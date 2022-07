Anmerkung unseres Lesers J.A.: Also nach meinem Leseverständnis sagt Putin zwei Dinge: a) wenn Gazprom die in Kanada reparierte Turbine nicht zurückerhält, dann kann die Pipeline nicht die gewünschte, normale Menge Gas liefern. Ob das stimmt oder nicht (manche behaupten, Gazprom hätte genügend Ersatzturbinen), kann ich nicht überprüfen, aber es klingt nach einem technisch nachvollziehbaren Argument, nicht nach einer Drohung. b) bietet Putin an, die Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen, die aktuell neu und ungenutzt herumliegt und dieselbe Kapazität hat wie Nord Stream 1, also definitiv dafür sorgen könnte, dass Deutschland und die EU genügend Gas erhalten. Für mich ein sehr freundliches Angebot (natürlich gegen Geld, so ist das im Kapitalismus), das die aktuellen Sorgen um eine Gasnotlage mit einem Federstrich aufheben könnte. Wie man daraus die Überschrift “Wladimir Putin droht mit weniger Gaslieferungen” stricken kann, obwohl Putin wie sauer Bier *deutlich mehr Gas* anbietet, ist nicht verstehbar. Die Bundesregierung ist verrückt geworden, die EU unter von der Leyen desgleichen, und die Journaille ist komplett durchgedreht und steigert sich in eine irrationale Schreckenswelt hinein. Die einzige “Drohung”, die ich in Putins Angebot finden kann, ist, dass die sinnlose bewusste Selbstkasteiung und Selbstzerstörung der EU-Volkswirtschaften und -Gesellschaften gestoppt werden müssten. Putin ist aber echt ein abgefeimter Schurke.

dazu: US-Politiker gibt Interventionen im Ausland zu

John Bolton, ehemaliger Assistent des US-Präsidenten für nationale Sicherheitsfragen, hat vor kurzem in einem Interview mit CNN zugegeben, dass er bei der Planung von Staatsstreichen in anderen Ländern geholfen hat. Dies ist ein weiterer eindeutiger Beweis für die Einmischung der US-Regierung im Ausland und den Export von Unruhen, nachdem neulich das Projekt „127e“ von den US-Medien aufgedeckt worden war, das speziell darauf abzielte, die Regierung eines anderen Landes zu stürzen.

Nach Angaben der US-amerikanischen Wissenschaftlerin Lindsey O‘Rourke haben die Vereinigten Staaten in den 42 Jahren zwischen 1947 und 1989 64 verdeckte und sechs offene Operationen zu Regierungswechseln in anderen Ländern durchgeführt. Nach dem Ende des Kalten Krieges hätten die USA nicht aufgehört, Regierungen in anderen Ländern zu unterwandern, so O‘Rourke. Sie hätten politische Unruhen in Lateinamerika verursacht, sich in den „Arabischen Frühling“ eingemischt und „Farbrevolutionen“ in Eurasien angestiftet.

Lateinamerika ist von den ausländischen Interventionen der USA am stärksten betroffen. In einem Beitrag in den sozialen Medien kritisierte der ehemalige bolivische Präsident Juan Morales, der auf Druck des Militärs und der Opposition zurückgetreten war, „die USA sind der größte Feind der Demokratie“.

Quelle: CRI online

Anmerkung Christian Reimann: Bitte lesen Sie dazu auch US-Putsche: Das Bolton-Interview entlarvt auch deutsche Medien.