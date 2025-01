Corona: An ihren Zitaten sollt ihr sie erkennen – Teil 7

Eine umfangreiche Sammlung an öffentlich getätigten Aussagen aus der Zeit der Corona-Politik hat Svenja Maren Wilke als Chronik und als Zeitdokument zusammengestellt. Es finden sich dort Standpunkte sowohl von Unterstützern als auch von Kritikern der unangemessenen Politik. Wir veröffentlichen immer samstags Auszüge aus diesen Sammlungen. Weiter geht es heute mit chronologisch geordneten Zitaten aus der Zeit von Ende November 2021 bis Mitte Dezember 2021. Von Redaktion.



„Es gab mal Zeiten, da waren Pflichten eine Tugend. […] Für mich ist Impfen eine staatsbürgerliche Pflicht. Denn ich weiß, dass nur die Impfung uns alle davor schützen kann, noch viele Monate über allerlei Berufs-, Bildungs- und Begegnungsverbote zu streiten. Nur die Impfung kann unsere Krankenhäuser vor dem Burnout schützen. Nur die Impfung ist angesichts der nie dagewesenen Inzidenz in der Lage, zigtausend Todesfälle zu verhindern. Wie immer finden sich aber Menschen, die Pflichten nicht anerkennen. Das gibt es bei der Steuerpflicht. Bei der Unterhaltspflicht. Bei der Streupflicht und so weiter. Wo Menschen Pflichten nicht anerkennen, muss der Staat leider auch mit Sanktionen arbeiten. […] Man muss nicht 15 Millionen Menschen mit der Polizei vorführen. Ein angedrohtes Bußgeld von 1000 Euro würde bereits reichen, um 95% der Impfverweigerer zur Einsicht zu bringen. Mit dem Rest kann man klarkommen. […] Und wer Zwang ablehnt, muss eben seine Pflichten selbst wahrnehmen. Verantwortungsvolle Bürger erkennen ihre Pflichten.“

Boris Palmer, Politiker, Facebook, 22. November 2021

„Moderna ist ein guter, sicherer und sehr wirksamer Impfstoff. Manche impfenden Ärzte sagen: BioNTech ist der Mercedes unter den Impfstoffen und Moderna ist der Rolls-Royce.“

Jens Spahn, Politiker (von 2018-2021 Gesundheitsminister der BRD), Pressekonferenz [Zeitstempel 0:01:25], 22. November 2021

„Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland – das wurde manchmal schon etwas zynisch genannt – geimpft, genesen oder gestorben sein. […] Wer nicht geimpft ist, wird sich ohne Schutz infizieren in den nächsten Monaten, es sei denn, man passt wirklich sehr, sehr, sehr, sehr gut in jeder Lebenslage auf. […] Aus meiner Sicht gibt es eine solidarische Pflicht, sich impfen zu lassen.“

Jens Spahn, Politiker (von 2018-2021 Gesundheitsminister der BRD), Pressekonferenz [Zeitstempel 0:23:20], 22. November 2021

„Ich bin schon lange für die Impfpflicht, weil mich fragt ja auch keiner, ob ich irgendwie eine Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten will oder nicht. Da muss ich mich genauso anpassen im Sinne der Allgemeinheit. Und so ähnlich sehe ich das: Nicht nur für sich selber, sondern auch zum Schutz der anderen, die um mich herum sind. Und deshalb halte ich, wenn es nicht anders möglich ist, eine Impfpflicht für unausweichlich. Denn die Leute sind ja normal andere Impfungen auch gewohnt, und ich höre immer mehr, dass man auch nichts dagegen hat, wenn man sich impfen lassen muss. Es gibt halt ein paar, die sich dagegen sträuben, aber die werden wir auch noch überzeugen.“

Wolfgang Grupp, Unternehmer, Bild TV – Interview [Zeitstempel: 04:17], 23. November 2021

„Dieses Land muss irgendwann mal konsequent sein. […] Was sich die Fußballspieler da teilweise leisten, ist inakzeptabel. Entweder du lässt dich impfen, dann spielst du, oder du lässt dich nicht impfen, dann spielst du nicht. […] Wir sind an einem Punkt, wo das Land in Geiselhaft genommen wird von Impfgegnern und Corona-Leugnern.“

Friedrich Merz, Politiker, ZDF – Markus Lanz, 23. November 2021

„[Impfverweigerer] machen sich zum Opfer des bösen Staats, der sie piesacken will mit dem Piks, und fordern ihre Freiheit, die darin besteht, egoistisch rumzuschmollen und sich ausgegrenzt zu fühlen. Aber wer die Tür mit voller Wucht zuschmeißt, muss sich nicht wundern, wenn er draußen steht und frieren muss. Letztlich ein infantiles Spiel aus der Trotzphase von Dreijährigen: Wenn du mich zwingst, will ich erst recht nicht. Und die Politik spielt das Spiel mit, und die Söders spielen sich auf wie schlechte autoritäre Eltern, die mit ihren Kleinkindern sprechen, die zu blöd zum Schuhebinden sind. […] Die Politik richtet sich aus an knapp einem Drittel Impfverweigerern, hadert, zaudert, wartet ab, bis es zu spät ist. Bloß niemanden verschrecken, bloß niemanden ausschließen, bloß keine Wut hervorrufen. Und die Impfverweigerer instrumentalisieren die Angst, die sie vor sich hertragen, weil sie wissen, dass man Angst nicht begründen muss. Wer Angst hat, der hat immer recht. Vor dem versagen alle Kurven, Zahlen und Fakten. Wer Angst richtig einzusetzen weiß, hat die Macht.“

Florian Schroeder, Kabarettist und Autor, RBB radioeins – Einfach Schroeder! Podcast, 23. November 2021

„Aber warum nicht die ganz konsequente Umsetzung von 2G? Wer nicht geimpft oder genesen ist, kann dann nur noch zur Apotheke, in den Supermarkt und zum Arzt. Das wäre angesichts der Lage wohl auch verhältnismäßig und könnte vor allem sofort umgesetzt werden. […] Mit konsequenter 2G-Regelung wäre der Zugang zum Betrieb und zur Arbeitsstelle auch nur noch für Geimpfte und Genesene möglich – mit allen Konsequenzen. Also: kein Ungeimpfter mehr im Büro, kein ungeimpfter Fußballspieler mehr auf dem Rasen, kein ungeimpfter Abgeordneter mehr im Bundestag, kein ungeimpfter Student mehr im Hörsaal.“

Friedrich Merz, Politiker, RND – Interview, 24. November 2021

„Wie im Sport vertraue ich auch hier auf jene Personen, deren jahrzehntelange Arbeit in diesem Gebiet für sich spricht und die mir nachvollziehbar auf Basis der aktuellen, gesicherten Erkenntnisse sagen: Die Impfung ist sicher. Sie wirkt. Und sie schützt – mich und andere. […] Habt Vertrauen in Menschen, die mit ihrem Fachwissen überzeugen. Wenn ihr unsicher seid oder Fragen habt, sprecht mit eurer Hausärztin oder mit dem ärztlichen Personal in eurer Impfstraße.“

Julia Scheib, Skirennläuferin (Österreich), Instagram, 24. November 2021

„der boosterstich tut allen gut. […] es ist eine auffrischung, die ich in diesem jahr gerne genommen habe. warum ? zum einen vertraue ich meinem hausarzt, der mir in allen situationen das richtige gegeben hat. ich vertraue der medizinischen entwicklung und aber auch verstehe ich die notwendigkeit in dem sozialen kontext. (an dieser stelle sei direkt gesagt, dass ich schon die ersten “wer weiss das denn mit sicherheit ?” und “die Politik hat versagt” schreier höre und auch direkt blockiere) und mein aufruf zur impfung wird nicht enden. #impfenschützt und punkt. es wird früher oder später (in österreich früher) zur #Impfpflicht kommen. […] (und die “notzulassung..” schreier…hach ja… ich blockier euch einfach so.. weil ich es nicht mehr aushalte.. dieses blöde blinde dumme dagegensein) doch eben jetzt glaubt man sich, durch kollektive verunsicherer, die zum teil monetäre eigeninteressen etc haben, (querdenker) aufgerufen sich an einem politisch medizinischen diskurs zu beteiligen, von dem man, sorry keine ahnung hat. hauptsache mitgeschrien und dagegen…“

Hans Sigl, Schauspieler und Moderator (Österreich), Facebook, 25. November 2021

„Ich habe schon vor einem Jahr gesagt: Wir brauchen eine allgemeine Impfpflicht. […] Diese ganzen Kollateralschäden, die mit der Pandemie verbunden sind… unerträgliches Leid. […] Dass heute eine Minderheit einer Mehrheit diktiert, was passiert, geht überhaupt nicht. Es ist für mich ein unbedingter Akt der Vernunft und des Verantwortungsgefühls, eine allgemeine Impfpflicht umzusetzen. Sonst kriegen wir dieses Problem nicht in den Griff. Unsere Wirtschaft und das soziale Miteinander werden in einem Jahr kollabieren, wenn wir nicht zu einer allgemeinen Impfpflicht kommen. Ich habe auf n-tv im Laufband gesehen, dass selbst Geimpfte nur um 40 Prozent besser dastehen, wenn sie geimpft sind, weil die Delta-Variante viel aggressiver ist. Also, ich war schon immer für eine Impfpflicht. […] Gott sei Dank gibt es da momentan eine neue Nachdenklichkeit.“

Dirk Roßmann, Unternehmer und Autor, RND – “Die Wochentester” Podcast [Zeitstempel: 1:06:49], 26. November 2021

„Ich bekomme in diesen Tagen oft Wut im Bauch, wenn ich die fadenscheinigen Ausreden vieler Impfgegner höre. […] Nicht den Wissenschaftlern zu trauen, die sich seit Jahren oder Jahrzehnten mit diesen Themen beschäftigen und forschen, dafür aber irgendwelchen selbst ernannten Experten auf YouTube und Telegram zuzuhören und zu glauben, das ist für mich völlig unverständlich. […] Gerade erst habe ich meine Friseurin nach fünf Jahren verlassen, weil sie sich nicht impfen lassen will. Sie ist ein wunderbarer Mensch, aber doch auf eine eigenartige Art sehr stur, die ich nicht mehr mitgehen kann und möchte. Ich möchte mich einfach nicht mehr über sie ärgern.“

