Anmerkung unseres Lesers H.M.: In der aktuellen Debatte über steigende Mieten in Deutschland wird immer wieder auf Wien verwiesen. Die kommunale Wohnungsbaupolitik der österreichischen Hauptstadt wird immer wieder als Vorbild genannt, an dem sich Deutschland – insbesondere Städte, in denen Mieten explodieren – orientieren sollte. Ganz anders der Ökonom Prof. Harald Simons, der eine “Studie” dazu erstellt hat: “Ich war skeptisch und habe mir die Frage gestellt: Warum sollte man ausgerechnet in Wien so viel günstiger und besser wohnen als woanders? In einem Interview mit dem SPIEGEL ONLINE (SPON) geht Simons, mit der Wohnungsbaupolitik der österreichischen Hauptstadt hart ins Gericht. Sein Fazit laute: “Wien ist kein Vorbild”. “Dass Mieter in Wien unter dem Strich aber sogar schlechter gestellt sind als in den deutschen Metropolen, das habe ich nicht erwartet.”

“Wiener Wohnen”, die über 220.000 Wohnungen verfügt (das sind 30 Prozent aller Mietwohnungen), habe eine gefährlich niedrige Liquidität, erwirtschafte zu niedrige Gewinne. Es existiere in Teilbereichen in Instandhaltungsstau, man habe Investitionen in die Modernisierung stark zurückgefahren. Laut Simons sind 16,7 Prozent Wohnungen an keine zentrale Heizungsanlage angeschlossen, 17,9 Prozent haben kein eigenes Bad und ohne Heizungsanlage. Der Bestand drohe zu “zerbröseln”, der Leerstand nehme zu. 2004 habe “Wiener Wohnen” den Neubau komplett eingestellt, seit 2015 baue die Stadt Wien über eine zweite Wohnungsbaugesellschaft wieder selbst. Die Stadt fördere Genossenschaften und private Investoren beim Bau von Sozialbauwohnungen nach deutschem Vorbild. Lernen könne man von der “Bodenpolitik”. Bauerwartungsland könne im Prinzip nur an den Bodenfonds der Stadt verkauft werden, was für den Käufer eine starke Verhandlungsposition bedeutet.

Doch ganz aus eigenen Antrieb oder aus wissenschaftlichen Interesse, wie aus dem Interview herausgelesen werden kann, hat Simons die Studie ganz offensichtlich nicht erstellt. Was im Interview nicht erwähnt wird, habe ich beim SPON-Autoren nachgefragt. Auftraggeber der Simons-Studie sei die “Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland” (BID), hier haben sich sechs große Verbände der Immobilienbranche, Makler,Verwaltung und Pfandbriefbanken zusammengeschlossen. Diesen Tatbestand sollte man bei der Lektüre der Ergebnisse im Hinterkopf haben.

Mich würde interessieren, was die “Wiener Wohnen” bzw. die Stadt Wien zu den Ergebnissen sagt. Ich vermute, dass SPON weder die “Wiener Wohnen” noch die Stadt Wien mit den Ergebnissen konfrontiert hat.

Mitglieder der “Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland”:

Bundesverband freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW)

Dachverband Deutscher Immobilienverwalter (DDIV)

GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen

Immobilienverband Deutschland IVD Bundesverband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen

Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp)

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss