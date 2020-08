Es könnte auch die Frage gestellt werden, ob dieses “Tagesthemen”-Interview ein weiteres Indiz für die Methode der Manipulation: Was nicht passt verschweigen, was in den Kram (=Strategie) passt propagieren ist.

Anmerkung unseres Lesers G.R.: Wenn man in Hongkong gegen China demonstriert, ist man – entsprechend der Logik unserer Mainstream-Medien – Teil der “Demokratiebewegung”. Dass es sich bei deren Führern auch schon einmal um etwas “merkwürdige” Gestalten handeln könnte geschenkt. Jedenfalls haben unsere Mainstream-Medien keine Probleme damit, sich in diesem Konflikt eindeutig auf eine Seite zu schlagen. Protestiert wird aktuell auch in Bolivien und zwar gegen die Verschiebung der Wahlen durch das Putschistenregime. Von einer Aufregung in unseren Medien, wie zum Beispiel über die Ereignisse in Hongkong ist nichts zu spüren. Auf tagesschau.de findet sich am 11. August seit langem mal wieder ein Bericht aus Bolivien. Und wie anders ist doch die Sprache im Vergleich zur Berichterstattung aus Hongkong. Nein, im Fall Boliviens machen sich unsere Mainstream-Medien auf keinen Fall gemein mit den Oppositionskräften, denn die sind schließlich vorwiegend Linke. Das geht auch anders. Ich kann mich noch entsinnen, dass zu der Zeit, als gegen Morales vorgegangen wurde, auf Zeit.de ein gewisser Michael Ebmeyer schrieb, der behauptete, in Bolivien habe es keinen Putsch gegen Morales gegeben. Seitdem: Stillschweigen von Herrn Ebmeyer zu Bolivien. Stattdessen will uns dieser Herr derweil Reinhard Mey als Wegbereiter der “rechten Wutbürger” verkaufen. Eigentlich ist es dann auch kein Wunder, dass Herr Ebmeyer zusammen mit unserem amtierenden Außenminister ein bahnbrechendes Buch geschrieben hat. Mein Gott, was für ein Tausendsassa!