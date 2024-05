Anmerkung unserer Leserin S.B.: Wir wehren uns im Land, in Wirtschaft und Politik, gegen alles, was irgendwie eine Verbindung mit Russland hat (jetzt auch China?). Wogegen wir uns nicht wehren sind diejenigen, die in den Parlamenten FÜR die Politik der USA arbeiten. Ich erinnere hier als Beispiel an eine Talkrunde bei Illner Anfang Mai 2022, in der sowohl Kiesewetter als auch Erich Vad Gäste waren. Kiesewetter sagte damals zum Ukraine-Krieg „Biden kann es sich nicht leisten, noch einen Krieg zu verlieren“ nach Afghanistan war gemeint. In dem Augenblick war mir ganz klar, worum es in der Ukraine geht, um den Stellvertreterkrieg, und der Transatlantiker Kiesewetter vertrat hier Biden und nicht die Interessen von Deutschland. Abgeordnete und Regierungsmitglieder, die durch und durch Transatlantiker sind, gehören nicht in den Bundestag, der FÜR Deutschland gewählt wurde. Und um auf den herbeifantasierten angeblichen Kriegsangriff von Russland (in 5-8 Jahren) gegen uns zu kommen: Hätte diese Fantasie eine wirklich nachweisbare Grundlage, dann wäre genau jetzt der Zeitpunkt durch Diplomatie und Verhandlungen einen solchen Krieg abzuwenden, anstatt genau das Gegenteil zu tun und mit der Aufrüstung, der Eskalation und Provokation mit Kriegswaffen diesen Krieg politisch als einzigen Zukunftsweg zu vertreten. Es kann nicht sein, dass Politiker uns beherrschen, die die Worte Diplomatie und Frieden nicht mehr kennen, das ist ein Ritt auf einer Rasierklinge, die zu unserem Untergang führen kann. Diplomaten statt Granaten.

Anmerkung unseres Lesers M.K.: Das ZDF macht gegen BSW mobil!

Anmerkung unseres Lesers H.B.: Hier noch ein weiterer Lügner und einem russischen Staatssender der nur Russen Propaganda verbreitet. Polens Außenminister Sikorski “Truppen aus großen Ländern bereits in der Ukraine“.

Anmerkung J.K.: Das ist witzig, gerade das ZDF bezichtigt das BSW in einem hämischen Text russische Fake News zu verbreiten. Aber was vermeldete das ZDF z.B. über das Treffen einiger subalterner rechter Figuren in einem Potsdamer Hotel im Herbst vergangenen Jahres? Wannseekonferenz 2.0, geplante Deportation Deutscher Staatsbürger, usw. Und wie sieht überhaupt die gesamte Berichterstattung des ZDF zum Ukrainekrieg und Russland aus? Deren Qualität zeigte sich beispielsweise in der Kinder- und Jugendsendung „logo“, in der in spaßiger Form Propaganda für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine gemacht wurde. Dass sich, je näher die Europawahl und die Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern rücken, auch die Angriffe auf Sahra Wagenknecht und ihr Wahlbündnis verschärfen würden, war zu erwarten. Bisher war die relativ zurückhaltende Berichterstattung zum BSW wohl durch die Hoffnung getragen, dieses könnte dafür verwendet werden, der AfD Stimmen abzujagen, aber offenbar will man doch auf Nummer sicher gehen, wie bereits der Ausschluss des BSW aus der ZDF-Diskussionsrunde „Wie geht’s Deutschland“ gezeigt hat.

dazu auch: Nato zieht „rote Linien“ im Ukraine-Krieg – Wann die Allianz gegen Russland eingreifen will

Die Nato soll angeblich geheime „rote Linien“ für einen Eintritt in den Ukraine-Krieg definiert haben. Unter Berufung auf Quellen in der Nato-Führung berichtete die italienische Zeitung La Repubblica, dass die Sorge um eine russische Provokation wachse. Das Bündnis prüfe daher mögliche Aktionspläne. Gleichzeitig betonte der Bericht am Sonntag (5. Mai), dass die Nato keine operativen Pläne habe, tatsächlich Truppen in die Ukraine zu entsenden. (…)

Derzeit gehe es darum, bestimmte Szenarien intern zu beurteilen – und Richtlinien für eine direkte Kriegsbeteiligung festzulegen. Dabei handle es sich um Notfallpläne, so La Repubblica. Die erste „rote Linie“ sei die direkte oder indirekte Beteiligung Dritter am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Fokus liege besonders darauf, dass kein Korridor zwischen Kiew und Belarus entstehe.

Quelle: FR Online

Anmerkung Christian Reimann: Die Bevölkerung in Europa – auch in Deutschland – könnte (oder soll?) durch solche Medienberichte auf einen Krieg gegen Russland vorbereitet werden, da eine Kriegsbegeisterung auch nach monatelanger Propaganda nicht vorhanden ist.

und: Eine EU-Schutztruppe für die Ukraine

Mit Blick auf Russlands aktuelle Offensive in der Ukraine schwillt die Debatte über eine mögliche Entsendung europäischer Soldaten auf ukrainisches Territorium auch in Berlin an. Litauen hat vergangene Woche mitgeteilt, es sei jederzeit bereit, Militärausbilder in das Kriegsgebiet zu schicken; man warte nur noch auf eine Bitte aus Kiew. Aus Estland heißt es, im Rahmen einer neuen „Koalition der Willigen“ sei man bereit, auf ukrainischem Territorium mit eigenem Militär Präsenz zu zeigen. Denkbar sei es, Aufgaben im Rahmen der Flugabwehr zu übernehmen. Während eine Entsendung deutscher Truppen in Berlin nur von wenigen öffentlich befürwortet wird – möglicherweise wegen wichtiger Landtagswahlen im Herbst –, befürworten Politiker von CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen einen Vorschlag, der die Stationierung von Flugabwehrsystemen auf polnischem und rumänischem Territorium und ihr Eingreifen in den Ukraine-Krieg per Abschuss russischer Angriffswaffen vorsieht. Hinweise darauf, dies sei gleichbedeutend mit einem Kriegseintritt, werden kleingeredet. Zugleich werden Vorschläge diskutiert, nach einem Waffenstillstand EU- oder NATO-Truppen in der Ukraine zu stationieren.

Quelle: German Foreign Policy