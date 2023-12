dazu auch: COP28 – Deutschland verfehlt sein “Ziel” Vom 30. November bis 12. Dezember fand die COP28, die 28. UN-Klimakonferenz statt. Gastgeberland waren die Vereinigten Arabischen Emirate. Über 70.000 Teilnehmer reisten in Dubai an, allein die deutsche Delegation unter Leitung von Außenministerin Baerbock in 250-Mann-Stärke. Erklärtes Ziel der deutschen Vertreter war der internationale Ausstieg aus fossilen Energieträgern – aus ihrer Sicht der einzige Weg zur Verhinderung einer globalen Klimakatastrophe und zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Von Beginn an schien die Wahl des Gastgeberlandes aus westlicher Sicht problematisch, gehören doch die VAE zu den bedeutendsten Exporteuren fossiler Energie. Nicht zuletzt diesem Geschäft verdankt das Land seine Rolle in der Weltwirtschaft. Als Anfang des Jahres mitgeteilt wurde, der Minister für Industrie und Fortschrittstechnologien in den VAE, Sultan Ahmed al-Dschaber, werde den Vorsitz übernehmen, rief das bereits einige Beunruhigung in den Reihen der CO2-Reduzierer hervor. Der Sultan ist nämlich nicht nur Minister, sondern in Personalunion Chief Executive Officer (CEO) der staatlichen Ölgesellschaft Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). So beeilten sich deutsche Klima-NGOs, von einem Gipfel „im Land der Klimaterroristen“ zu schwadronieren. Al-Dschaber zeigte sich im Frühjahr 2023 hingegen diplomatisch und sprach von einem „pragmatischen, realistischen und lösungsorientierten Ansatz“ unter seiner Leitung. Doch unmittelbar vor Beginn der Konferenz schien sich das Blatt zu wenden und die schlimmsten Befürchtungen für die deutsche und andere westliche Delegationen begannen sich zu bewahrheiten. In einem Guardian-Artikel wird aus einer Zoom-Konferenz zur Vorbereitung des Gipfels der „Ölscheich“ zitiert. Quelle: Hintergrund

dazu: Gipfel in Brüssel: EU beschließt Beitrittsgespräche mit Ukraine

Beim Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel stellt sich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán zunächst gegen Verhandlungen und lehnt Finanzhilfen für Kiew ab. Dann gibt es überraschend doch eine Einigung.

Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben beschlossen, formelle Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zu eröffnen. Das teilte EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstagabend auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Auch mit Moldau sollten Beitrittsgespräche begonnen werden, schrieb Michel. Die Entscheidung sei “ein klares Zeichen der Hoffnung” für die Bevölkerungen in den Ländern.

Mit der Entscheidung hat die EU knapp ein diplomatisches Debakel vermieden. Nur wenige Stunden zuvor hatte es noch so ausgesehen, als könnte der ungarische Regierungschef Viktor Orbán die Eröffnung von Aufnahmeverhandlungen zwischen der EU und der Ukraine blockieren. Damit hätte er sich nicht nur gegen die EU-Kommission gestellt, die diesen Schritt vor einigen Wochen empfohlen hatte. Er hätte auch die restlichen 26 EU-Regierungen düpiert – und sich selbst in der EU in einer äußerst wichtigen Frage isoliert. Unter den anderen europäischen Ländern gibt es zwar einige, die einen baldigen Beitritt der Ukraine zur EU wegen der Korruptions- und Rechtsstaatlichkeitsprobleme in dem kriegszerstörten Land und der potenziellen Kosten skeptisch sehen. Außer Orbán waren vor dem Gipfel aber alle europäischen Staats- und Regierungschefs trotzdem bereit, bei dem Treffen in Brüssel die politische Grundsatzentscheidung für den Beginn von Verhandlungen zu treffen.

Quelle: Süddeutsche

und: Beitrittsstart ja, Hilfen nein – Orbáns halbes Ukraine-Veto führt die EU trotzdem vor

Der EU-Gipfel dreht sich um Viktor Orbán. Erst sorgt nur eine kluge Idee von Kanzler Scholz dafür, dass Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine starten können. Dann stoppt Ungarns Regierungschefs das 50-Milliarden-Paket, das Kiew vor der Pleite bewahren soll, im Alleingang. […]

Die Feierlaune im Brüsseler Europagebäude an der Rue de la Loi wurde jedoch etwas getrübt, weil man sich in der Nacht zum Freitag noch nicht auf eine „Finanzfazilität“ für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro für die Jahre 2024 bis 2027 einigen konnte. Der Grund hieß wieder: Orbán. In Brüssel hieß es aber, dass eine Lösung am Freitag zu erwarten sein würde. EU-Diplomaten arbeiteten bis zum frühen Freitagmorgen an Kompromissformeln. Mit 33 Milliarden Euro an Krediten und 17 Milliarden Euro an Geldgeschenken will die EU die Ukraine vor dem Bankrott bewahren. Dies erscheint umso wichtiger, als dass unsicher ist, wieviel Unterstützung für Kiew künftig noch aus Washington kommen wird. Möglicherweise werden die 50 Milliarden Euro am Ende bei Weitem nicht ausreichen.

Falls Orbán in der 50-Milliarden-Euro-Frage nicht nachgeben sollte, hat Brüssel bereits alternative Optionen in der Hinterhand, die in Diplomatenkreisen als ‚Plan B‘ und ‚Plan C‘ beschrieben werden. Denkbar ist, dass 26 Staaten in einen neuen Ukraine-Sondertopf außerhalb des EU-Haushalts einzahlen (Plan B) oder aber Budapest willigt ein, wenn auch nicht Zahlungen für vier Jahre, aber zumindest für das kommende Jahr zu unterstützen (Plan C). Entsprechende positive Signale für Plan C kamen bereits aus Orbáns Regierungskanzlei in Budapest. Aber die EU will unbedingt Zusagen für einen längeren Zeitraum als ein Jahr. Der Grund: Das würde Planungssicherheit schaffen für die ukrainische Regierung und für ausländische Investoren.

Wie der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte mitteilte, haben die Staats- und Regierungschefs der EU deswegen nun beschlossen, im Januar erneut über die Hilfsgelder zu diskutieren. „Wir haben uns mit den 26 Ländern geeinigt. Victor Orban, Ungarn, war dazu noch nicht in der Lage. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir Anfang nächsten Jahres eine Einigung erzielen können, wir denken an Ende Januar“, sagte Rutte und fügte hinzu, dass man noch Zeit habe und der Ukraine in den nächsten Woche nicht das Geld ausgehe.

Quelle: Welt Online