Nach der UNO Rede Trumps müsste eigentlich auch dem letzten US-Fan klar sein, dass die Weltmacht USA gefährlich ist …

… und die Entschärfung dieser Gefahr eines der Schwerpunkte der Arbeit der nächsten Bundesregierung sein müsste. Donald Trump hat seine erste Rede vor der UNO gehalten. Hier sind Auszüge aus seiner Rede in deutscher Sprache und die vollständige Fassung in Englisch. Die Rede enthält die Drohung, das koreanische Volk zu vernichten. Und sie eröffnet im Falle Irans einen Konflikt neu, von dem man meinte, ihn durch einen Kompromiss mit Zustimmung der USA entschärft zu haben. Albrecht Müller.



Seine Bemerkungen zu Venezuela zeigen beispielhaft, dass es sich die USA weiter anmaßen, über die innere Entwicklung anderer Länder zu befinden. Die Rede zeigt auch, dass innenpolitische Überlegungen maßgeblich die Außenpolitik der USA bestimmen. Um den Bürgern der USA weiter den Eindruck zu vermitteln, dass sie die Guten in der Welt seien, nennt der Präsident andere Staaten „Schurkenstaaten“. Der Präsident eines Landes, dessen innere Struktur und dessen Umgang der Bürgerinnen und Bürger miteinander in einem großen Maße von Gewalt geprägt ist – man könnte auch sagen: von Schurken – bestimmt, wer ein Schurkenstaat ist. Seine Rede vor der UNO zeigte, dass es sich bei den USA um einen solchen Schurkenstaat handelt.

An dieser Rede wird sichtbar, dass wir versuchen müssen, uns aus der Abhängigkeit von diesem Imperium zu befreien. Das ist ausgesprochen schwierig. Ohne Frage. Wie selbstverständlich Deutschland in den Einflussbereich und in die Verfügbarkeit des Imperiums USA eingeplant ist, wird an einem kleinen aktuellen Detail sichtbar: In Ramstein und Kaiserslautern wurde in der 1. September Woche gegen die Nutzung dieser US-Basis und insbesondere gegen den Drohnen-Krieg demonstriert. Die NachDenkSeiten haben davon mehrfach berichtet, auch über die große Rede von Eugen Drewermann: Eugen Drewermann: „Denn wenn Ihr nicht NEIN sagt, wird das immerzu so weitergehen“.

Davon unbeeindruckt geht die Aufrüstung in Ramstein weiter. Das zeigt diese Notiz aus der „Rheinpfalz“. Da wird berichtet, dass in den nächsten Jahren 100 Millionen $ für die Stationierung von Tankflugzeugen der US-Luftwaffe investiert werden. Ab 2024 sollen dann die Militärflugzeuge und die dazugehörigen Mannschaften samt Familien in Ramstein und Umgebung stationiert werden.

An diesem kleinen Detail wird sichtbar: Wir sind fest und langfristig eingeplant in die Militärmaschinerie des Imperiums. Die Befreiung aus den Fängen der USA ist für Deutschland ausgesprochen schwierig, und dennoch auf längere Sicht geboten.

Die Alternative wäre, sich weiter unterzuordnen und zu versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Politik dieser USA. Aber auch das ist ein ausgesprochen unsicherer Weg, weil dieser Präsident sichtbar macht: Die USA sind nicht genötigt, Rücksicht auf ihre Partner zu nehmen. Sie werden gegebenenfalls auch in Europa und an der Grenze zu Russland nicht davor zurückschrecken, mit militärischer Gewalt zu drohen. Das galt übrigens auch schon für die Präsidenten Obama, George W. Bush und Bill Clinton und auch für Hillary Clinton als Außenministerin. Und auch Hillary Clinton als Präsidentin hätte sich nicht anders verhalten. Insofern leben wir seit der Wahl des neuen Präsidenten nicht in einer neuen Welt. Auch die anderen haben Kriege geführt und führen Kriege, um Regierungswechsel anderer Völker zu erreichen. „Der Tod kommt aus Amerika“ – diese auf den NachDenkSeiten schon vor längerem festgehaltene Beobachtung gilt für das Imperium offensichtlich unabhängig von der Besetzung des Spitzenamtes.

