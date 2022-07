Videohinweise am Samstag

Markus Mingers [einige Auszüge aus dem Expertenpapier mit Kommentaren, transkribiert, CG]: “‘Eine Kosten-Nutzen-Analyse wurde angesichts dieser Datenlage nicht bestellt. Auch die Wirksamkeit der Impfung oder der einrichtungsbezogenen Impfpflicht konnte nicht bewertet werden’, sie sei zu komplex. Es lägen keine Daten vor. Wenn man also jetzt hier sogar schon in der […] Betrachtung im Nachhinein sagt, wir können keine Kosten-Nutzen-Analyse machen über die einzelnen Maßnahmen. Wir können auch die den Impfzwang nicht bewerten, weil wir keine Daten haben, wie kann man denn dann im Umkehrschluss das überhaupt beschließen? Also wenn man sie im Nachhinein nicht betrachten kann, kann man doch vorne nicht aus ein Blindflug heraus, aus einem Aktionismus heraus, dann solche einschneidenden Maßnahmen beschließen. Auch das macht diese Entscheidung meines Erachtens verfassungswidrig. Weiter heißt es: mit Blick auf den Lockdown, Maßnahmen wie Ausgangssperren und Geschäftsschließungen – auch hier kann man sich kein abschließendes Urteil erlauben. Es sei schlichtweg nicht möglich, mangels Datenlage. Aber nun führen die Sachverständigen weiter aus, dass sie feststellen, dass die grundrechtseinschränkenden Maßnahmen in Deutschland immer weniger Zustimmung der Menschen fand und dass die Politik aufgrund der mangelhaften Kommunikation, der intransparenten Kommunikation, der Kommunikation mit Druck und Angst, hier die Menschen verloren haben und die Gesellschaft letztendlich gespalten hat. Ich glaube, ein schlechteres Zeugnis kann man einer Politik kaum ausstellen. Dann geht der Bericht auch auf die enormen Kollateralschäden ein, also die Folgeschäden, die durch die gesamten Covid-Schutzmaßnahmen entstanden sind. Also wir haben hier Verschlechterung der Grundgesundheit der Bevölkerung, weil durch die Lockdown-Maßnahmen zahlreiche Behandlungen verschoben werden mussten und durch das Verschieben der Behandlungen sind dann wieder noch stärkere Erkrankungen aufgetreten. Dann: Zunahme von psychischen Erkrankungen und existenziellen Nöten. Den Leuten wurde teilweise die Existenz genommen, im Rahmen des massiven Lockdowns. Leider konnten auch bezüglich 2G und 3G keine Aussagen getroffen werden. Jedenfalls konnten nur solche Aussagen getroffen werden, dass die Schutzwirkungen der Impfungen wohl derart nachlassen, das wohl mittlerweile auch eine Testpflicht für Geimpfte wieder empfohlen wird. Stichwort Kinder: Bei den Schulschließungen verweist man hier auch auf massive Nebenwirkungen aufgrund der Schulschließungen. Physische und psychische Belastungen der Kinder sind empirisch gut belegt, und man kommt auch hier zu dem Schluss, dass wohl die Kollateralschäden weitaus höher sind, als der eigentliche Nutzen der Maßnahme. Was natürlich auch juristisch wieder in den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit reinspielt, womit die Maßnahmen meines Erachtens wieder verfassungswidrig werden. Das heißt, hier ist das Recht des Einzelnen überragend, bezogen auf den Zweck der mit der Maßnahme verfolgt werden soll. Positiv beurteilt der Sachverständigenrat das Maskentragen in Innenräumen. Allerdings geht man von einer generellen Empfehlung von Maskentragen ab. Denn man sagt, das sei aus den bisherigen Daten eine positive Empfehlung. Also eine Verpflichtung sei aus den daten nicht ableitbar. Vor allen Dingen vieles hänge dann auch davon ab, wie die Maske getragen wird. Wird die Maske halt unter der Nase getragen, dann ist die Wirkung annähernd Null.”

Anmerkung CG: Der Rechtsanwalt Markus Mingers, der nicht in Verdacht stehen darf, durch das übliche Verleumdungsvokabular gebrandmarkt werden zu können, hat wie wir von den NDS auch, nie das Virus oder die Krankheit geleugnet, noch Maßnahmen per se abgelehnt und auch nie zu Demonstrationen o.ä. aufgerufen. Mingers hat immer die Verfassungsmäßigkeit hinterfragt, nach Schaden-Nutzen-Abwägung gerufen und den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz betont und diesen für Laien erklärt. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz setzt den legitimen Zweck, die Geeignetheit, die Erforderlichkeit und Angemessenheit einer Maßnahme voraus. Das lässt sich hier für uns Laien nachlesen .

Anmerkung CG: Man kann erkennen, wie schwer es apolut, als Nachfolgeportal von KenFM seit der Kanallöschung auf Youtube und dem Ausscheiden von Kayvan Soufi-Siavash, immer noch hat, wahrgenommen zu werden. Dieses interessante Gespräch hat gerade mal 19 Tausend Aufrufe. Via Youtube wären es mit der früheren Reichweite wohl inzwischen Hunderttausende. Dirk Pohlmann erinnert erneut an die sozialdemokratische Entspannungspolitik, die offenbar erfolgreich ins Vergessen gedrängt wurde. Der Schweizer Jacques Baud stellt ab ca. 1 h einen Teil der Vorgeschichte vor dem russischen Angriffskrieg am 24.2. dar, den Sie in den Leitmedien vermutlich noch nie zu hören bekommen haben. Mit dem Hinweis auf diese Aussagen rechtfertigt man nicht den Angriffskrieg. Es geht darum darzustellen, dass es eine Vorgeschichte gibt, die man in der Erzählung nicht weglassen darf, besonders wenn die OSZE sogar als Quelle benannt wird.

Jacques Baud [ab ca.1h Auszüge transkribiert, CG]: “[…] Die Regierung in Kiew hat sich geweigert, die Minsk-Agreements zu ‘implementieren’ und dadurch hat sich die Situation verschlimmert. […] Beispielsweise Pensionen wurden nicht mehr von Kiew bezahlt. Kiew hat kein Banksystem mehr in Donbass unterstützt. […] Kiew sollte diese Dienstleistungen für Pensionen, für Banken, für Verwaltung usw. wiederherstellen. Das hat Kiew nie gemacht. Russland hat dieses Vakuum, diesen Leerraum füllen müssen, aus sozialen Gründen. Darum hat Russland an pensionierte Leute den russischen Pass gegeben, damit sie eine russische Pension erhalten können. Sie hätten sonst keine Einkünfte gehabt. […] Im März 2021 hat Selenskyj ein Gesetz, ein Dekret erstellt, um die Krim und den südlichen Teil des Landes wieder in Besitz zu nehmen. Seit März 2021 hat sich die Ukraine vorbereitet, um militärisch die Krim und Donbass durch Krieg wieder einzunehmen. […] Man hat während des Jahres 2021 eine Verstärkung der ukrainischen Armee im Donbass gesehen. […] Die Russen haben das […] gesehen. Am 11. Februar hat Joe Biden gesagt, Russland würde am 16. Februar die Ukraine angreifen. […] Es gab damals laut westlicher Nachrichtendienste keinen Hinweis, dass die Russen zu diesem Zeitpunkt die Ukraine angreifen würden. Aber Biden wusste, dass am 16.2. die Ukrainer die erste Phase einer Operation gegen den Donbass beginnen. Tatsächlich haben die Beobachter der OSZE festgestellt, dass man seit dem 16. Februar eine Intensivierung von Artillerie-Beschuss sieht. Das hat dramatisch zugenommen zwischen dem 16. und 18. Februar. Für die Russen war das der Hinweis oder Indikator, dass die Ukraine zu einer Offensive bereit war. Das hat dann das Prozedere, die ganze Situation beschleunigt. […]”