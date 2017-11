Von Heinrich Böll zu Herta Müller, vom Demonstranten gegen Pershing-Raketen zur Wanderpredigerin für den Feindbildaufbau

Radio Televizija Srbije (RTS), Belgrad, 23.10.2017

Herta Müller, Zitat: „Из приче и разговора настају такође конфликти. Нисам пацифисткиња и верујем да се неке ситуације могу решити само одређеним захватима. Када постоји рат, тада мора да се изврши захват како би једна страна изгубила све и била поражена од друге стране. Када је већ тако верујем да је војна интервенција људска и морална позиција. То можемо да видимо увек изнова на различитим примерима. Ако будемо добри и пијемо чај једни са другима све ће бити у реду. Многи ратови су показали да није било баш тако“

Herta Müller, Zitat: “Aus Gesprächen und Verhandlungen entstehen auch Konflikte. Ich bin keine Pazifistin und ich glaube, dass manche Situationen nur mit bestimmten Mitteln gelöst werden können. Wenn ein Krieg stattfindet, dann muss etwas unternommen werden, dass eine Seite alles verliert und dass sie von der anderen Seite besiegt wird. Wenn es schon so ist, dann glaube ich, dass militärische Intervention eine menschliche und moralische Position ist. Das können wir stets auf eine neue Art beobachten in verschiedenen Beispielen. Wenn wir nett sind und mit jedem Tee trinken dann wird schon alles gut werden. Viele Kriege haben gezeigt, dass das nicht so gelaufen ist.“

Herta Müller, Zitat:“Ко у девет година води четири рата и ко тако прагматично гради гробља као градове, он се не може стићи речима. Била бих срећна да је НАТО ушао у Румунију, али се то није догодило и Румуни су се борили против Румуна да би ставили тачку на Чаушескуа“

Herta Müller, Zitat: „Wer in neun Jahren vier Kriege führt und wer so pragmatisch aus Städten Gräber macht, den kann man nicht mit Worten erreichen. Ich wäre froh gewesen wenn die Nato in Rumänien einmarschiert wäre, aber das ist nicht passiert und Rumänen haben gegen Rumänen gekämpft damit man einen Schlussstrich unter Ceausescu ziehen kann.”

Herta Müller, Zitat: „У Украјини је много људи настрадало и верујем да би тим људима морало да се да оружје зато што се неке победе не могу тек тако извојевати. Питам се зашто постоји НАТО? Руси могу тотално да униште ту земљу… У Украјини практично не може нормално да се живи само зато што су хтели у Европску унију. Румунија је ушла у НАТО само зато што је била у страху од Русије. Сви су имали тај страх. Сви су страховали од КГБ-а и Москве“

Herta Müller, Zitat: „In der Ukraine sind viele Menschen zu Tode gekommen und ich glaube, dass diesen Menschen Waffen gegeben werden müssten, weil sich manche Siege nicht so einfach erringen lassen. Ich frage mich warum existiert die NATO? Die Russen können dieses Land total vernichten…in der Ukraine kann man praktisch nicht normal leben und das nur weil sie in die Europäische Union wollten. Rumänien ist in die NATO eingetreten nur weil es in Angst vor Russland war. Alle hatten diese Angst. Alle haben sich gefürchtet vor dem KGB und Moskau.”

Herta Müller, Zitat: „Није се то догодило. Путин је све изврнуо. Данас је повређен новинар који критикује Путина. Он је у животној опасности. То су ствари за које смо мислили да се неће више догађати. Ако не иде дипломатски онда мора војно да се зауставе такви типови. Тако су и Милошевића морали да сруше“

Herta Müller, Zitat: “Das ist nicht geschehen (zur Etablierung der Demokratie nach dem Zerfall der UdSSR in Russland, Anmerkung Schubert). Putin hat alles verkehrt. Heute wurde ein Journalist verletzt, der Putin kritisierte. Er ist in lebensgefährlichem Zustand. Das sind Dinge von denen wir glaubten, dass sie nie wieder passieren. Wenn nicht mit diplomatischen Mitteln, dann muss man diese Typen militärisch stoppen. So musste man ja auch Milošević beseitigen“

Иван Ивањи је одговорио немачкој нобеловки да су стотине хиљада људи својим гласовима срушиле Милошевића, а не НАТО, на шта је Милер узвратила да породица Милошевић такође живи у Русији и да то говори о релацијама.

Ivan Ivanji (serbischer Schriftsteller, Anmerkung Schubert) antwortete der deutschen Nobelpreisträgerin, dass hunderttausende Menschen mit ihren Stimmen Milošević beseitigten, nicht etwa die Nato, auf was Müller entgegnete, dass die Familie Miloševićs auch in Russland lebt was viel über die Ähnlichkeiten (von Putin und Milošević? Amerkung Schubert) aussagt.

Herta Müller, Zitat: „Путин их радо прима. То је прилично преварантска позиција. Политика Путина је експанзионистичка“

Herta Müller, Zitat: „Putin hat sie freudig empfangen (die Milosevics). Dies ist eine verräterische Position. Die Politik Putins ist eine expansionistische.“

Quelle: Radio Televizija Srbije (RTS, serbisches Staatsfernsehen)

Link zur Adresse so wie zuletzt gesehen am 30.10.2017