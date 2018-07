Das Archiv der NachDenkSeiten enthält eine Fülle von Material, Daten und Gedanken. Teil 4: Wirtschaftskrieg und Nord Stream 2

Während in diesen Monaten ein globaler Wirtschaftskrieg eskalieren könnte, und die USA dieser Tage ganz konkret die deutsche Energiepolitik attackieren, lohnt ein Blick zurück auf frühere Reaktionen der deutschen Politik auf US-amerikanische Angriffe gegen die EU-Wirtschaft. Diese halbherzigen Reaktionen machen wenig Hoffnung: Jens Berger hat bereits vor einem Jahr in diesem Artikel die widersprüchlichen Reaktionen auf die US-Attacken gegen die Pipeline Nord Stream 2 von Sigmar Gabriel und Angela Merkel analysiert:

„Außenminister Gabriel hat diesen Vorstoß noch im Juni erstaunlich harsch kritisiert und Kanzlerin Merkel stärkte ihm damals noch den Rücken. Heute geben sich beide kleinlaut und auch die EU scharrt bereits mit den Hufen, um Nord Stream 2 zu torpedieren. Wenn Merkel die Inhalte ihrer berühmt-berüchtigten „Bierzeltrede“ ernst meint, müsste sie nun auf den Tisch hauen … aber das wird sicher nicht passieren, denn sie hat sich durch ihre Torheiten der letzten Jahre in eine komplizierte Sackgasse manövriert.“

