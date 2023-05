Anmerkung unseres Lesers H.M.: Es ist unglaublich, was inzwischen faktisch zur Normalität wird (kein öffentlicher Aufschrei). Und jetzt will der Kaspar aus Kiew auch noch Deutschland besuchen, mit allen Kosten, die der Steuerzahler für Sicherheit und Co. aufzubringen hat.

Die Öl-, Gas- und Kohlelobby ist zu mächtig, sagt Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Was sie nicht erwähnt: Auch die grüne Klima-Lobby hat so viel Einfluss wie nie zuvor. Bestes Beispiel dafür: Habecks Ministerium.

Vor dem Hintergrund des Petersberger Klimadialogs der Bundesregierung prangert die deutsche Fridays-for-future-Chefin Luisa Neubauer den starken Einfluss der Öl-, Gas- und Kohlelobby an und mahnt zu einer zügigen Abkehr von den klimaschädlichen Energieträgern. Der Deutschen Presse-Agentur in Berlin sagte Neubauer, die Fossil-Industrie habe durch eigene Forschung mit als Erste von der Klimakrise gewusst: „Sie haben sich dagegen entschieden, die Menschen vor der Erderhitzung zu warnen, und stattdessen endlose Summen investiert, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen.“

Die Kritik der Klimaaktivistin, die selbst das Parteibuch der Grünen besitzt, mag berechtigt sein. Doch zur Wahrheit gehört auch: Auch die grüne Klima-Lobby ist derzeit so mächtig wie nie zuvor.

Aber immerhin, die immer länger werdende Liste von Eigenartigkeiten um Robert Habeck hat auch ein Gutes, ähnlich wie die Urlaubsreise der grünen rheinland-pfälzischen Umweltministerin nach der Ahrtalflut – sie räumt endlich die Illusionen bei Seite an dieser Partei sei noch irgendetwas sozial, friedliebend oder gar ökologisch. Das ist tatsächlich ein Beitrag zu echter Transparenz.

