Das Erste und insbesondere Tagesschau, Tagesthemen und sogar Monitor verkommen zusehends zu Propagandamedien

Am 7. Mai war das mal wieder beispielhaft zu studieren. Kurz vor Mittag ein Kommentar aus dem ARD-Studio Paris: „Macrons Präsidentschaft. Für Frankreich ein Glücksfall“. Keine differenzierte Betrachtung des Widerstands gegen Macrons Politik. Keine kritische Betrachtung seiner bisherigen „Leistungen“. Dann kamen am Abend die Tagesthemen zur Amtseinführung Putins. Nicht die Bohne eines Versuchs, einen solchen Akt einmal sachlich darzustellen, oder auch nur mal so, wie man ähnliche Vorgänge im Vatikan oder im Königreich Großbritannien oder in Frankreich begleitet. Der Moderator Zamperoni hatte die üblichen Angriffe und Spitzen drauf – auch im Interview mit Verheugen, der zusammen mit einigen anderen prominenten Personen in der FAZ für ein besseres Verhältnis mit Russland eingetreten war. Und darauf wurde der Kommentar des als fortschrittlich geltenden Georg Restle von Monitor gesetzt. Albrecht Müller.



Das lief offenbar nach der bewährten Manipulationsmethode, dass man eine Botschaft, im konkreten Fall „Russland und Putin sind undemokratisch, freiheitsfeindlich, schlicht böse, sie haben mit dem Streit angefangen und ihnen ist nicht zu trauen“ am besten dann glaubhaft machen kann, wenn die Botschaft aus verschiedenen Ecken ausgesandt wird. Im konkreten Fall vom Tagesthemenmoderator und dann erstaunlicherweise auch noch vom Moderator des als kritisch geltenden Monitor.

Die NachDenkSeiten haben sich zu seiner Rolle 2016 schon kritisch geäußert. Siehe hier Der doppelte Biss der NachDenkSeiten – erläutert an der Analyse einer „Friedensrede“ des Monitor-Chefs Restle und hier Sind der Westen und Russland in gleicher Weise schuld an der neuen Konfrontation und an einem möglichen Krieg in Europa? Ein Nachtrag zu Restle von Monitor. Offensichtlich haben wir leider nichts zurückzunehmen. Jetzt erhielten wir zu diesem Kommentar von Georg Restle einen Leserbrief an die NachDenkSeiten und zwei kritische Briefe/Mails, die auch an ihn direkt gegangen sind, die wir wegen des interessanten Inhaltes hier bei uns wiedergeben. Siehe unten als Anhang.

Für systematische Beobachter der Manipulationsvorgänge zum Thema Russland will ich noch eine eigene Beobachtung ergänzen. Die PR-Planer des Westens haben sich offenbar die Botschaft ausgedacht: Der Putin und mit ihm Russland mag ja in der Weltpolitik wieder eine Rolle spielen, im Inneren, vor allem wirtschaftlich, sieht es düster aus. – Das ist die Botschaft, die auch anderweitig oft verbreitet wird. Wir wollen uns deshalb mal um Fakten kümmern. Wenn unter NachDenkSeiten-Lesern besonders kenntnisreiche Experten zum Thema sind, dann bitte melden.

Es folgen die erwähnten drei Leserbriefe, sozusagen als inhaltliche Ergänzung und Kommentierung der Vorgänge bei den Tagesthemen.

Anhang:

Drei Leserbriefe zum Kommentar von Georg Restle (Monitor) in den Tagesthemen vom 7.5.2018: