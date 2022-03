Le chef de la diplomatie luxembourgeois: «Tout ce que l’on pourrait souhaiter, c’est que Poutine soit physiquement éliminé»

Le Soir

Zu gut deutsch: “Man kann sich nur wünschen, dass Putin physisch eliminiert wird.” Das hat Asselborn dem luxemburgischen Sender 100,7 gesagt. Danach befragt, gab er an, dass er unter dem Eindruck von Meldungen über zivile Todesopfer in der Ukraine gesprochen habe. Und dass diese Meldungen leider nicht in Russland ankämen. Würden sie das doch, so Asselborn, so könne es einen Aufstand in Russland geben, und dann würde Putin eben “physisch eliminiert.”

Macht es diese Erklärung besser?

Quelle: Lost in Europe

dazu auch: EU wird zur Kriegspartei: Die Stunde von der Leyens

Die Falken sind obenauf: Aufrüstung der Ukraine und Wirtschaftskrieg gegen Russland. Der Erfolg muss sich aber in der Diplomatie zeigen: In der Begrenzung und schnellen Beendigung des Kriegs

Es gibt viel Jubel im Moment für die EU, die sich angesichts der russischen Invasion der Ukraine einig und entschlossen zeigt und zu Mitteln greift, die in ihrer Geschichte beispielslos sind.

Quelle: Telepolis

und: Spezialkommandos: Britische und amerikanische Kämpfer in der Ukraine

Die Kämpfer dienten in militärischen Spezialeinheiten in den USA und Großbritannien. Sie sollen nun „für die Demokratie“ und gegen Russland kämpfen.

Quelle: Berliner Zeitung