Diskussion mit Oskar Lafontaine beim 34. Pleisweiler Gespräch

Im Anschluss an die von Besuchern in hohem Maße gelobte Rede von Oskar Lafontaine, am 17. September beim 34. Pleisweiler Gespräch, gab es wie gewohnt eine rege Diskussion mit dem Publikum. Heute stellen wir Ihnen wie versprochen die Aufzeichnung der Diskussion als Video und als Audio-Podcast zur Verfügung.



Das Thema der Veranstaltung lautete:

Ende der Entspannungspolitik? Wer Frieden will, muss sich von den USA befreien.

Samstag, 17. September 2022, in Kapellen-Drusweiler

Die Rede von Oskar Lafontaine finden Sie hier.

Diskussion

Und hier das Audio zum Vortrag: