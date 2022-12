Anmerkung Christian Reimann: Bisher hat die Ampelkoalition sehr viel unternommen, um die US-Industrie zu fördern – z.B. schmutziges Fracking-Gas und Waffen gekauft. Fraglich ist daher, ob sie etwas gegen die Abwanderung dieser Technologie in die USA unternehmen wird. Mindestens ebenso fraglich dürfte jedoch auch sein, ob Wasserstoff wirklich „eine der wichtigsten Alternativen zu fossiler Energie und somit eine der Lösungen der aktuellen Energiekrise“ werden wird. Denn diese Energieerzeugung ist teuer und nicht sehr effektiv. Zumindest bisher sind die Energieverluste enorm: Herstellung von grünem Wasserstoff kostet viel Energie.

dazu auch: USA sind Hauptprofiteur des Ukrainekriegs

Ein hochrangiger EU-Beamter, der anonym bleiben wollte, sagt in einem Gespräch mit der Europa-Ausgabe des US-Magazins Politico: „Tatsache ist, wenn man es nüchtern betrachtet, das Land, das am meisten von diesem Krieg profitiert, sind die USA, weil sie mehr Gas und zu höheren Preisen verkaufen und weil sie mehr Waffen verkaufen“. EU-Spitzenbeamte seien wütend auf die Regierung von Joe Biden und beschuldigten nun die Amerikaner, ein Vermögen aus dem Krieg zu machen, während die EU-Länder leiden. (…)

Für das umweltschädliche Fracking-Gas, das nun als LNG-Gas in erhöhten Mengen nach Europa verkauft wird, werden für europäische Kunden von den US-Konzernen viermal so hohe Preise verrechnet wie für US-Kunden. Mit den Transportkosten allein kann das nicht erklärt werden. Die amerikanischen „Freunde“ nutzen die Misere Europas beinhart aus und schlagen Extraprofite daraus. Auch die amerikanische Rüstungsindustrie läuft auf Hochtouren. Sie muss nicht nur US-Bestände ersetzen, die an die Ukraine geliefert wurden, sondern sie ist auch ein sehr wichtiger Lieferant für die Armeen der NATO-Staaten. Mit jeder Waffenlieferung mehr steigt der Auftragsbestand der US-Waffenschmieden.

Billige Energie, sowohl was die Strom- und Gaspreise als auch Treibstoffe betrifft, verschafft den USA einen entscheidenden Marktvorteil gegenüber Europa. Bekannte Konzerne wandern mit ihren Investitionen aus Europa ab und stecken sie in neue oder erweiterte Standorte in den USA. Als letztes Beispiel wird der Chemiekonzern Solvay angeführt.

So richtig in Panik gerieten die EU-Spitzen in Brüssel aber erst, als die USA einen „Inflation Reduction Act“ beschlossen, der „grüne Industrien“ fördern soll und in Wahrheit ein Riesen-Subventionspaket für die US-amerikanische Industrie ist. Das ist ein direkter Wirtschaftskrieg mit Europa, der hier erklärt wurde.

Quelle: Zeitung der Arbeit