Stilblüten auf den NachDenkSeiten 2025

Die Stilblüten haben sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Rubrik entwickelt, die zum Jahresende bei unserer Leserschaft immer wieder für mehr oder weniger starke Schmunzler gesorgt hat. Dabei sind es nicht die Fehler allein, die hier für Belustigung sorgen. Ich habe mich bei der Auswahl auf Beispiele konzentriert, bei denen im betreffenden Satz durch den Verschreiber ein neuer, oft unfreiwillig komischer oder auch absurder Sinn entsteht. Viel Spaß beim Durchforsten wünscht Ihnen Lutz Hausstein.



„Zum Vergleich, derzeit (Stand Mitte Dezember 2024) liegt der Spotmarkpreis für Erdgas in der EU zwischen 43 und 50 Euro pro Megawattstunde.“

Florian Warweg, 6. Januar 2025 – meint: Spotmarktpreis

„Den bisherigen Höchstwert gab es übrigens in der Rezension 2004 mit 39.200, den Tiefstwert während der Coronakrise mit knapp 14.000 Fällen.“

Thomas Trares, 17. Januar 2025 – meint: Rezession

„Kurz vor dem Amtsantritt gratulierte Wladimir Putin Donald Trump in einem Video-Aufritt.“

Ulrich Heyden, 21. Januar 2025 – meint: Video-Auftritt

„Ein Hautverantwortlicher für die deutsche Energie-Situation, der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck, warnte jetzt vor einem solchen Energie-Deal mit Trump.“

Tobias Riegel, 23. Januar 2025 – meint: Hauptverantwortlicher

„Wenig später: Das BSW in Malchin hat zu einem politischen Frühshoppen geladen.“

Ramon Schack, 31. Januar 2025 – meint: Frühschoppen

„Die NachDenkSeiten wollten von der Bundesregierung wissen, ob sie den Bau eines US-Biolabors bestätigen könne, ob die USA dafür um Erlaubnis gebeten haben und welche Kontrollmöglichkeiten Bundesbehörden für US-Biolabore auf deutschem Boden haben, eingedenk der verehrenden Auswirkungen, die eine Freisetzung der dort untersuchten Biostoffe auf die bundesdeutsche Bevölkerung hätte.“

Florian Warweg, 13. Februar 2025 – meint: verheerenden Auswirkungen

„Die Schießung zahlreicher Foren von großen Medien – oft unter Katzenjammer – hat das Problem schon gezeigt.“

Marcus Klöckner, 7. März 2025 – meint: Schließung

„Dabei betätigt sich der Konzern nicht nur als Dienstleiter für Deutschland und Europa.“

Ralf Wurzbacher, 14. März 2025 – meint: Dienstleister

„Der Kollege von Prokowjewa, Kameramann Dmitri Wolkow, wurde bei der Explosion der Miene verletzt.“

Ulrich Heyden, 28. März 2025 – meint: Mine

„Im Folgenden sollen einige Szenarien holzschnitzartig dargestellt werden.“

Alexander Neu, 31. März 2025 – meint: holzschnittartig

„Inzwischen stecken alle drei deutschen Entwickler – Lilium, Airbus, Volocopter – in einer ernsten Finanz- und Schaffenskrise, und bis zum Regelbetrieb könnten mithin noch Lichtjahre vergehen.“

Ralf Wurzbacher, 14. April 2025 – meint: Äonen vergehen

„An der kürzlich durch das abgewählte Parlament beschlossenen Grundbesetzänderung hinsichtlich der Abschaffung der Schuldenbremse müsste jedem klar geworden sein, dass im Spannungs- oder Verteidigungsfall das nach Artikel 12a Grundgesetz garantierte Recht der Kriegsdienstverweigerung denklogisch als Erstes fallen wird.“

Torsten Küllig, 22. April 2025 – meint: Grundgesetzänderung

„Als im März eine Kurzeit-Kenia-Koalition praktisch über Nacht verfügte, den jahrzehntelangen Investitionsstau mit einem Finanzpaket historischer Dimension und qua Grundgesetzänderung abzuhaken, staunte das Publikum nicht schlecht.“

Ralf Wurzbacher, 22. Mai 2025 – meint: Kurzzeit-Kenia-Koalition

„Allerdings sei das BADV „weder über die Entfernung des Kunstwerkes noch über die Gründe informiert“ worden, teilte dessen Pressstelle mit.“

Ralf Wurzbacher, 23. Mai 2025 – meint: Pressestelle

„Aufgabe der UNRWA ist, die Menschen zu versorgen, die im Zuge der israelischen Staatsgründung in ihren Dörfern ermordet oder aus ihrer Heimat vertrieben worden waren.“

