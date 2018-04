Die Antwort von Sven Giegold MdEP auf unseren kritischen Artikel vom 28. März. Außerdem Leserbriefe an die NachDenkSeiten.

Lieber Albrecht Müller,

es freut mich, dass Du meine Öffentlichkeitsarbeit aufmerksam verfolgst und dieser auch eine gewisse Durchschlagskraft attestiert. Allerdings befremden mich die Undifferenziertheit und der Hang zum “Whataboutism” in Deinem Text. Niemals verfolge ich ein Freund-Feind-Schema mit Hinblick auf Europa und Russland. Wenn Du meinen Blog tatsächlich aufmerksam lesen solltest, dann wird Dir meine regelmäßige Kritik daran, wie und in welchen Bereichen westliche und europäische Staaten ihre eigenen Werte nicht umsetzen, bekannt sein. Will sagen: Das Pauschalurteil, der Westen sei gut und Russland böse, liegt mir fern. Vielmehr geht es mir darum, politische Missstände und Verletzungen des Gemeinwohls zu benennen, unabhängig von wem und in welchem Bereich sie auftreten. Du bezweifelst, den Einfluss von russischem Schwarzgeld in einigen der EU-Länder, die sich nun nicht an der EU-Aktion zur Ausweisung von russischen Geheimdienstmitarbeitern beteiligen? Dafür gibt es ausreichend Belege, für Zypern genügt ein Blick in die Prüfungen der Anti-Geldwäsche-Behörde FATF, für Österreich die letzten Bankenskandale bei der Geldwäsche, für Malta und Portugal ein Blick in die Liste der russischen Begünstigten der Passankaufprogramme und sonst empfehle ich die Veröffentlichungen durch die Panama Papers dazu. Nein, der schädliche Einfluss von schmutzigem Geld aus Russland ist offensichtlich und breit dokumentiert. Wir dürfen davor nicht die Augen verschließen.

Neben den inhaltlichen Debatten, zu denen ich immer gerne bereit bin, befremdet mich an Deinem Text aber in erster Linie Dein Ton und damit zusammenhängend – so jedenfalls mein Eindruck – die Tendenz, unterschiedliche Meinungen innerhalb der glücklicherweise pluralen Linken in persönliche Angriffe zu übertragen. Gerade in der Debatte um Russland scheinen Viele ein geschlossenes Weltbild zu haben. Wer nicht auf dieser Linie ist, wird als dem “Feind” zugehörig angesehen. Das ist erstens anti-pluralistisch und zweitens dogmatisch. Beides verhindert eine konstruktive Debatte. Mein Gefühl ist, dass genau das eines der zentralen Dilemma der heutigen Linken ist. Geschlossene Weltbilder und die Unfähigkeit zum konstruktiven Streit untereinander. So kommen wir nicht voran und das mitunter gut koordinierte rechte Lager kann sich genüsslich anschauen, wie sich die Linken selbst blockieren. Mein Appell: Lasst uns streiten, aber konstruktiv auf inhaltlicher Ebene und mit dem Anliegen, progressive Politik zu formulieren und dafür Unterstützung zu gewinnen.

Mit europäischen Grüßen,

Sven Giegold