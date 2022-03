Hinweise des Tages II

Anmerkung Christian Reimann: Bitte lesen Sie dazu u.a. auch China fordert USA zur Offenlegung von Details über Biolabore in der Ukraine auf, INSIDE CORONA – Die Pandemie, das Netzwerk & die Hintermänner (Thomas Röper) jeweils mit einer Anmerkung und Woher kommt das SARS-CoV-2? Das Revival der Laborhypothese. Erinnert sei auch an die Vorwürfe gegen Drosten und das Versagen der Medien (Labortheorie). Der auch von der Gates-Stiftung unterstützte Regierungsberater und Virologe koordniniert hierzulande die Gain-of-function-Forschung. Unterstützt wird die Nationale Forschungsplattform für Zoonosen auch vom Bundesministerium für Verteidigung (BMVg).

dazu auch: Exclusive: WHO says it advised Ukraine to destroy pathogens in health labs to prevent disease spread

The World Health Organization advised Ukraine to destroy high-threat pathogens housed in the country’s public health laboratories to prevent “any potential spills” that would spread disease among the population, the agency told Reuters on Thursday.

Biosecurity experts say Russia’s movement of troops into Ukraine and bombardment of its cities have raised the risk of an escape of disease-causing pathogens, should any of those facilities be damaged.

Like many other countries, Ukraine has public health laboratories researching how to mitigate the threats of dangerous diseases affecting both animals and humans including, most recently, COVID-19. Its labs have received support from the United States, the European Union and the WHO.

Quelle: Reuters