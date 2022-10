dazu: “Element feindlicher Propaganda” – Kiewer Spitzenpolitiker fordert Auslöschung russischer Sprache

Die russische Sprache sei ein Element feindlicher Propaganda und Gehirnwäsche, behauptet der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats Alexei Danilow. Für seine russischsprachigen Landsleute, über ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung, findet er klare Worte. (…)

Auf die Tatsache angesprochen, dass die russische Sprache noch immer in ukrainischer Öffentlichkeit bisweilen genutzt werde, antwortete er:

“Das ist eine ganz gefährliche Sache. Schauen Sie, wenn wir vom Staat sprechen, ist die englische Sprache verpflichtend.”

Kenntnisse der offiziellen Landessprache Ukrainisch forderte Danilow immerhin an zweiter Stelle und fuhr in Bezug auf die russischsprachigen Ukrainer fort:

“Das Aufzwingen von diesen russischen Narrativen ist eine ganz gefährliche Sache. Sie sagen, dass wir sie irgendwie verstehen müssen, wie sie sind, was sie sind. Wir wollen nichts von ihnen. Mögen sie uns vom Leib bleiben, in ihre Sümpfe gehen und dort auf Russisch quaken!”

Das Russische sei ein “Element feindlicher Propaganda und Gehirnwäsche” für die Ukrainer, so Danilow. Nach Angaben der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften ist Russisch die Muttersprache von etwa 40 Prozent der Bewohner der Ukraine.

Quelle: RT DE

Anmerkung Christian Reimann: Der oliv-grünen Frau Göring-Eckardt mangelt es offensichtlich an Kenntnissen über die Situation in der Ukraine – schlimmer noch: Sie scheint den tatsächlichen Sachverhalt “auf den Kopf” stellen zu wollen. In der Ukraine ist bereits 2019 ein Sprachengesetz eingeführt worden, das bis 2024 komplett umgesetzt werden soll. Interessant dazu ist u.a. auch dieser Artikel auf Anti-Spiegel: Bis zu 300 Dollar Strafe für Benutzung von Russisch in der Öffentlichkeit.