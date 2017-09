Schauen Sie bitte künftig Angela Merkel auf die Finger. Um Ihren Blick zu schärfen, weisen wir auf das jetzt vorliegende Video mit Werner Rügemers …

Veröffentlicht in: Das kritische Tagebuch

… „Mir geht es gut – alles andere ist mir scheißegal.“ Wir hatten seine analytisch scharfe Anklage schon als Text veröffentlicht. Am Vorwahlabend hat er diesen, überarbeitet, in der Kölner Galerie „Kunstknoten“ vorgetragen. Hier ist das Video. Weil es wichtig ist, dass wir uns von Angela Merkel und den ihr ergebenen Medien nicht weiter einlullen lassen, weisen wir auch noch einmal auf unsere 27 guten Gründe zum Verzicht auf Merkel hin. Hier und hier. Albrecht Müller.



Die ersten 4 Minuten von Werner Rügemers Vortrag sind etwas dröge, weil ortszogen. Sie können Sie ohne Verlust überspringen.

Warum weisen wir nach der Wahl noch einmal darauf hin, dass diese Bundeskanzlerin ganz und gar keine gute Regierungschefin war? Warum benennen wir noch einmal ihre Defizite?

Wenn so etwas wie eine kritische Öffentlichkeit zur Begleitung der künftigen, von Oberschichtinteressen geprägten Koalition zustande kommen soll, dann muss es viele gut informierte Bürgerinnen und Bürger geben. Wir wollen dafür Informationen bieten. Und wir wollen dazu ermuntern, vom ersten Tag an, vom Tag der Regierungsbildung an, aufmerksam zu verfolgen, was läuft.

Werner Rügemers und unsere Texte sind nicht mehr als Hilfen und Stützen für diese Arbeit. Die Arbeit müssen Sie leisten – auch in dem Sie Ihren lokalen Abgeordneten der kommenden Regierungsparteien ständig und sachverständig auf die Pelle rücken. Die Abgeordneten der Opposition können Sie vielleicht mit Munition füttern. Das ist manchmal auch wichtig.