Amelie Fried, Autorin, Bild am Sonntag – Interview, 27. November 2021

„Die Delta-Virusvariante ist wie ein Rennwagen und die Dynamik der Pandemie ist so rasant, dass wir nicht warten können. Wir brauchen jetzt ein flächendeckendes, einheitliches Vorgehen – in ganz Deutschland: mit Kontaktbeschränkungen und einer großen Beruhigung des öffentlichen Lebens. Diese vierte Welle wird alles in den Schatten stellen, was wir bisher erlebt haben. […] Die Menschen sollten die Impfentscheidung aus eigener Erkenntnis treffen und sie nicht aufgezwungen bekommen. Ich sehe, dass viele Menschen langsam umdenken. Das ist nicht einfach. Denn die monatelangen Desinformationskampagnen und Lügen von Rechtsextremen und AfD haben für Verwirrung gesorgt. Es sind schon Familien und Freundschaften zerbrochen, da ist es schwer, eine Positionierung zu verändern.“

Michael Kretschmer, Politiker (seit Ende 2017 Ministerpräsident des Freistaates Sachsen), RND – Interview, 27. November 2021

„[Die Impfpflicht ist der] einzige Ausweg aus dem Corona-Elend. […] Es ist auch ein Bruch von Vertrauen, wenn Menschen das Gemeinwohl ignorieren. Die Verbreitung von Corona zu unterbinden, gehört [zu den gesellschaftlichen Pflichten]. […] Was ist mit der Freiheit der Kinder, der Geimpften? [Diese wird] massiv von der Uneinsichtigkeit einer Minderheit von Impfgegnern eingeschränkt.“

Margot Käßmann, Theologin, Bild am Sonntag – Meinung, 28. November 2021

„Viele Amerikaner, Millionen sogar, sind entweder zögerlich oder lehnen [die Impfung] komplett ab. Und da jetzt auch Kinder dabei sind, ist es besonders wichtig, dass auch sie geimpft werden. Deshalb haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen: Das ist ein Buch für Kinder mit verrückten Eltern. Es heißt “Dot got a Shot”. Wenn Sie wollen, lese ich es Ihnen vor: […] Dot begann zu recherchieren und die Fakten aus medizinischen Fachzeitschriften zusammenzustellen, die Wahrheit über die Impfung. Am nächsten Abend beim Abendessen sagte sie: „Ich glaube, ihr werdet stolz sein. Ich habe meine eigenen Nachforschungen angestellt und folgendes herausgefunden: […] Diese [Covid-19-Impfstoffe] enthalten keine Mikrochips oder machen dich magnetisch. Sie sind keine dunkle Verschwörung von Hollywood-Pädos. Sie sind genau wie die zehn anderen Impfungen, die ich bekommen habe. Sie halten uns mit ein paar kleinen Spritzen am Leben.““

Jimmy Kimmel, Moderator und Komiker (USA), ABC – Jimmy Kimmel Live!, Textauszug aus einem fiktiven Kinderbuch, 28. November 2021

„Wir werden nicht zulassen, dass diejenigen, die sich diszipliniert verhalten, die an Wissenschaft glauben, die nicht daran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, dass die weiterhin leiden müssen unter denjenigen, die glauben, dass sie Sonderrechte genießen. Alle Bürger sind gleich im Land und niemand steht über dem Gesetz und niemand steht über dem Recht.“

Cem Özdemir, Politiker (seit Ende 2021 Landwirtschaftsminister der BRD), Deutschlandfunk – Interview, 28. November 2021

„Lasst uns über diese umstrittene Sache sprechen, den Impfstoff. Wer will sich nicht impfen lassen, weil er glaubt, dass es gefährlich sein könnte? Hebt eure Hände… Und jetzt nehmt diese Hand und schlagt euch selbst in euer verdammtes Gesicht. Die Ausbreitung von Corona war direkt damit verbunden, wie dämlich eine Bevölkerung ist. Und ein Teil der Bevölkerung ist wirklich verdammt dämlich.“

Jimmy Carr, Komiker und Moderator (UK), Netflix, Stand-Up Special “His Dark Material”, 30. November 2021

„Der Impfstoff, Dude. Verdammt, ja. Ich rate dir wirklich dringend, dich impfen zu lassen, wenn du noch nicht geimpft bist. Es ist nicht nur für dich, du egoistische Schlampe. Es ist für alle um dich herum. Kümmere dich um deine Mitmenschen.“

Billie Eilish, Sängerin und Songwriterin (USA), Vanity Fair – Interview, 30. November 2021

„Die nachweislich überzeugendste Kommunikation aber ist die persönliche, direkte, faktengestützte Kommunikation von glaubwürdigen Betroffenen, die an die Empathie des Gegenübers appelliert. Und weil wir alle, wie eingangs deutlich geworden ist, massiv betroffen sind, müssen wir uns noch einmal aufraffen und die Leute in unserer Umgebung von der Impfung überzeugen. Irgendjemand – vielleicht ja die neue Ampelregierung – sollte uns einen argumentativen Instrumentenkoffer zur Verfügung stellen, eine Karte mit zehn Argumenten vielleicht, und einen Leitfaden für ein Überzeugungsgespräch.“

Sascha Lobo, Journalist und Autor, Spiegel – Kolumne, 1. Dezember 2021

„Ich halte nichts davon, mit Polizei und Ordnungskräften den Impfstatus zu kontrollieren. Wir brauchen viel mehr eine De-facto-Impfpflicht über eine konsequent umgesetzte 2G-Strategie und einen Lockdown für Ungeimpfte. Dann dürften diese nicht mehr an den Arbeitsplatz, Bus- und Bahn fahren, ins Kino oder Theater.“

Tilman Kuban, Politiker, Watson – Anfrage: Wie stehen Sie zu einer Covid-19-Impfpflicht?, 2. Dezember 2021

„Für meine Regierung gibt es keine roten Linien mehr bei all dem, was zu tun ist. Es gibt nichts, was wir ausschließen. Das kann man während einer großen Naturkatastrophe, einer Gesundheitskatastrophe wie einer Pandemie nicht machen. Der Schutz der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürgern steht über allem.“

Olaf Scholz, Politiker (seit Ende 2021 Bundeskanzler der BRD), ZEIT – Interview, 2. Dezember 2021

„Verstöße [gegen eine Impfpflicht] werden sicher mit Bußgeldern sanktioniert werden. Außerdem gibt es eine Fülle von öffentlichen Angeboten oder auch am Arbeitsplatz, von denen Ungeimpfte bei einer flächendeckenden 2G-Regel ausgeschlossen werden könnten. In Italien war das ein großer Erfolgsfaktor.“

Stephan Weil, Politiker (seit 2013 Ministerpräsident von Niedersachsen), Handelsblatt – Interview, 2. Dezember 2021

„Wäre die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes? Sie würde ja nicht in der Mitte auseinanderbrechen, sondern ziemlich weit rechts unten. Und so ein Blinddarm ist ja nicht im strengeren Sinne essentiell (sic) für das Überleben des Gesamtkomplexes.“

Sarah Bosetti, Autorin und Komikerin, X (vormals Twitter), 3. Dezember 2021

„Wenn über 200.000 Kinder geimpft werden können, würde das einen großen Unterschied machen was die Frage der höheren #Impfquote betrifft. Ich weiß, dass viele #Kinder sich das wünschen, damit sie sich sicherer fühlen können. Wir müssen Kindern zügig & unkompliziert ein Impfangebot machen. Am besten dort, wo sie entweder täglich sind – z.B. in der Schule – oder an Orten, an denen sie noch etwas erleben können. Auch in den Impfzentren müssen wir besondere Impfstraßen schaffen.“

Franziska Giffey, Politikerin, X (vormals Twitter) und https://twitter.com/FranziskaGiffey/status/1466684330458202117, 3. Dezember 2021

„Ich bin jetzt nicht für eine Impfpflicht. Aber wenn viele Menschen es nicht verstehen, dann muss es wohl so kommen. Ich bin genesen, geimpft und geboostert. Und alle, die sich nicht impfen lassen und einen mittelschweren Verlauf haben, denken „Um Gottes Willen, was passiert gerade mit mir.“ Und diesen hatte ich. Wir sollten endlich wieder ins normale Leben zurückkehren. Wenn ich nach Afrika, Thailand oder wo auch immer in den Urlaub geflogen bin, hab ich mir auch alles reinpumpen lassen, damit ich in dem Land landen kann. Da hab ich auch nicht gefragt was da drin ist und ob mir irgendwas dadurch passiert.“

Olaf Henning, Schlagersänger, Schlager.de – Anfrage, 3. Dezember 2021

„Ich kann Ihnen aber auch sagen, welchen Menschen ich in diesem Jahr mit großem Unverständnis begegne: Das sind für mich alle Impfverweigerer, die mit ihrem Starrsinn zig Millionen Menschen quasi in Geiselhaft nehmen.“

Günther Jauch, Moderator, RTL – Interview, 3. Dezember 2021

„Die teilweise hohe Aggressivität von Impfgegnern und Corona-Leugnern, aufgepeitscht durch Fake News, Verschwörungstheoretiker und Populisten – mich schockiert diese ungute Mixtur. […] Wir müssen über Bildung und Aufklärung sprechen, über Hass, über Wahrheit und Lüge in den sozialen Medien, ja in unseren öffentlichen Debatten. Respekt bleibt ein Schlüsselwort. Eine staatliche Impfpflicht kann ein wichtiger Schritt sein, aber das ist letztlich eine politische Entscheidung. […] Freiheit gibt es nicht ohne Gerechtigkeit und Solidarität, also ohne den Blick auf alle und das Gemeinwohl. […] Seien Sie solidarisch, lassen Sie sich impfen – wenn es irgendwie geht! Wir dürfen gerade jetzt nicht die Schwerkranken und Toten vergessen, die Menschen, die vereinsamen und verzweifeln. Und auch nicht die Kinder. Es ist eine ethische Verpflichtung, aufeinander zu achten, und auch im Sinne der Nächstenliebe ist es angeraten, sich impfen zu lassen und sich an die notwendigen Regeln zur Pandemie-Eindämmung zu halten.“

