Die USA sind Russland propagandistisch weit überlegen. Unterstützt von der deutschen Regierung, der Tagesschau, sogar von der TAZ, von Campact u.a.m.

Veröffentlicht in: Das kritische Tagebuch

Transporter mit Hilfsgütern für Aleppo werden zerstört. US-Außenminister Kerry macht sofort die Russen dafür verantwortlich. Ohne Beleg. Der deutsche Regierungssprecher schließt sich dem an. Der Widerspruch der Russen geht im allgemeinen Getümmel unter. – Die USA nennen die Luftangriffe der syrischen Luftwaffe auf den Osten Aleppos eine Barbarei. Dem folgen die deutsche Regierung, die Tagesschau u.a.m.. US-Vertreter fordern eine Flugverbotszone. Dem folgt der deutsche Außenminister Steinmeier, ohne Rücksicht auf die Erklärung des Generalstabschefs der USA, dass dies Krieg zwischen Russland und den USA bedeutet. Siehe hier und hier. Albrecht Müller



Alles ist Barbarei – was in Syrien geschieht, was im Irak geschieht, was in Libyen geschehen ist und geschieht, was in Afghanistan und in Saudi-Arabien geschieht. Und dennoch ist es möglich, in einer breiten Öffentlichkeit, die bis zur TAZ und zu CAMPACT reicht, zu verbreiten, die Russen seien schuld an dem Elend von Millionen von Menschen. Und es ist mithilfe von viel Propaganda und Lobbyarbeit möglich, so zu tun, als sei das Elend in Syrien das einzige Elend in dieser Region und als sei dort die Misere erst mit der Intervention Russlands ausgebrochen.

Man kann an diesem Beispiel mehreres zeigen, was wir auf den NachDenkSeiten versuchen zu erklären – mit welchen Methoden manipuliert wird und dass die totale Manipulation möglich ist.

Manipulationsmethode: Verschweigen.

Die Beteiligung der Golfstaaten Saudi-Arabien und Katar und Kuwait am Bürgerkrieg in Syrien, und die Tatsache, dass Saudi-Arabien auch an der Entstehung der Terrororganisation islamischer Staat mitgewirkt hat, kommen in den Betrachtungen und Schuldzuweisungen nicht vor. Von der Bundesregierung oder den allgemeinen Medien in Deutschland erfahren wir das, wenn überhaupt, immer nur am Rande. Dass diese Staaten die Terrororganisation Al Nusra-Front und damit einen Teil von Al Qaida in Syrien unterstützen, erfahren wir dann aus einem Gespräch von Jürgen Todenhöfer mit einem Al Quaida Kommandeur. Siehe hier Al Qaida-Kommandeur: „Wir kämpfen an der Seite der USA“.

Wir erfahren auch nichts über die Interessen, die zum Beispiel Frankreich in der Region hat und verfolgt, und welche Rolle Israel spielt.

Zum Thema Verschweigen siehe auch das Video der NachDenkSeiten vom 19. August 2016 Videoreihe zu Methoden der Manipulation. Heute zum Thema „Verschweigen“.

Manipulationsmethode: Die Geschichte verkürzt erzählen.

Die Terroristen sind nicht vom Himmel gefallen, und der blutig geführte Syrien Konflikt auch nicht. Jedenfalls begann letzterer nicht mit der militärischen Intervention Russlands. Die NachDenkSeiten haben am 17. März 2016 einen bemerkenswerten und lesenswerten Text von Robert F. Kennedy, Jr. Warum die Araber uns in Syrien nicht wollen wiedergegeben. Dort heißt es in der Einführung:

„Auch da mein Vater von einem Araber ermordet wurde, habe ich mir die Mühe gemacht, die Auswirkungen der US-Politik im Nahen Osten und insbesondere die Faktoren zu verstehen, die zu manchmal blutrünstigen Reaktionen der islamischen Welt gegen unser Land führen. Wenn wir uns auf den Aufstieg des Islamischen Staates fokussieren und uns auf die Suche nach dem Ursprung der Gewalt machen, die so vielen Unschuldigen in Paris und San Bernardino das Leben gekostet hat, müssen wir möglicherweise über die einfachen Erklärungen von Religion und Ideologie hinausblicken. Stattdessen sollten wir die komplexeren Gründe in der Geschichte und im Öl untersuchen, die die Schuld – wie so oft – auf uns zurückverweist.“

Kennedy versucht, die gesamte Geschichte zu erzählen, soweit sie relevant ist zum Verständnis der heutigen Vorgänge.

Auch wer verstehen will, wie es zu der großen Zahl von flüchtenden Menschen gekommen ist, kann nicht – wie beispielsweise die deutsche Bundesregierung – beim verheerenden Konflikt in Syrien anfangen. Zum Gesamtbild gehören die Kriege von Libyen über den Irak bis nach Afghanistan, und jene südlich von Libyen in Afrika. Zum Gesamtbild gehört die westliche Agrarpolitik und die westliche Ölpolitik mit ihren Auswirkungen auf die betroffenen Völker. Und zum Gesamtbild gehört auch die Rüstungsexportpolitik.

Zum Gesamtbild gehört die US-Vorstellung von einer mono-polaren Welt, also der Vorstellung, dass es ein Imperium, das US-amerikanische, gäbe und geben dürfe und dass dieses auch den Anspruch erheben könne, darüber zu entscheiden, wer wo regiert, mit der Konsequenz, dann auch eine Politik des Regimechange betreiben zu können – ohne Rücksicht auf alle Gegebenheiten, ohne Rücksicht auf Verluste.

Wir machen es uns in der Regel zu bequem, wenn wir die Geschichte verkürzt betrachten. Wir werden zu Manipulateuren, wenn wir sie verkürzt erzählen.

Siehe dazu auch unseren Artikel hier und demnächst ein Video zu dieser sehr gängigen Methode der Manipulation.

Manipulationsmethode: Eine Botschaft von mehreren Absendern und aus verschiedenen Ecken aussenden lassen

An diesem Text der Tagesschau vom 25. September wird beispielhaft erkennbar, wie viele Absender der Behauptungen, die man vermitteln will ins Spiel kommen: die UN-Botschafterin der USA, der Vertreter Frankreichs und der britische Außenminister. Letzterer spricht von Kriegsverbrechen. Und die Tagesschau ordnet alles schön zu: „Russlands Vorgehen ist „Barbarei““ und „Die Aktionen Russlands bezeichnen UN-Vertreter als „Kriegsverbrechen“.“ – Beides kann man im Text so nicht finden, aber das macht nichts, die Vielfalt der Absender spricht für die Glaubwürdigkeit der Zusammenfassung der Tagesschau. Und diese sitzt.

Heute früh erreichten uns zwei Mails mit zwei interessanten Hinweisen auf Beispiele für die Methode, verschiedene und zwar ziemlich gegenläufige Absender zur Verbreitung der gleichen Botschaft zu nutzen:

In aggressiver Form ergreift die TAZ Partei und befürwortet die (weitere) militärische Intervention des Westens: Dort heißt es

„Her mit der Flugverbotszone“ „Wer jetzt noch glaubt, der Weg zum Frieden in Syrien bestehe in Gesprächen mit Diktator Baschar al-Assad und in einer Vermittlerrolle Moskaus, verschließt Augen und Ohren vor der Wirklichkeit. Syriens Regime will keine politische Lösung. Es will den militärischen Sieg in Aleppo. Russland leistet dabei Schützenhilfe, im wörtlichen Sinne, und verweigert jede Deeskalation. Wer hier noch zuschaut, macht sich mitschuldig. Alles, was derzeit passiert, übersteigt bei Weitem jedes Horrorszenario, das vor Jahren als Argument gegen ein Eingreifen skizziert wurde. Das Nichteingreifen des Westens in Syrien gegen Assad und das jahrelange Hoffen auf Diplomatie haben den Krieg in einer Weise eskalieren lassen, wie es kaum jemand für möglich hielt – weil die meisten Beobachter nicht verstanden, dass Assad bereit ist, für den Machterhalt sein Volk zu opfern. Es geht in Aleppo um die Rettung der Menschlichkeit – die in Syrien und auch unsere eigene. Eine militärisch durchgesetzte Flugverbotszone über Aleppo und eine klare Ansage, dass jeder, der dort Zivilisten beschießt, selbst beschossen wird – das ist das Mindeste, was man jetzt von der Weltgemeinschaft erwarten kann.“ Kommentar des NachDenkSeiten-Lesers C.B.: Der Ressortchef Ausland bei der taz, Dominic Johnson, ist bei nahezu jedem Konflikt derjenige, der nach direktem militärischen Eingreifen des Westens ruft. Das können Sie gerne mit einem Blick ins Archiv der taz verifizieren. Natürlich streng humanitäre Einsätze – lustigerweise aber fast immer im Einklang mit den Interessen des Westens. Reden mit Assad oder den Russen? Wo kämen wir denn da hin? Kürzlich gab es Debatten in der taz-Genossenschaft darüber, ob die taz Anzeigen der Bundeswehr annehmen solle. Nicht nur, dass die Mehrheit der Genossenschaftler – teilweise mit ulkigem Selbstbetrug (voll subversiv, wenn wir das abdrucken und dafür Geld bekommen, hihi) – dem zustimmten, nein, neben Kommentaren von Johnson wäre eine passendere Werbung als für Krieg und Militär auch gar nicht vorstellbar. Schade, dass die taz in so vielen Politikfeldern (nicht in allen) eine echte Katastrophe ist. Ein für Kampagnen-Themen-Ideen zuständiger Vertreter von Campact äußert sich ganz im Sinne der neuen westlichen Kalte-Kriegslogik über Russland. Auch Campact gehört zu den Guten, könnte man daraus schließen. Das wäre ein weiterer Beleg für eine sehr erfolgreiche Propaganda- und Lobbyarbeit des Westens, genauer gesagt: der USA In der Anlage 1 geben wir einen Mailwechsel wieder, den ein Leser der NachDenkSeiten und zugleich Sympathisant von Campact mit dieser ansonsten durchaus verdienstvollen Organisation und mit den NachDenkSeiten geführt hat. Danke vielmals für die Überlassung dieses Mailwechsels.

