten Fake-News-Märchen, namentlich ‘Russiagate’, scheinen Youtube jedenfalls noch nie ein Dorn im Auge gewesen zu sein.

Dieses Jahr liegt ein neuer Bundeskanzler unterm Weihnachtsbaum. Olaf Scholz und seine Ampel-Koalition wollen in angespannten Zeiten für Entspannung sorgen -| mit der Cannabis-Legalisierung. Ist das ein guter Ersatz für die im ganzen Land ausgefallenen Weihnachtsmärkte? Florian Schroeder und seine hochkarätigen Gäste aus Kabarett und Comedy haben in diesem Monat wieder jede Menge Gesprächsstoff.

Lisa Feller setzt sich für mehr Nettigkeit im Alltag ein -| und für mehr Interesse am Mitmenschen. Mit letzterem kann man es allerdings auch übertreiben, wie sie selbst erlebt hat, als sie versuchte zwei Damen im Supermarkt zu belauschen.

Mathias Richling ist erleichtert: Nach so vielen Merkel-Jahren gibt es endlich mal einen neuen Kanzler als Parodie-Vorlage. Da lässt sich der Titan der deutschen Satire natürlich nicht lange bitte.

Michael Altinger kämpft für eine Sache, die schneller verloren geht als man denkt: Die Selbstachtung. Warum er deshalb streng dagegen ist, dass nette Fun Facts durch Google-Suchen zerstört werden, berichtet er in der Spätschicht.

Rüdiger Hoffmann wärmt schon den Glühwein auf: Der heißblütige Paderborner genießt die Adventszeit in vollen Zügen. Aber Achtung: Eventuell werden Nachbarn und Schwiegermütter in Mitleidenschaft gezogen -| Frohes Fest!

Lisa Fitz hat seit Beginn der Pandemie ein Hobby entwickelt, das zum Dauerbrenner wurde: Sie zweifelt an Jens Spahn. Für ihn gilt nämlich bald die 2V-Regel: Verbockt und vergessen. […]

Florian Schröder [ab Min. 37:30, Auszüge transkribiert CG]: “Uns, meine Damen und Herren, hier bei den ÖR wird ja häufig vorgeworfen: Alles eins, immer die gleichen Meinungen, keine Vielfalt, immer seid ihr euch einig. Nein, nicht hier bei der Spätschicht […]. Hier zählt Meinungsvielfalt, deshalb folgt jetzt eine Meinung, die ich persönlich absolut nicht teile, und die trotzdem hier stattfinden darf. Bitte begrüßen Sie Lisa Fitz.”

