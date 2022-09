Hier die Rede Oskar Lafontaines beim 34. Pleisweiler Gespräch. Eine interessante Rede …

… so das große Echo der Gesprächsteilnehmer am 17. September und danach. Hier finden nun alle Leserinnen und Leser der NachDenkSeiten das Video und eine Audiofassung des Vortrages.



Das Thema lautete:

Ende der Entspannungspolitik? Wer Frieden will, muss sich von den USA befreien.

Samstag, 17. September 2022 in Kapellen-Drusweiler

Das Video beginnt mit der Begrüßung durch Albrecht Müller.

Der Vortrag von Oskar Lafontaine beginnt ab Minute 9:30.

Und hier das Audio zum Vortrag:

Video und Podcast der Diskussion folgen bald.

P.S.: Oskar Lafontaine zu den NachDenkSeiten:

“In dieser Medienwüste, die wir mittlerweile haben, in der alle das Gleiche schreiben und denken. In der Journalismus verschwunden ist und an dessen Stelle Propaganda getreten ist, ist es notwendig, solche Einrichtungen zu haben, wie Albrecht Müller sie geschaffen hat. Für mich sind die NachDenkSeiten die beste Zeitung, die ich jeden Morgen lese.”