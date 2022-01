dazu: Innenministerin Faeser: „Niemand wird zwangsweise geimpft“

Die neue Innenministerin Nancy Faeser (SPD) betont, dass die geplante Corona-Impfpflicht, die sie unterstützt, kein Impfzwang sei, sondern eine sogenannte Impfnachweispflicht: „Niemand wird zwangsweise geimpft werden.“ Und sie droht dem Messengerdienst Telegram mit Abschaltung.

Quelle: Welt Online

Anmerkung JK: Über die epidemiologische Nutzlosigkeit einer Impfpflicht muss man sich nicht weiter auslassen. Wobei sich aber über den Begriff „Pflicht“ trefflich diskutieren ließe, schon die aktuelle 2G Maßnahmen dienen, von vielen Politikern wird dies nicht einmal geleugnet, dazu, mit der Drohung der sozialen Isolation und dem existenzbedrohenden Verlust des Arbeitsplatzes, den Willen nicht geimpfter Bürger zu brechen. Der Begriff „Zwang“ wäre da doch angemessener. Da helfen auch die Schwurbeleien der Innenministerin, die von einer „Impfnachweispflicht“ spricht, nicht weiter, wenn es an anderer Stelle heißt, es müsse Bußgelder geben, die nicht so niedrig sein dürfen, „dass man sich permanent freikaufen kann“. Am Ende eines Bußgeldverfahrens, wenn der Betroffene sich weigert zu zahlen, kann ein Gericht „Erzwingungshaft“ anordnen. Der Begriff lässt dabei an Eindeutigkeit keine Fragen offen. Die Innenministerin versucht also nichts anderes als die Bürger wieder einmal für dumm zu verkaufen. Zudem gibt Faeser eine Kostprobe ihres zutiefst autoritären Denkens, wenn sie dem Messengerdienst Telegram mit Abschaltung droht, wohlwissend, dass über Telegram eine große Zahl der Proteste gegen die repressive Corona-Politik der Bundesregierung organisiert wird. Frau Faeser möchte also den Bürgern die Möglichkeit nehmen, ihr Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit auszuüben.

dazu auch: Patientenschützer: Scholz muss Corona-Impfpflicht stoppen

Der Patientenschützer Eugen Brysch fordert Kanzler Olaf Scholz auf, das Vorhaben einer allgemeinen Impfpflicht aufzugeben. Er müsse „Größe zur Umkehr“ zeigen.

Quelle: Berliner Zeitung

und: EU drug regulator expresses doubt on need for fourth booster dose

The European Union’s drug regulator on Tuesday expressed doubts about the need for a fourth booster dose of COVID-19 vaccine and said there is currently no data to support this approach as it seeks more data on the fast-spreading Omicron variant.

“While use of additional boosters can be part of contingency plans, repeated vaccinations within short intervals would not represent a sustainable long-term strategy,” the European Medicines Agency’s Head of Vaccines Strategy, Marco Cavaleri, told a media briefing.

The EMA official raised concerns that a strategy of giving boosters every four months hypothetically poses the risk of overloading people’s immune systems and leading to fatigue in the population.

Cavaleri also said more data on the impact of the new variant on vaccines and a better understanding of the evolution of the current wave were needed to decide whether an Omicron-specific vaccine was needed.

Quelle: Reuters