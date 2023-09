Videohinweise am Mittwoch

COLLATERAL – Birgit, 47 Jahre Getriggert durch Angst, getrieben von Solidaritätsaufrufen, überzeugt von der Aussage „wirksam und sicher“ aus berufenen Mündern, unterzogen sich Millionen von Menschen einer Gentherapie, die ihnen als Impfung verkauft wurde. Viele tragen nun massive Schäden davon. Aber sie werden nicht gesehen und nicht gehört. Mit wenigen Ausnahmen kommen sie in der Öffentlichkeit nicht zu Wort. Nicht nur in der breiten Gesellschaft, auch bei Ärzten, in medizinischen Einrichtungen, an Arbeitsplätzen, im Freundeskreis oder in der Familie glaubt man ihnen oft nicht. Eine transparente Berichterstattung über Folgeschäden der sogenannten Impfung ist dringend erforderlich. Mit einer Reihe von sehr persönlichen, künstlerischen Foto- und Film- Portraits gibt die Gruppe COLLATERAL den Geschädigten und Ungesehenen Stimme und Gesicht. […] Copyright Bild & Ton: COLLATERAL Quelle: Radio München, 26.09.2023

Canadian Parliament gives WWII Nazi standing ovation | Al Jazeera Newsfeed

Canada’s Parliamentary speaker has apologised for honouring a Ukrainian WWII Nazi in the House of Commons. 98-year-old Yaroslav Hunka, an SS veteran, was dubbed a ‘Ukrainian and Canadian hero’ – before a Jewish group revealed he was a Nazi fighter.

Quelle: Al Jazeera English, 25.09.2023



Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Florian Warweg »„Er ist ein Held, und wir danken ihm für seinen Dienst“ – Kanadisches Parlament ehrt bei Selenskyj-Besuch Veteran der Waffen-SS«

Anmerkung CG: Man sollte darüber hinaus auch nicht vergessen, Kanada war im 2. Weltkrieg Alliierter der Sowjetunion…