Reinhard Marx, Kardinal der römisch-katholischen Kirche, Münchner Merkur – Interview, 3. Dezember 2021

„Ich bin mittlerweile schon das dritte Mal geimpft. Nicht weil ich Angst vor Corona habe, sondern weil ich ein unbeschwertes Leben zurück haben möchte!! Aber wir alle (auch nicht die Virologen und schon erst recht nicht die Politiker) können voraussagen, mit was für Spätfolgen wir dann irgendwann mal zu kämpfen haben!! Aus diesem Grunde kann ich Impfgegner sogar verstehen … anderseits bekommen wir das ganze wahrscheinlich ohne diese Impfung niemals in den Griff und damit unser altes Leben zurück!“

Jürgen Milski, Moderator und Partyschlagersänger Schlager.de, Anfrage, 3. Dezember 2021

„Ich bin zu einem leidenschaftlichen Impfbefürworter geworden. Am Anfang, als es noch keine Impfung gab, war ich tatsächlich skeptisch. Als dann der Impfstoff da war, habe ich mich sofort impfen lassen wollen. […] Ich finde es unverständlich, wie manche Leute die Vorzüge unserer Gesellschaft, wie Corona-Hilfen oder Kurzarbeit, annehmen, aber dann diese Spritze verweigern, weil sie gehört haben, dass der Schwester eines Freundes sechs Wochen der Arm wehtat. […] Man darf aber nicht über den Sinn des Impfstoffes diskutieren. Und wenn man am gesellschaftlichen Leben teilnehmen möchte, dann braucht man diese Impfung. Es ist nachweislich bewiesen, dass sie einen selbst und andere schützt.“

Barbara Schönberger, Moderatorin und Sängerin, t-online – Interview, 3. Dezember 2021

„Wichtiger ist aber, was gestern [beim Bund-Länder-Treffen] angeschoben wurde: Flächendeckend 2G im Einzelhandel, Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte und ganz viel impfen, das ist das Wichtigste. Impfen, bis die Nadel qualmt, Leute! […] Jetzt kommt also vielleicht doch die allgemeine Impfpflicht. Trotz all der sinnlosen Politikerschwüre. Warum kommt die? Weil man, statt rechtzeitig 2G einzuführen, viel zu lange Rücksicht genommen hat auf Impfgegner und ihre zusammengegoogelten Wahnvorstellungen. Viel zu lange! Etwas mehr Aufmerksamkeit für den Frust der geimpften Mehrheit wäre mal schön – fürs nächste Mal.“

Oliver Welke, Moderator und Komiker, ZDF – heute-show [Zeitstempel: 01:36], 3. Dezember 2021

„Das Impfen ist der Moses, der uns aus dieser Pandemie herausführt.“

Winfried Kretschmann, Politiker (seit 2011 Ministerpräsident von Baden-Württemberg), Grünen-Landesparteitag in Heidenheim, 4. Dezember 2021

„In der Psychologie gibt es das Phänomen, dass Menschen, auch wenn sie stille Zweifel an ihrer lange gehegten Überzeugung haben, vor sich und anderen nicht ihr Gesicht verlieren wollen, ihre Meinung öffentlich zu ändern. Deshalb kann mit einer klaren sozialen Norm für alle eine Brücke gebaut werden. Auch wenn sich jemand murrend impfen lässt, ist das besser für ihn und alle anderen, als weiter diese Pandemie der Ungeimpften mit allen Kollateralschäden laufen zu lassen.“

Eckart von Hirschhausen, Moderator, Komiker und Arzt, RND – Interview, 5. Dezember 2021

„Es macht mich wütend, [wenn Menschen sich nicht impfen lassen], vor allem in Amerika, wo sie sagen: „Es ist mein Recht, es ist meine Freiheit.“ Nein, ist es nicht! Denn du bist ein Mörder, und du kannst getötet werden. Ganz einfach. […] Wir feiern jedes Jahr eine große Party bei uns zu Hause. Wir haben ein Festzelt und eine Band. Wir wollen nur sichergehen, dass alle getestet wurden. Wer nicht getestet wurde, wer nicht die beiden Impfungen und den Booster bekommen hat, kann nicht kommen.“

Rod Stewart, Sänger (UK), Times Radio – Interview, 5. Dezember 2021

„Wir haben keinen guten Weg gefunden, mit dieser Welle an Desinformation umzugehen. Jeder hat ein Recht auf eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. […] Ich finde es auch eine Körperverletzung, andere Leute mit seinen ungeschützten Aerosolen zu belästigen.“

Eckart von Hirschhausen, Moderator, Komiker und Arzt, ARD – Hart aber fair, Kommentar zur niedrigen Impfquote und Impfpflicht, 6. Dezember 2021

„Die zunehmende Radikalisierung und Gewaltbereitschaft von Impfgegnern und Impfgegnerinnen ist absolut inakzeptabel und muss eine glasklare Antwort bekommen, auch von den Sicherheitskräften. Aber wir müssen natürlich auch die Aufklärungsarbeit intensivieren, um nicht den harten Kern, aber alle, die da mitgehen, auch zu überzeugen, dass ein Impfstoff Leben rettet und keine Giftspritze ist.“

Omid Nouripour, Politiker, X (vormals Twitter) Video, 6. Dezember 2021

„Wenn ich mit meinem Auto hier fahre und da steht ein Schild, Tempo 80, finde ich das auch manchmal übertrieben. Aber es nützt mir nichts, ich muss das trotzdem einhalten. […] Wir akzeptieren doch alle, dass man die Verkehrsregeln einer zivilisierten Gesellschaft einhält, und das gilt eben insbesondere für die Impfung. Und wenn es nicht freiwillig geschieht, dann muss es eben erzwungen werden – da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. […] Ich verstehe diese Art von Diskussion hier in Deutschland überhaupt nicht. Das ist extrem antiwissenschaftlich. Warum sind die Deutschen nicht in der Lage, wissenschaftliche Erkenntnisse so zu nehmen, wie sie sind und den Fachleuten zu vertrauen? Ich kann’s nicht begreifen. Was ist das bloß für eine eigenartige emotionale Diskussion? Und wer sich hier auf Freiheitsrechte der Bürger bezieht, der hat eben das Thema der Externalität des menschlichen Verhaltens nicht begriffen. Marktfreiheit ist nur da sinnvoll, wo ebendiese Externalitäten – und hier sind es massive, oft mit Lebensgefahr für andere Menschen – nicht auftreten.“

Hans-Werner Sinn, Ökonom, Mission Money – Interview [Zeitstempel: 0:43:33], 6. Dezember 2021

„Impfpflicht heißt ja nicht Impfzwang. Wir werden niemanden mit der Polizei vorführen, um ihm eine Spritze in den Arm zu geben. Aber diese Menschen werden zunehmend mehr Ausgrenzung erfahren. Sie sind ja eine kleine, wenn auch laute Minderheit. Sie werden halt nicht mehr fliegen können, sie werden nicht mehr mit der Bahn fahren können, sie werden Restaurants, Kinos, Theater nicht mehr besuchen können. Vielleicht setzt dann beim einen oder anderen doch noch das Denken ein. […] Ich bin der Meinung, es braucht 2G auch noch in weiteren Bereichen. Bei Bus und Bahn ist natürlich das Problem, da die Menschen ja auch zur Arbeit kommen müssen. Aber wenn sie ungeimpft auch nicht mehr arbeiten können, brauchen sie auch keinen öffentlichen Personennahverkehr mehr, um dahin zu kommen. Ja, so hart ist das! Aber wer sich der Vernunft entzieht und sich nicht impfen lässt, der muss auch die Folgen seines unvernünftigen Handelns tragen.“

Frank Ulrich Montgomery, Radiologe und Ärztefunktionär (von 2019-2023 Vorsitzender des Weltärztebundes), n-tv – Interview, 7. Dezember 2021

„Es gibt einen Teil von Impfgegnern und Leugnern, die kann man auch nicht mehr überzeugen. Aber ich glaube, eine Impfpflicht würde ihnen das erleichtern, dass sie zurückrudern können, obwohl sie es vielleicht auch eigentlich möchten, aber sie dürfen ihr Gesicht nicht verlieren. Es ist schon irre, was für wahnsinnige, naive Kreativität entsteht im Netz, dadurch, dass jeder Mensch heute zu einem eigenen Sender werden kann und eben seine Meinung in jeder Form nach draußen bringen kann – was dadurch überhaupt entsteht und wie sich das verbreitet, das ist schon erschreckend. Daher denke ich: Wahrscheinlich lässt sich eine Impfpflicht, wenn es so weitergeht, nicht vermeiden. Es ist ein Beweis des Scheiterns. Eigentlich haben wir genug Impfstoff. Andere Generationen vor einigen Hundert Jahren wären glücklich gewesen, wenn sie diese Möglichkeit gehabt hätten.“

Oliver Kalkofe, Komiker und Moderator, ARD – maischberger. die woche, 08. Dezember 2021

„Wir müssen die aktuelle Delta-Welle bremsen. Dazu ist es wichtig, dass man eine klare Botschaft sendet an die Ungeimpften: Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Deswegen machen wir konsequent 2G.“

Tobias Hans, Politiker (von 2018-2022 Ministerpräsident des Saarlandes), ZDF – maybrit illner [Zeitstempel: 0:34:11], 9. Dezember 2021

„Wenn wir beobachten, dass Ungeimpfte aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen werden, auch wenn sie negativ getestet sind… […] Ich finde das erbarmungslos und schäbig diesen Menschen gegenüber. Sie haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Sie haben nicht gegen Gesetze verstoßen. Sie nehmen die Freiheit, die sie haben, in Anspruch. Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Land so schäbig mit einer bedeutenden Minderheit umgeht. Ich nenne das “Corona-Apartheid”. Und diejenigen, die sich ständig darüber beklagen, dass das Land gespalten wird, tun selbst das Allermeiste dafür, indem sie diesen Teil der Bevölkerung pauschal ausgrenzen als angebliche Rechtsextremisten, Verschwörungstheoretiker usw. Das ist natürlich ein dramatisches Fehlurteil. In unserem Grundgesetz heißt es: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“ Es heißt nicht: „Alle Geimpften sind vor dem Gesetz gleich.““

Hans-Ulrich Jörges, Journalist, Bild TV – Viertel nach Acht, 9. Dezember 2021

„Mir sind tatsächlich ein paar Freunde abhandengekommen. Wenn [eine andere Meinung zu Corona] mit dem Satz abgebunden wurde: „Mach dich mal schlau, was dahintersteckt“, dann war mir klar, dass es vorbei ist. […] Wer sich impfen lässt, übernimmt nicht nur Verantwortung für sich, sondern auch für andere, die dadurch geschützt sind. Bloß ist dieses Verantwortungsgefühl scheinbar noch nicht überall angekommen.“

Hans Sigl, Schauspieler und Moderator (Österreich), BARBARA – Interview, 9. Dezember 2021

„Der Impfstoff ist verdammt erstaunlich. Er hat meine Eltern davor bewahrt, zu erkranken. Er hat meine Freunde davor bewahrt, zu erkranken. […] Ich bin nicht gestorben, und ich wäre auch nicht gestorben, aber das ändert nichts daran, wie elend es war. Es war schrecklich. Ich habe immer noch Nebenwirkungen. Ich war fast zwei Monate lang krank. Ich möchte klarstellen, dass es mir nur wegen des Impfstoffs gut geht. Ich glaube, wäre ich nicht geimpft gewesen, wäre ich wohl gestorben, denn es war schlimm. Wenn ich sage, es war schlimm, meine ich eher, dass es sich schrecklich anfühlte. Aber wirklich, im Rahmen von Covid-19 war es nicht schlimm.“

Billie Eilish, Sängerin und Songwriterin (USA), Howard Stern Radioshow und https://www.rollingstone.com/music/music-news/billie-eilish-covid-howard-stern-interview-1270951/, 13. Dezember 2021

„Es ist eine neue Art von Demonstration [Anm.: Proteste gegen die Corona-Maßnahmen]. Es geht nicht um höhere Löhne, es geht nicht um irgendeine Ungerechtigkeit – sondern die stellen sich gegen den Staat an sich. Sie trauen ihm nicht, wie gesagt, auch der Wissenschaft nicht. Das ist wirklich ein richtiges Problem. Und damit müssen wir uns deutlicher auseinandersetzen.“

Gregor Gysi, Politiker und Rechtsanwalt, DUP Magazin – “19 – die Chefvisite” [Zeitstempel: 12:11], 13. Dezember 2021

„Holt euch die Booster-Impfung. Rettet Weihnachten.“

John Legend, Musiker und Schauspieler (USA), X (vormals Twitter), 13. Dezember 2021

„Jeder, der glaubt, auf YouTube eigene Quellen erschlossen zu haben und ein Facebook-Studium absolviert hat, meint, auf Augenhöhe mit einem Arzt über medizinische Themen sprechen zu können. Beim Thema Impfungen werden Meinungen plötzlich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen gleichgesetzt – mich macht diese Anmaßung sprachlos und relativ ratlos. […] Meine Theorie ist ohnehin, dass wir in den Debatten rund um die Pandemie das Ende der Argumentationszeit erreicht haben. Wer noch nicht überzeugt ist, der lässt sich nicht mehr überzeugen. Alle Fakten und Argumente wurden x-fach diskutiert. Jetzt geht es eher um eine psychologische Herausforderung: Da haben sich viele über ihre aus alternativen Informationen gespeiste Haltung distinguiert… Wie sollen diese Leute jetzt zum Arzt gehen und sich impfen lassen? So jemand fühlt sich zwangsläufig als Kapitulierer, dem der Gesichtsverlust droht. Wahrscheinlich würde einigen dieser Menschen eine Impfpflicht sogar helfen – sie könnten dann darauf verweisen, dass sie gezwungen wurden.“

Frank Plasberg, ehem. Moderator, teleschau – Interview, 13. Dezember 2021

„Was mich bei diesen Demonstrationen im Moment so wahnsinnig aufregt… Viele haben gefragt, warum ich denn nicht auch bei diesen Querdenker [Demonstrationen], also schon vor einem Jahr, dabei wäre. Es kommt doch nicht in Frage, dass ich auf einer sogenannten rechts offenen Demonstration… Die Identitäten haben ganz stolz gesagt: „Endlich Demonstrationen, die rechts offen sind“. Das geht mit mir als Antifaschist nicht. Und was ich nicht verstehen kann, ist diese Geschichtsvergessenheit: Wenn man sich, weil man keine Maske tragen will, mit Sophie Scholl vergleicht, hat man keine Ahnung von der Geschichte. Und ich fürchte wirklich, dass die jungen Leute gar nicht mehr wissen, wie unglaublich schrecklich eine Diktatur ist, eine wirkliche Diktatur. Also ist es ganz wichtig, die Kultur des Erinnerns zu bewahren und immer wieder daran zu erinnern.“

Konstantin Wecker, Liedermacher und Schauspieler, ORF – Willkommen Österreich [Zeitstempel: 06:56], 14. Dezember 2021

„Aber was es eben heute in Deutschland auch gibt, das ist Wirklichkeitsverleugnung, das sind absurde Verschwörungsgeschichten, mutwillige Desinformation und gewaltbereiter Extremismus. Um es klar zu sagen: Eine kleine extremistische Minderheit in unserem Land hat sich von unserer Gesellschaft, unserer Demokratie, unserem Gemeinwesen und unserem Staat abgewandt, nicht nur von Wissenschaft, Rationalität und Vernunft. […] Die Bundesregierung ist die Regierung aller solidarischen, vernünftigen und vorsichtigen Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, und sie ist ausdrücklich auch die Regierung derjenigen Bürgerinnen und Bürger, die noch Zweifel haben oder vielleicht ganz einfach noch nicht dazu gekommen sind, sich impfen zu lassen. […] Den mRNA-Impfstoff haben Ugur Sahin und Özlem Türeci hier bei uns in Deutschland erdacht und entwickelt. […] Es ist keine Übertreibung: Diese beiden Forscher aus Mainz haben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt das Leben gerettet. Ihr Impfstoff ist der beste Beweis dafür, dass kluger Fortschritt, kluge Innovation und kluge Modernisierung die Welt besser machen.“

Olaf Scholz, Politiker (seit Ende 2021 Bundeskanzler der BRD), Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag, 15. Dezember 2021

„Die Menschen, die sagen: „Jawohl, ich lasse mich impfen. Ich schütze die Gesellschaft. Ich schütze die Kinder, dass die Kinder weiter in die Schule gehen können.“ – diese große Menge von guten Menschen, sage ich mal, die ist eigentlich die schweigende Mehrheit. […] Ich bin eigentlich tieftraurig, dass Impfgegner auch in einer Form aggressiv sind, wie ich das gar nicht vermutet habe. Mich beunruhigt, dass so viel Hass und so viel Gewalt eigentlich auch in den Worten schon stattfindet. Worte sind Waffen. […] Wenn man jetzt die Impfgegner sieht, wie sie sich organisieren, sich treffen und dann schreiend durch die Straßen laufen… Es ist wirklich eine Stimmung, die kann schon Angst machen. […] Die Erwachsenen sollten die Verantwortung übernehmen, weil wir nicht nur Rechte in diesem Land haben, sondern wir haben vor allem Pflichten. Und ich finde, die Pflicht ist jetzt: Jeder Erwachsene, der noch nicht geimpft ist, muss sich impfen lassen, damit die Schulen nicht wieder schließen müssen, wenn es wieder richtig ernst wird.“

Uschi Glas, Schauspielerin, DUP Magazin – “19 – die Chefvisite” Videocast [Zeitstempel: 05:37; 07:32; 14:10], 16. Dezember 2021

„Himmel, Arsch und Zwirn, lasst euch impfen, sonst knallt’s. Zum Thema Impfung kann ich nur sagen: Es ist ganz wichtig, ganz wichtig, und diese Querdenker und wie sie alle heißen: Leute, es ist für andere, und seid nicht so egoistisch. Nur ich – „Ich will nicht, ich kann nicht und ich muss“… Gar nicht. Seid für die anderen da. Ohne Impfung geht’s momentan nicht. Wir haben damals alle die Masernimpfung [bekommen]. Da wurde gar nicht gefragt, und wir sind immer noch hier. Also, meckert nicht rum. Lasst euch impfen, verdammt nochmal!“

Frank Zander, Moderator und Sänger, Pressetermin Caritas Berlin, 16. Dezember 2021

„Impfen, Impfen, Impfen! Ob das Cholera war, ob das damals die Spanische Grippe… Bis zu 50 Millionen sind ums Leben gekommenen in knapp einem Jahr… Masern, Windpocken, Kinderlähmung… Ja, wer das dann noch nicht kapiert – und dann auch hier diese ganzen Zahlen: Hospitalisierung, wo ich feststelle, dass 80-90 Prozent von Nichtgeimpften am schwierigsten in den Krankenhäusern zu kämpfen haben. Ja, wenn du das dann nicht kapierst, muss man einem mit dem Vorschlaghammer auf den Kopf hauen… Oder dann, wenn ich dagegen bin, gegen die Impfpflicht – da sind auch Intelligente dabei – aber da muss man konsequenter durchgreifen. Impfpflicht, Feierabend! Wer nicht hört, muss folgen. Das war schon als kleiner Junge so.“

Reiner Calmund, ehem. Fußballfunktionär, DUP Magazin – “19 – die Chefvisite” Videocast [Zeitstempel: 18:18], 17. Dezember 2021

„Ich bin fassungslos. Wir alle haben doch die Pflicht unseren Mitmenschen gegenüber. Allein schon, um kleine Kinder zu schützen. Und wen das nicht überzeugt, der muss nur die Bilder von Ärzten und Pflegern auf den Intensivstationen angucken. Wenn man sieht, wie Krankenschwestern schweißgebadet in Plastik-Isolieranzügen mit Sauerstoffmaske eingepackt Corona-Kranke betreuen und dann oft Ungeimpfte – spätestens dann sollte jeder sich sagen: Jetzt lass ich mich doch impfen.“

Mike Krüger, Komiker und Schauspieler, Tageblatt – Interview, 18. Dezember 2021

Anmerkung der Redaktion: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren alle hier aufgeführten Quellen und Links erreichbar – das kann sich mit der Zeit ändern. Die Übersetzungen wurden maschinell erzeugt.