dazu auch: Assange bedroht – Bundesregierung schweigt ihn tot Deutschland und Großbritannien sind beide Mitglieder des Europarates, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), der OECD und der NATO. Viel enger können Staaten kaum verbunden sein. Doch die derselbe Regierung, die so gern Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern beklagt, schweigt im Fall der Folter, die man dem mutigen Journalisten Assange antut und über den geplanten Mord im Falle seiner Auslieferung. (…) Als die SPD-Bundestagsabgeordnete Bärbel Kofler noch Menschenrechtsbeauftragte war, konnte sie zu folgender Erkenntnis kommen: „Menschenrechtliche und humanitäre Aspekte einer möglichen Auslieferung dürfen nicht übersehen werden. Der körperliche und psychische Gesundheitszustand von Julian Assange muss bei der Entscheidung über die Auslieferung in die USA unbedingt Berücksichtigung finden. Großbritannien ist hierbei an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden, auch mit Blick auf das mögliche Strafmaß und die Haftbedingungen.“ Wieder schweigt die Bundesregierung: Bis zum Tod von Julian Assange. Das Schweigen der deutschen Regierung befördert den Akt der Völker- und Menschenrechtsverletzungen gegen jenen Journalisten, der seinen Kollegen ein Beispiel sein sollte. Ohne die weltweite Solidarität hätte die britische Regierung, den USA sklavisch ergeben, den Journalisten längst schon ausgeliefert. Der Kampf geht weiter. Wann, wie und wo kann man unter diesem Link erfahren: Quelle: Rationalgalerie

dazu: Gericht erlaubt Assange-Auslieferung an die USA Reporter ohne Grenzen (RSF) verurteilt die Entscheidung des britischen High Court, die Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange an die USA zu erlauben. Dort würde ihm wegen der Veröffentlichung von Informationen von großem öffentlichen Interesse eine lebenslange Haftstrafe drohen. RSF fordert erneut, Assange unverzüglich freizulassen. Die US-Regierung muss sich an ihre selbst auferlegten Verpflichtungen zum Schutz der Medienfreiheit halten und den nun schon über ein Jahrzehnt andauernden Prozess gegen Assange endlich und endgültig aufgeben. Quelle: Reporter ohne Grenzen

und: Führung aus einer Hand Berlin droht die Führung über die Verhandlungen im Ukraine-Konflikt zu verlieren und steht damit vor einer neuen Niederlage im Einflusskampf gegen Washington. Hintergrund ist, dass US-Präsident Joe Biden in der vergangenen Woche angekündigt hat, Washington werde seinerseits Gespräche mit Moskau aufnehmen, um “die Temperatur an der östlichen Front zu senken”. Dies hat zu wütenden Reaktionen geführt: Der Plan sei für Brüssel, das nicht eingebunden sei, “eine gewaltige Demütigung”, gegen die die EU “in aller Härte ihren Gestaltungsanspruch deutlich machen” müsse, hieß es in einer führenden deutschen Tageszeitung. Außenministerin Annalena Baerbock hat auf dem Treffen mit ihren G7-Amtskollegen für den Vorrang des bisherigen “Normandie-Formats” geworben, in dem Berlin die Führung innehat. Baerbock hatte keinen Erfolg: Heute startet eine Spitzenfunktionärin des US-Außenministeriums Gespräche in Moskau und in Kiew. Washington, das Berlin damit die Führung in Osteuropa aus der Hand nimmt, hat Paris bereits im September die Chance zu eigenständigen Initiativen im Pazifik entwendet – mit dem AUKUS-Pakt. Quelle: German Foreign Policy

dazu auch: Ukraine-Konflikt: Erler (SPD) für Dialog mit Russland Man müsse wieder in einen Dialog mit Moskau treten, sagte Erler im Deutschlandfunk. Er halte den Vorschlag von 27 Diplomaten und Militärs aus Deutschland für sinnvoll, eine hochrangige Konferenz in der Tradition des KSZE-Prozesses vorzubereiten. Diese hätte das Ziel, die europäische Sicherheitsarchitektur zu revitalisieren. Die Konferenz könnte zwei Jahre dauern. In dieser Zeit sollte auf eine militärische Eskalation verzichtet werden. Zudem sollte es keine Erweiterungsaktivitäten von Seiten der Nato und der EU geben. Ferner könne man den Nato-Russland-Rat wieder aufnehmen, um zu klären, wie man aus der Eskalationsspirale herauskomme. Erler betonte, das Dilemma sei, dass es zwischen Russland und dem Westen eine tiefgreifende Entfremdung gebe. Zu möglichen Wirtschaftssanktionen gegen Russland äußerte sich der SPD-Politiker skeptisch. Man könne darüber sprechen, ob dies sinnvoll sei. Man könne aber auch darüber sprechen, ob man Russland nicht eher wirtschaftliche Angebote mache. Letztlich wolle Moskau auf gleicher Augenhöhe mit dem Westen stehen und die Anerkennung als globale Ordnungsmacht. Quelle: Deutschlandfunk

Anmerkung André Tautenhahn: Der Film des NDR ist etwas dürftig, mehr zum Thema steht in einem Bericht der Lübecker Nachrichten , leider hinter der Bezahlschranke. Darin kommen auch die Details des Sozialplans zur Sprache, der so unflexibel gestaltet sei, dass Teile des Pflegepersonals woanders nicht anfangen dürfen, um im Kampf gegen die Pandemie zu helfen. Außerdem habe der Betriebsrat bestätigt, dass viele Kollegen es einfach nicht fassen könnten, dass hier nun eine Klinik leer steht, während andere Krankenhäuser nicht wissen, wo sie mit den Covid-19-Patienten hinsollen.

Anmerkung J.K.: Nach wie vor kapiert offensichtlich niemand was vorgeht. Mit der Phrase, dass auf einer Demonstration ein „Nichteinhalten jeglicher Corona-Schutzvorschriften sowie entsprechender behördlicher Auflagen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ zu erwarten sei, kann heute praktisch jede Demonstration verboten werden.

dazu: „Gipfel für Demokratie“: Clownerie und amerikanische Farce

Der von den Vereinigten Staaten einberufene so genannte „Gipfel für Demokratie“ ist am Freitag zu Ende gegangen. Die clownesken Auftritte des Separatisten aus Hongkong Nathan Law und des Vertreters der Taiwaner Behörden Audrey Tang auf dem Gipfel sorgten für Gelächter in der internationalen Gemeinschaft. Der so genannte „Gipfel für Demokratie“ war nichts anderes als eine politische Farce der USA, die dem Namen nach demokratisch, tatsächlich aber anti-demokratisch war, Spaltung und Konfrontation schürte und die Hegemonie der USA aufrechterhalten sollte.

Nathan Law ist eigentlich ein Verräter des Landes, der von den USA und dem Westen seit vielen Jahren gesponsort wurde. Auf dem Gipfel hat er offen falsche Aussagen gemacht, um Hongkong zu verleumden und das Land zu verunglimpfen. Und Audrey Tang hat schon seit langem zu Gewalt angestiftet und Unruhen angezettelt. Er gab auf dem Treffen eine so genannte „nationale Erklärung“ in Form eines vorab aufgezeichneten Videos ab und provozierte damit einmal mehr das Ein-China-Prinzip.

Quelle: CRI online

Anmerkung Christian Reimann: Bedauerlich ist, dass auch die neue Bundesregierung an der Seite der US-Oligarchie und ihrer Biden-Regierung steht. Bitte lesen Sie dazu u.a. auch “Was ist von Scholz und Co. zu erwarten?“.