Wir weisen darauf hin, weil hier eine Verniedlichung des neu heraufbeschworenen West-Ost-Konflikts sichtbar wird. Und der Vorgang ist eben ein sehr guter Beleg dafür, dass sich Organisationen, die wie Campact ein fortschrittliches Image haben, bestens dafür eignen, die Meinung im Sinne der Grundlinie „Wir sind die Guten“ zu beeinflussen. Die Kernsätze aus der Mail des Vertreters von Campact sind hier wiedergegeben, gefettete Passagen von uns gefettet. Anzufügen bleibt, dass es dort hoffentlich auch andere Meinungen gibt: „Nicht nur Russland ist unser Nachbar, auch Polen, die Ukraine oder die baltischen Staaten. In diesen Ländern herrscht der Eindruck vor, Deutschland seien gute Beziehungen zu Russland wichtiger als deren Sicherheitsinteressen. Auch darauf muss eine verantwortungsvolle deutsche Außenpolitik Rücksicht nehmen, denn in Polen ist der Hitler-Stalin-Pakt noch nicht vergessen. Merkel und Steinmeier versuchen deshalb einen schwierigen Spagat: Einerseits die Ängste von Polen und der baltischen Staaten ernst zu nehmen und andererseits weiterhin versuchen mit Russland im Gespräch zu bleiben. Wir kritisieren die Bundesregierung ja wirklich oft, aber bei diesem Thema sehen wir keinen Grund dazu. Ich habe nicht den Eindruck, dass US-Präsident Obama oder Bundeskanzlerin Merkel Russland provozieren wollen. Die Manöver waren eher ein kleines Zugeständnis an unsere östlichen NATO-Partner, die Angst vor Putins zunehmend aggressiven Außenpolitik haben. Allerdings haben Sie, Herr Graef, natürlich recht, wenn sie vor einem neuen Wettrüsten zwischen der NATO und Russland warnen. Das wäre das Letzte was wir gebrauchen könnten – die Welt hat schon genug Probleme. Russland ist nicht nur unser Nachbar, es ist auch eine Atommacht. Daher müssen wir irgendwie miteinander auskommen. Ich spreche ein wenig russisch, habe russische Freunde und liebe Dostojewski, Tolstoj oder Pasternak. Aber leider ist Putins Russland ein korrupter Mafiastaat. Um von seinen innenpolitischen Problemen abzulenken versucht Putin außenpolitisch den starken Mann zu spielen. Die russische Politik in Syrien ist eine absolute Katastrophe. Putin trägt große Mitschuld an dem Blutvergießen dort. Putin unterstützt rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien im Westen. Und er versucht, bei uns Kriegsängste zu schüren, damit die berechtigten Sanktionen gegen Russland wieder aufgehoben werden. Darauf sollten wir nicht herein fallen! Niemand in der NATO ist so dumm einen Atomkrieg mit Russland zu riskieren.“ Interessant an dieser Einlassung ist zum einen zu beobachten, wie weit die Indoktrination durch die westliche Grundlinie reicht und wie offen selbst eine Organisation wie Campact für Ideen vom neuen kalten Krieg ist. Vom Geist der Entspannungspolitik und den Verabredungen von 1990 ist selbst beim Vertreter dieser Organisationen nichts zu spüren. Zum anderen ist es eben interessant, dass Mitarbeiter solcher ehrenwerten Organisationen im großen Propagandakrieg einsetzbar sind. Wenn der gute Name von Campact mit solchen Ideen verbunden wird und auf weniger kritische Mitbürger trifft, wie T. Graef das ist, dann wirkt das. Eine Empfehlung an Campact: Führt eine Debatte in euren Reihen. Und lasst uns dann wissen, ob wir davon ausgehen müssen, dass Aussagen wie die Zitierten repräsentativ sind für das Denken von Campact. Glauben kann ich das eigentlich nicht.

Nachtrag: Es gibt auf den NachDenkSeiten eine Videoreihe zu Methoden der Manipulation. Heute zum Trick, die gleiche Botschaft aus verschiedenen Ecken kommen zu lassen

Anlage: