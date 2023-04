Videohinweise am Mittwoch

Oskar Lafontaine [Auszüge transkribiert, CG]: “Wir sind wirklich in einer Zeitenwende, aber in einem anderen Sinn. Die Vorherrschaft der USA geht zu Ende in der Welt. Immer mehr Länder wehren sich gegen diese Vorherrschaft und wollen eine multipolare Welt. An der Spitze: China und Russland, in dieser Reihenfolge, aber auch Indien, Brasilien, also die ganzen BRICS-Staaten, sind nicht mehr bereit, eine monopolare Welt zu akzeptieren. In der jetzigen Situation ist Europa ja noch – und das ist eben eine falsche Entwicklung – völlig im Fahrwasser der USA. Ich bin der Auffassung, dass es höchste Zeit ist, dass in dieser multipolaren Welt – die sich bildet, ob die USA das wollen oder nicht – […] Europa seine eigene Rolle, losgelöst von den USA findet, und dass es in dieser multipolaren Welt dazu beiträgt, Konflikte zu entschärfen und eben den Frieden zu finden. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns dieser Problematik bewusst sind. Spätestens […] seitdem die USA eine wichtige Energieleitung Europas gesprengt haben, also praktisch einen Terrorakt durchgeführt haben – obwohl es jetzt Klimmzüge überall gibt, das zu verheimlichen oder das zu verbergen – ist es an der Zeit, dass wir Europäer begreifen, dass wir andere Interessen haben. Wir haben andere Interessen, wir wollen den Frieden dienen – und das dient letztendlich auch der Bevölkerung der Vereinigten Staaten […]. Also Europa treibt im Moment in die falsche Richtung. Die richtige Richtung wäre nach meiner Auffassung, eine eigenständige Rolle zu spielen und zum Frieden in der Welt beizutragen.”

Ulrike Guérot: “Ich frage mich tatsächlich auch in stillen Momenten, was ich eigentlich mein ganzes Leben lang gemacht habe. Deißig Jahre wirken für Europa, unzählige Bücher, Clips, Engagements, gefühlt tausende von Vorträgen um den Schulklassen und bei der Bundeszentrale politische Bildung. Wo wir eine Bundesrepublik hatten, in der das Thema Europa eigentlich unverhandelbar war: Artikel 23, der Auftrag der Arbeit an Europa. Für mich ist das alles abgeräumt. Insofern habe ich leider keine präzise Antwort auf die Frage, wohin Europa treibt, außer dass ich mich freuen würde, wenn wir ernsthaft mal wieder darüber diskutieren würden.”