Lisa Fitz: “Das tut mir leid für dich Florian, aber das geht vielen Männern so seit 1980. ‘Am Ende des Winters wird so ziemlich jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein. Jens Spahn hat das gesagt, Don Krawallo. […] Die poltern herum, hör mal, da ist ja Trump ein Stofftier dagegen. Warum? Ich habe die Vermutung, um ihr Versagen zu übertönen, ihre ‘Impfotenz’. Fehler, Fehlaussagen, Wortbrüche, Missmanagement bei der Impfstoffbestellung, Regelwirrwarr. Ich habe ja persönlich den Verdacht, dass die Superminister nicht mehr peilen als Sie und ich, die haben nur teurere Berater. Die fassen alles auf ein Blattl zusammen zum Auswendiglernen. Dann gibt es 1 Prozent Panikmacher, die 99 Prozent Lemminge steuern. […] Was gestern wahr war, ist heute falsch. […] Die Impfpflicht war Verschwörungstheorie. Die Impfpflicht, der feuchte Traum der Pharma. Da hieß es: Nie wird es das geben, nie. Spahn hat gesagt: Ich gebe Ihnen mein Wort. Hören Sie jetzt endlich auf. Nun ja, ein paar Monate später, jetzt ist es dann wahr. Jetzt kommt es, ein paar Monate später […] ist der doppelte Schutz futsch. Hä? Und dann wird geboostert und geschustert […] Nach Delta und Omicron kommt die Xanthippen und die Zombiemutante aus […] Vergissistan. Hauptsache die Panik bleibt frisch. […] Ich komme da nicht mehr ganz mit. Wenn 60 Prozent geimpft sind, hieß es, dann werden wir unser altes Leben zurück bekommen. Ja wo isses denn, das alte Leben? […] Jetzt hat das Europäische Parlament – jetzt wird es ernst leider – einen Fond für die Opfer der Covid-19-Impfstoffe beantragt. Echt? Wussten Sie nicht? Ich auch nicht. Warum? Zur Entschädigung, weil die Pharma verweigert ja die Haftung. […] Die Ganoven sind ja dauernd in schwere Kriminalfälle verwickelt. Johnson & Johnson hat mit drei anderen Pharmahändlern eine Entschädigungssumme, einen Vergleich zahlen müssen von, ich glaube, 26 Mrd. Dollar. Pfizer wurde im größten Kriminalfall des Gesundheitswesens, zur höchsten Geldstrafe ever verurteilt, die je verhängt wurde. 2,3 Milliarden wegen Betrugs über die Zulassung und Verwendung von von vier Medikamenten. Gute Nacht oder? Das schafft kein Vertrauen. Jetzt verweigern sie die Haftung. […] Jetzt liegt nämlich die Haftung bei den Staaten. Deshalb der Antrag für einen EU-Hilfsfond* für […] Fälle von schwerwiegenden Nebenwirkungen bei Covid-19-Impfstoffen. Laut Europäischer Arzneimittelagentur. Für 5.000 Menschen leider zu spät, da waren die Folgen durch die Covid-19-Impfstoffe tödlich, 4.200 davon bei Pfizer. Ich denke mir, kann dazu bitte mal irgendwer Stellung beziehen? Das wäre doch nett. Das würde Vertrauen schaffen für die Impfung. Nein, jetzt prügelt man auf die Ungeimpften ein und bläst zum Halali auf den Sündenbock. Ich verstehe das nicht. Die Geschützten müssen vor den Ungeschützten geschützt werden, weil der Schutz gar nicht schützt? Ja, so hieß es – gut das war die Bild-Zeitung. Die Krakehlerei macht meines Erachtens keinen Sinn. Doch, Entschuldigung für ein paar Leute macht sie großen Sinn, weil Pfizer hatte im ersten Halbjahr 10 Mrd. Gewinn, Biontech 4 Mrd. […] Laut Monitor ARD, sind 40 Prozent der ‘Covidler’ auf der Intensiv, doppelt Geimpfte, Tendenz steigend. Gut, es sagt jetzt jeder etwas anderes, aber merken Sie was? Es wird nicht besser. […] Wieso reißen Politiker immer so präpotent das Maul auf, mit Aussagen, die sie später nicht wenigstens mal aus Anstand revidieren? In einem ‘Krieg mit der Pandemie’ heißt es, muss man das Gesundheitswesen aufrüsten. Stimmt. Der Flaschenhals ist hier das Personal – unterbezahlt. Aber die Flaschen sitzen in der Politik – überbezahlt. […] Covid-19 ist ein böser, böser Virus. Aber hoffentlich ist es nicht die ‘Grögaz’ […], das wär die größte Geldmaschine aller Zeiten. Nur sowieso nicht für Sie oder mich. Für uns ist das ein Pleitevirus und ein Glaubensspalter. Amen.”

* Europäisches Parlament: »ENTSCHLIESSUNGSANTRAG eingereicht gemäß Artikel 143 der Geschäftsordnung zur Einrichtung eines europäischen Fonds zur Entschädigung der Opfer der „COVID-19-Impfstoffe“ – Comirnaty (Pfizer, BioNTech) – COVID-19-Impfstoff Janssen – Spikevax (Impfstoff von Moderna) – Vaxzevria (Impfstoff von AstraZeneca) Virginie Joron” (23.9.2021; B9-0475/2021)

Lesen Sie auch auf den NachDenkSeiten von Tobias Riegel “Johnson & Johnson: Die belastete Vergangenheit unserer ‘Retter’” (23.11.2021).

Rima-Spalter mit Marco Rima: Erklär-Bär

Die Figur des Erklärbären ist eine Kunstfigur und ein Homoioteleuton. Die Bezeichnung fand Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch als sprachliches Bild und beschreibt die häufige Wiederholung ausführlicher verbaler Darstellungen von Sachverhalten… Natürlich eine hervorragende Voraussetzung für Marco, ein paar Dinge zu Carola zu er-klären…

Der Wegscheider

11. Dezember – Wochenkommentar von Ferdinand Wegscheider

„Wegscheider muss weg!“ – Im neuen Wochenkommentar geht es heute um eine hochnotpeinliche Beschwerde elitärer Journalisten gegen ServusTV bei der Medienbehörde, es geht um die neue Dialogbereitschaft der Regierung Teilen der Bevölkerung und natürlich um die Gefährlichkeit der neuen Omikron-Variante.

Der wöchentliche – nicht ganz ernst gemeinte – Kommentar zum aktuellen Zeitgeschehen […] All das stets mit einem Augenzwinkern, um den Zuseher zum Nachdenken anzuregen und ihn dazu zu bringen, sich seine eigene Meinung zum jeweiligen Thema zu bilden. Frei nach dem Motto: “Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister!”

Vermessungstechniker

Anmerkung CG: Verhältnismäßigkeit?

Hierzu vom WDR “Aerosol-Forscher: Ansteckungsgefahr im Freien überschätzt […] Im Vergleich zu Innenräumen sehen sie die Ansteckungsgefahr im Freien als äußerst gering an.” (12.08.2021) und “Aerosolforscher warnen: 99,9 Prozent der Ansteckungen in Innenräumen” (12.04.2021)

300.000 Personen mit rätselhaften Herzproblemen!

Evening Standard: “Up to 300,000 people facing heart-related illnesses due to post-pandemic stress disorder, warn physicians”

Kleine Zeitung: “Immer mehr Meldungen Herzstillstand bei Sportlern: ‘Amateure haben ein höheres Risiko als Profis'”

Achtung Satire. Ich trete auf diesem Kanal als eine Kunstfigur auf, welche Satire und Sarkasmus als Stilmittel verwendet. Ich mache vom Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch, genauso wie vom Zitatrecht (Quellen in der Videobeschreibung). Die Videos sind ein Kunstprojekt und überspitzt dargestellt: Alle Medien berichten selbstverständlich ausnahmslos ausschließlich objektiv. Alle Politiker lügen ausnahmslos nie und dienen ausschließlich der Bevölkerung und nicht sich selbst.

Italien schlägt Alarm: Ungeimp*te Ärzte sollen zurückkehren!

Lauterbach greift zur Spritze – Baerbock droht Putin – Kartoffelmus (Folge 38)

Unsere Moderatorin Zuki Grunow hält euch auf dem Laufenden mit einem leckeren Überblick über die Ereignisse der Woche.

Wird Kanzler Scholz Außenministerin Baerbock bremsen können? Warum hetzt die “Bild” gegen Russland? Und was plant Gesundheitsminister Lauterbach? Gönnt euch die achtunddreißigste Folge von “Kartoffelmus”!

RT DE, 12.12.2021

Maschek – Die wahren Gefahren – WÖ_520_2

Amtsübergabe im Innenministerium: Karl Nehammer hat einiges unerledigt gelassen, unter anderem das Problem der streunenden Hunde. Zum Glück konnte eine andere große Gefahr abgewendet werden: der Zentralismus innerhalb der ÖVP.

(aus Willkommen Österreich, Folge 520, 14. Dezember 2021, ORF 1)

