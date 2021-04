Videohinweise am Mittwoch

Anmerkung CG: Britische Journalisten machen offenbar ihre Arbeit. Bei der BBC scheint es auch zum Corona-Thema noch investigativen Undercover-Journalismus zu geben. In Deutschland sucht man derzeit verzweifelt nach solchen Berichten in den Leitmedien und zur Primetime. Wenn man in Deutschland Probleme mit Kontaminationen in Test-Laboren und Problemen bei PCR-Tests anspricht, gilt man schnell als Verschwörungstheoretiker oder wird unberechtigt in eine Leugner-Ecke gestellt. Das soll nicht heißen, dass in Deutschland nicht nach wie vor guter, kritischer Journalismus gemacht wird. Ein Beispiel war der Bericht, der kritisch mit Behandlungsmethoden von Intensivpatienten umgeht: MONITOR Gefährliche Intubation .

Dagmar Häusler, Biomedizinische Analytikerin [Ausschnitt transkribiert]: “PCR ist wirklich eine tolle Methode, das ist wirklich eine der besten Erfindungen in die letzten 20 Jahre in der Labordiagnostik, […] das haben wir wirklich in ganz vielen Bereichen der Erregerdiagnostik im Einsatz. Aber [im März] bin ich wirklich dagesessen und habe mich gefragt, was passiert jetzt? Machen die das jetzt wirklich? Fangen wir jetzt wirklich flächendeckend mit einer so derart hochsensitiven Methode an, Menschen zu testen, die asymptomatisch sind? Zu Beginn haben wir zumindest das Glück gehabt, dass man viele Symptomatische getestet hat, weil die Kapazitäten nicht da waren. Da kann man vielleicht davon ausgehen, dass die Zahlen noch etwas besser waren. Aber mittlerweile hat das ein Ausmaß angenommen, das ich mir ehrlich gesagt nie vorstellen hätte können. […] Egal welche labordiagnostische Methode wir hernehmen, wir brauchen immer ein Ziel: was suchen wir? ‘Screening’ ist ja wirklich: Wir testen ins Blaue hinein. Eine PCR ist zum ‘Screenen’ einfach nicht geeignet, das wissen alle, die mit der PCR arbeiten. Es geht darum: Was suche ich, welchen Patienten teste ich und was mache ich mit dem Ergebnis? Momentan testen wir Asymptomatische, wir testen quer durch die Bank, wir testen teilweise Kinder, wird testen auf verschiedene Arten und Weisen, wir testen mit verschiedenen Materialien. Sie PCR ist für dies nicht erfunden worden. […] Wir testen nicht zielgerichtet. […] Ich brauche einen klinisch symptomatischen Patienten, dann brauche ich die richtige Abnahme – und wir sprechen da von einem nasopharyngealen Abstrich, also das ist wirklich präanalytisch ein Wahnsinn. Erst einmal ist anatomisch jede Nase anders und die Menschen, die da jetzt überall an den Teststraßen sind, die sind großteils dafür nicht ausgebildet, sie lernen das teilweise über Videoschulungen. […] Das heißt, in der Probenmaterialentnahme haben wir schon ganz viele Fehler drin. Dann geht es um den Probentransport, um die Probenlagerung, des soll ja alles engmaschig immer Qualitätsstandards einhalten. Das haben wir momentan nicht. Im Labor haben wir das riesengroße Problem, dass wir in jedem Labor mit einem unterschiedlichen System testen. […] In den öffentlichen Häusern waren wir eigentlich arbeitstechnisch schon eingedeckt und haben das noch dazu bekommen. […] Viele findige Unternehmer haben sich Strukturen aufgebaut, damit diese Kapazitäten überhaupt möglich sind.”