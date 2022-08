Strategisches Ziel erreicht? – USA sind im ersten Halbjahr 2022 zum größten Flüssiggas-Exporteur der Welt geworden

Zufälle gibt’s: Die Vereinigten Staaten von Amerika sind nach Darstellung der US-Statistikbehörde für Energiefragen, der „Energy Information Administration“ (EIA), just im ersten Halbjahr 2022 zum weltgrößten Exporteur von Flüssigerdgas (LNG) geworden. Demnach stiegen die US-Flüssiggasausfuhren in der ersten Jahreshälfte um zwölf Prozent auf durchschnittlich 11,2 Milliarden Kubikfuß pro Tag. Als Hauptgrund für das Exportwachstum verweisen die USA auf die „steigende Nachfrage insbesondere in Europa“. Die Importsteigerung nach Europa und insbesondere in die EU-Länder beträgt dabei satte 63 Prozent. Von Florian Warweg.

Wer profitiert energiepolitisch am meisten von der aktuellen Situation in der Ukraine und dem EU-Sanktionsregime gegen Russland? Falls es noch Zweifel gab, hat die US-Behörde EIA, verantwortlich für die Sammlung, Analyse und Bereitstellung von Energieinformationen für die US-Regierung, diese nun ausgeräumt. Ende Juli verbreitete die EIA in einem euphorischen Tweet folgende Information:

In einem weiteren ergänzenden Tweet wurden dann auch noch die Gründe für diese neue US-Spitzenposition genannt: Erhöhte LNG-Exportkapazitäten, gestiegene internationale Erdgas- und LNG-Preise sowie vor allem die gestiegene weltweite Nachfrage, „insbesondere in Europa.“

