Anmerkung Christian Reimann: Noch ein Brandbrief an die deutsche Exekutive – dieses Mal vom Handelsverband Deutschland. Nach den Einbußen durch die politischen Corona-Maßnahmen kommt mit den deutlich gestiegenen Energiekosten die nächste Last für die deutsche Wirtschaft. Der zuständige Bundeswirtschaftsminister hatte kürzlich erklärt, er sehe keine Insolvenzen. Bitte lesen Sie dazu auch Habeck ist nicht inkompetent, er hat einfach nur mit dem Denken aufgehört . Auch hierzu schweigt der Bundeskanzler, setzt seine Richtlinienkompetenz nicht ein und ruft seinen Minister nicht zur Ordnung.

dazu: Händler schicken Brandbrief an Habeck Die »explodierenden Energiekosten« machen es immer mehr Einzelhändlern offenbar unmöglich, kostendeckend zu wirtschaften. Die Lage sei »schlichtweg existenzbedrohend«, schreibt der Handelsverband Deutschland (HDE) in einem Brandbrief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). 16.000 Geschäfte stünden in diesem Jahr vor dem Aus, im kommenden Jahr dürfte sich der »Negativtrend fortsetzen«. Grund: Die Energiekosten im Handel seien seit Jahresbeginn durchschnittlich um 147 Prozent gestiegen. Sie machten derzeit fast drei Prozent des Umsatzes aus, 2023 rechnet der Verband mit nahezu fünf Prozent. Quelle: DER SPIEGEL

“Ich würde wetten, dass dies eine Aktion der USA war – vielleicht der USA und Polens.”

Offenbar zu viel für die Moderatoren von Bloomberg, die ihn sofort unterbrachen und nach “Beweisen” für diese Behauptung verlangten. Daraufhin antwortete Sachs:

“Nun, zunächst einmal gibt es direkte Radarbeweise, dass US-Hubschrauber, Militärhubschrauber, die normalerweise in Danzig stationiert sind, über diesem Gebiet kreisten. Wir hatten auch die Drohungen der USA Anfang des Jahres, dass wir Nord Stream so oder so beenden werden. Wir haben auch die bemerkenswerte Erklärung von [US-Außenminister Antony] Blinken vom letzten Freitag in einer Pressekonferenz, in der er sagte: ‘Dies ist auch eine enorme Chance.’ Tut mir leid, aber das ist eine seltsame Art zu reden, wenn man sich Sorgen um die Piraterie an internationalen Infrastrukturen von lebenswichtiger Bedeutung macht.”

Und er ergänzte:

“Ich weiß, dass dies unserem Narrativ zuwiderläuft und dass es im Westen nicht erlaubt ist, solche Dinge zu sagen, aber Tatsache ist, dass die Menschen überall auf der Welt, wenn ich mit ihnen spreche, glauben, dass es die USA waren.”

Die Bloomberg-Moderatoren wechselten daraufhin das Thema, und Sachs fuhr fort, indem er die derzeitige Situation als “den gefährlichsten Moment seit der Kubakrise” im Jahr 1962 beschrieb. Die USA seien in einem Streit mit Russland und China, ohne dass es Versuche gebe, die Situation zu deeskalieren.

Quelle: RT DE

Anmerkung Christian Reimann: Die NachDenkSeiten haben in mehreren Beiträgen ähnlich argumentiert wie der US-Ökonom Sachs – z.B. hier:

dazu auch: Die Vereinigten Staaten erklären Russland, Deutschland, den Niederlanden und Frankreich den Krieg

Während die internationale Presse die Sabotage der Nord Stream-Gaspipelines wie eine Lokalnachricht behandelt, analysieren wir sie als Kriegshandlung gegen Deutschland, die Niederlande und Frankreich. Tatsächlich wurden die drei Gasversorgungsleitungen für Westeuropäer gerade gleichzeitig gekappt, während, auch im gleichen Zug, eine neue Gaspipeline für Polen eingeweiht wurde.

So wie Michail Gorbatschow die Katastrophe von Tschernobyl als den unvermeidlichen Zerfall der UdSSR angesehen hatte, so glauben wir ebenfalls, dass die Sabotage der Nord-Stream-Gaspipelines den Beginn des wirtschaftlichen Niedergangs der Union markiert.

Der Kampf der Vereinigten Staaten zur Aufrechterhaltung ihrer globalen Hegemonie ist in seine dritte Phase eingetreten.

Nach der Osterweiterung der NATO unter Verletzung westlicher Verpflichtungen zur Nichterrichtung von US-Waffensystemen in Mitteleuropa, ist Russland, das seine riesigen Grenzen nicht verteidigen kann, direkt bedroht. […]

Die dritte Runde ist nun der autoritäre Wandel in der Energieversorgung von West- und Mitteleuropa. Am selben Tag, an dem die Baltic Pipeline in Betrieb genommen wurde, wurden die beiden Nord Stream-Pipelines außer Betrieb gesetzt, während die Wartung von Turkish Stream unterbrochen wurde.

Dies ist die größte Sabotage der Geschichte. Ein Kriegsakt sowohl gegen Russland (51%), als auch gegen Deutschland (30%), Miteigentümer dieser kolossalen Investitionen, aber auch gegen ihre Partner, Holland (9%) und Frankreich 9%). Bis jetzt hat keines der Opfer reagiert.

Quelle: Voltairenet

und: Weitere Auswirkungen der Angriffe auf die Nord Stream-Pipeline

In Washington wurde die Frage aufgeworfen, ob Europa den Winter über durchhalten würde, und es gab unbestätigte Berichte, dass Berlin und Moskau sogar geheime Gespräche über die Wiedereröffnung von Nord Stream 1 und den Beginn des Transfers von Gas durch Nord Stream 2 führten.

Jetzt ist das Schicksal Deutschlands besiegelt – wie das des größten Teils des Kontinents. Es gibt keine Ausfahrt mehr, und die Europäer sind nun Gefangene der NATO, die ihrer eigenen Selbstzerstörung verpflichtet sind. […]

Vor den Angriffen auf Nord Stream gab es zumindest eine schwache Möglichkeit, dass die Vernunft siegen würde und die russischen Energieimporte wieder aufgenommen werden könnten. Jetzt bedeutet das Ausmaß des Schadens, dass es unwahrscheinlich ist, dass in diesem Winter Gas nach Europa transportiert wird, selbst wenn der politische Wille vorhanden wäre, die Pipeline in Betrieb zu nehmen.

Ich möchte nur kurz zusammenfassen, was das wahrscheinlich bedeutet:

Die europäischen Banken führen bereits Stresstests durch, um herauszufinden, wie sie mit Stromausfällen umgehen können, und versuchen, Generatoren aufzustellen, damit Geldautomaten und Online-Banking nicht ausfallen.

Mobiltelefone könnten in diesem Winter nicht mehr funktionieren, wenn Stromausfälle oder Rationierungen Teile der Mobilfunknetze lahm legen.

Die Wissenschaft steht still, da Institute, die energiehungrige Supercomputer, Beschleuniger und Laserstrahlrohre betreiben, geschlossen werden

Hunderttausende von zusätzlichen Todesfällen.

Und dennoch setzt Europa seinen Kurs fort und schlug am Mittwoch eine neue Runde von Russland-Sanktionen vor.

Quelle: Seniora org