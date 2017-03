Pulse of Europe – Worum geht es? Das wüsste man gerne. Aber schon die „zehn Grundthesen“ dieser wohlmeinend klingenden Vereinigung lassen einen ratlos zurück

In den Erklärungen von Puls of Europe kommt die hohe Arbeitslosigkeit in den südlichen Ländern und die extrem hohe Arbeitslosigkeit junger Menschen nicht vor, auch nicht die angewachsene Selbstmordrate.

Brüssel hat den Beitrittskandidaten und dann beigetretenen Völkern Osteuropas und Südosteuropas viel versprochen. Es ist auch Geld geflossen. Aber die wirtschaftliche Lage in diesen Ländern ist bedrückend. Ich habe Freunde in Kroatien. Deren erwachsene Kinder und ihre erwachsenen Nachbarn müssen überlegen, ob sie als Gastarbeiter nach Deutschland oder Österreich gehen. Manche sind schon hier und verdingen sich in Billigjobs, zum Beispiel in der Betreuung von Flüchtlingen, deren Sprache sie beherrschen.

Das ist doch ein Zustand, den man nicht feiern kann. Er wird aber gefeiert, von jenen Kräften, die in diesen Ländern Hilfsarbeiter und Fachkräfte abwerben. Auch das ist ein Zustand, den man nicht mit Sprüchen wie den 10 Grundthesen übertünchen kann.

Man kann doch die Spaltung unserer Gesellschaft und die Spaltung zwischen den Völkern Europas nicht missachten, wenn man ein Urteil über die praktische Politik Europas fällen will.

Bei mir wird dadurch die Sympathie für die europäische Vereinigung nicht berührt und gemindert. Aber wer Europa und die europäische Einigung ernst nimmt, der muss über diese Defizite offen sprechen.

In These 1 wird gefordert, Europa dürfe nicht scheitern. Wenn man das ernst nimmt, dann muss man in Europa auf einigermaßen gleichwertige Wirtschaftsentwicklungen achten, dann dürfen einzelne Länder nicht in die totale Krise entlassen werden. Dann müssen vor allem Deutschland, Österreich und die Niederlande aufgefordert werden, eine expansive Wirtschaftspolitik zu betreiben und ihre Löhne zu steigern, damit die anderen Länder im Wettbewerb bestehen können und mitgezogen werden. Dann muss auf jeden Fall die ökonomisch unsinnige Forderung zurückgenommen werden, dass Krisenländer wie zum Beispiel Griechenland und Spanien in der Krise sparen sollen.

Es bleibt noch anzumerken: in den Thesen wird angesprochen, dass Europa Reformen braucht. Aber das ist so allgemein formuliert, dass man es auch als Plädoyer für den status quo interpretieren kann.