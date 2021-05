Covid-19 aus der Armutsperspektive

Corona und mehr noch die Corona-Maßnahmen sind nicht nur ein Thema, das vor allem Alte und Kinder betrifft. Sowohl was die Infektionszahlen als auch was die Schäden durch die Maßnahmen angeht, gibt es zudem eine soziale Komponente. Wer arm ist, infiziert sich und erkrankt häufiger. Wer arm ist, leidet auch besonders stark unter den Maßnahmen. Magda von Garrel hat sich für die NachDenkSeiten Gedanken zu diesem Thema gemacht.

Um einen Punkt gleich klarzustellen: Natürlich können die Covid-19 auslösenden Viren tendenziell alle Menschen infizieren, aber inzwischen ist selbst den Mainstreammedien aufgefallen, dass die intensiv zu behandelnden Patientinnen und Patienten vor allem aus den ärmeren Bevölkerungsschichten stammen. Da es sich bei den Betroffenen oft um Migranten handelt, laufen die schnell mitgelieferten Erklärungsversuche zumeist auf kulturelle Eigenheiten oder sprachliche Barrieren hinaus, aber das ist allenfalls die halbe Wahrheit. Das Hauptproblem besteht in den armutsbedingten Lebens- und Arbeitsverhältnissen, die sich auf dreierlei Ebenen auswirken.

Ebene: Erhöhung des Ansteckungsrisikos Wie sicherlich noch bekannt sein dürfte, stand zunächst das von großen Freizeitveranstaltungen ausgehende Ansteckungsrisiko im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit (Stichworte: Après-Ski-Veranstaltungen und Karnevalsfeiern). Doch schon bald nach den hier gemeinten Ereignissen in Ischgl und Heinsberg stellte sich am Beispiel des Fleischverarbeitungsbetriebs Tönnies heraus, dass auch schlechte Arbeitsbedingungen sehr riskant sein können. Somit wäre es schon früh möglich gewesen, die soziale Komponente des Infektionsgeschehens gezielter zu berücksichtigen, aber stattdessen blieb es bei einer bloßen Fortsetzung der zwischenzeitlich bereits eingeführten Maßnahmen und Empfehlungen (Betriebsschließung, Quarantäne, Einbau von Luftfiltern sowie Einhaltung der Abstandsregeln im Arbeits- und Aufenthaltsbereich). Wegen der bis heute andauernden Ausblendung der sozialen Komponente sind die unterschiedlichen Voraussetzungen auch im Privatbereich nie ernsthaft berücksichtigt worden. Dabei bedarf es keiner allzu großen Fantasie, um sich vorstellen zu können, welche Folgen zu erwarten sind, wenn häusliche Quarantäne, Homeschooling und Ausgangssperren in einem dafür völlig ungeeigneten Umfeld zusammenkommen. Menschen, die in ohnehin viel zu kleinen Wohnungen leben, müssen in Befolgung der Maßnahmen ziemlich lange und in noch größerer Zahl als zuvor aufeinander hocken und sind somit einer erhöhten Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Trotzdem ist es bei dieser Art von “Vorsorge” auch dann noch geblieben, als eine Gruppe von Aerosolforschern darauf aufmerksam gemacht hat, dass ein Aufenthalt in Innenräumen weitaus riskanter als ein Aufenthalt im Freien ist. Als genau so kontraproduktiv haben sich die in den Alten- und Pflegeheimen praktizierten monatelangen Zwangsisolierungen erwiesen und zwar vor allem dann, wenn es sich um “kostengünstige” Alten- und Pflegeheime handelte, denen schon allein aus zeitlichen Gründen keine Alternativen zur Verhinderung der aus Einsamkeit und Bewegungsmangel resultierenden Schwächung des Immunsystems der Bewohner*innen zur Verfügung standen. Das bedeutet, dass im Namen des Gesundheitsschutzes die Krankheitsanfälligkeit der unter solchen Bedingungen eingekerkerten und darunter schwer leidenden alten Menschen sogar noch erhöht worden ist. Zum Vergleich sei darauf hingewiesen, dass die finanziell gut abgesicherten Teile der Bevölkerung den verordneten Stillstand mit seinem plötzlichen Wegfall zahlreicher Termine vor allem anfänglich geradezu genießen und von Entschleunigung schwärmen konnten. Dabei dürfte das Zusammensein mit Freunden und Bekannten in großzügig bemessenen Wohnungen und/oder Gärten erheblich zu einer Stabilisierung ihres Immunsystems beigetragen haben. Zum Kummer vieler Eltern treffen die je nach Lebensbedingungen höchst unterschiedlichen Auswirkungen der Maßnahmen auch auf die Kinder und Jugendlichen zu. Zwar müssen sie – mit Ausnahme der ganz Kleinen – Maskierung und räumliche Isolierung gleichermaßen ertragen, aber spätestens beim homeschooling treten krasse Unterschiede zutage. Kinder armer Eltern können nun einmal nicht so einfach am digitalen Fernunterricht teilnehmen, wenn es zu Hause keinen Drucker gibt oder die einzige für die Erledigung von Hausaufgaben vorhandene Arbeitsfläche mit mehreren Geschwistern geteilt werden muss. Da hilft es auch nur wenig, wenn die bedürftigen Kinder und Jugendlichen ein neues Tablet in die Hand gedrückt bekommen. Noch schlimmer ergeht es denjenigen Kindern und Jugendlichen, die bislang mit einem kostenlosen Mittagessen versorgt worden sind und zudem die Möglichkeiten hatten, die ebenfalls kostenlosen Freizeitangebote wahrzunehmen. Am schrecklichsten sieht die Lage für die von häuslicher Gewalt betroffenen Kinder und Jugendlichen aus, denen jeglicher Zugang zu den darauf spezialisierten Notdiensten versperrt worden ist.

Ebene: Zunahme der Armut Ob nun Lohnsklaven, Saisonarbeiter*innen, am Rande des Existenzminimums lebende Künstler*innen, Bezieher*innen kleiner Renten, Erwerbslose, Solo- und Scheinselbstständige, Gefängnisinsassen, alleinerziehende Mütter und Väter oder Sozialhilfeempfänger*innen – sie alle sind in besonderem Maße gefährdet. Für die zuvor schon ganz Armen gilt das gleich in zweierlei Hinsicht: Zum einen unterliegen sie – wie bereits angesprochen – einem erhöhten Ansteckungsrisiko und zum anderen müssen sie als Folge der mangelhaft konzipierten Unterstützungsmaßnahmen nun auch noch mit einer dauerhaften Verschlechterung ihrer ohnehin kärglichen Lebensgrundlagen rechnen. Das betrifft nicht zuletzt die Wohnungssituation: Wenn der beschlossene Kündigungsschutz erst einmal ausgelaufen ist, müssen sich viele der Betroffenen auf einen Rauswurf gefasst machen, der in Ermangelung eines anderweitig vorhandenen bezahlbaren Wohnraums geradewegs in die Obdachlosigkeit führen kann. Darüber hinaus ist absehbar, dass zu der sich verschärfenden “alten Armut” auch noch eine ganz “neue Armut” hinzukommen wird, die sich aus dem Untergang zahlreicher kleiner mittelständischer Betriebe ergibt. Die zur Abfederung der “ewigen” Lockdowns in Aussicht gestellten Überbrückungshilfen werden sich insbesondere dann als wirkungslos herausstellen, wenn – als Folge der sehr bürokratischen Handhabung – die Auszahlung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem die Eigenmittel zur Deckung der ständig weiterlaufenden Kosten schon längst aufgebraucht worden sind. Und selbst dann, wenn es den kleinen und mittleren Betrieben tatsächlich gelingen sollte, sich wieder zu “berappeln”, heißt das noch lange nicht, dass sie auch in der Lage sein werden, ihr Personal, das sie aus Kostengründen in die Kurzarbeit oder gleich ganz entlassen haben, wieder vollumfänglich einstellen zu können. Mit Blick auf die drohenden Folgen der Maßnahmen hat sich auch der damalige Mittelstandspräsident Mario Ohoven in einer verbandseigenen Pressemitteilung vom 29.10.2020 zu Wort gemeldet, indem er unter anderem feststellte: “Bei den getroffenen Maßnahmen geht es aber um nicht weniger als die wirtschaftliche Existenz von ganzen Berufsgruppen, Millionen von Selbstständigen und deren Familien.” Der Vollständigkeit halber soll hinzugefügt werden, dass Ohoven kurze Zeit später bei einem Autounfall unter bislang ungeklärten Umständen ums Leben gekommen ist.