Karin Leukefeld, 2. Juni 2025 – meint: die Menschen und deren Angehörige zu versorgen

„Liebende Eliten, die ihre Kinder nicht in den Kriegstod schicken möchten, werden als etwas für das „Gemeinwesen“ Negatives verstanden.“

Marcus Klöckner, 6. Juni 2025 – meint: Eltern

„Über Jahrzehnte wurde das Erbe der Manns, dieser „amazing family“, wie es ein britischer Aristokrat einst auszudrücken pflegte, in Manns Geburtsstadt Lübeck geradezu spießbürgerlich behandelt, Heinrich Mann wurde im kalten Krieg in Westdeutschland eh marginalisiert, dafür war er zu links, Klaus Mann hat es nie gegeben, doch das alles hat sich – zumindest dort – sehr positiv verändert.“

Ramon Schack, 6. Juni 2025 – meint: stiefmütterlich

„Nach allem, was die deutsche Geschichte im Schlepptau hat, müssten Redaktionen Zeder und Mordio schreien, wenn wieder einmal die Kriegstreiber ihre Feindbildzeichnungen zum Besten geben.“

Marcus Klöckner, 20. Juni 2025 – meint: Zeter und Mordio

„Man spendet zu wohltätigen Zecken oder ruft Stiftungen ins Leben, die in Afrika Kinder vorm Sterben bewahren.“

Ralf Wurzbacher, 28. Juni 2025 – meint: wohltätigen Zwecken

„Die Propaganda für Ausrüstung und Eskalation ist allumfassend, setzt schon früh ein und will sich ein freundliches Gesicht geben.“

Bernhard Trautvetter, 29. Juni 2025 – meint: Aufrüstung

„Diese stilistische Härte pflegt sie indirekt wie eine persönliche Marke – und manchmal lässt sie sich sogar öffentlich gegenüber Bürgen gehen.“

Tobias Riegel, 1. Juli 2025 – meint: Bürgern

„Aber wie kommt es, dass so viele Politiker und Wirtschaftsfachleute der Erzählung, mehr Rüstung schaffe mehr Wohnstand, auf den Leim gehen?“

Ralf Wurzbacher, 4. Juli 2025 – meint: Wohlstand

„Statt Militär sägen die USA zerstörerisch an jedem Axt gegen Kuba und seine Partner“

Frank Blenz, 7. Juli 2025 – meint: Ast

„Die vorliegenden Berichte über die Verweigerung des Seegangs für russische Seeleute durch die Bundespolizei betrifft dabei nach aktuellem Kenntnisstand ausschließlich Häfen in Schleswig-Holstein – aus keinem anderen der deutschen Seehäfen zwischen Emden (Niedersachsen) bis Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) ist ein ähnliches Vorgehen der Bundespolizei bekannt.“

Florian Warweg, 10. Juli 2025 – meint: Landgangs

„Das hält die Bundesregierung und die ihr ungeordneten Behörden jedoch nicht davon ab, mit allen möglichen Rechentricks wie Emissionshandel, angenommen höheren zukünftigen Effizienzgraden beim Energieverbrauch, der Aufforstung von Wäldern und dem angekündigten Aufbau der Humusschicht das erwartete Ergebnis bei den Treibhausgasemissionen Deutschlands schönzurechnen.“

Karsten Montag, 1. August 2025 – meint: untergeordneten

„Freilich kann ein solch egelmäßiges Zahlenmuster auch zufällig entstehen, dennoch spricht einiges dafür, dass destatis hier nachgeholfen haben könnte.“

Thomas Trares, 6. August 2025 – meint: regelmäßiges Zahlenmuster

„Stattdessen kann es nur an der SPIEGELchen Küchenpsychologie liegen, wenn Trump am Ende in Alaska doch nicht tut, was sich die Europäer wünschen.“

Jens Berger, 14. August 2025 – meint: SPIEGEL’schen Küchenpsychologie

„Während man sich in den deutschen Gazetten darüber moniert, dass Trump mit dem ausgerollten roten Teppich eine angeblich bestehende Isolation Russlands durchbrochen habe, gerät man durch das Festhalten an den eigenen Kriegszielen und den Russlandsanktionen selbst ins Abseits.“

Gert-Ewen Ungar, 18. August 2025 – meint: mokiert

Mir war nicht bewusst, wie Clinton nach 1990 mit seinen Plänen einer NATO-Osterweiterung innerhalb seiner Führungskriege auf Kritik stieß, weil „dies ein Fehler von historischem Ausmaß sei“.

Irmtraud Gutschke, 25. August 2025 – meint: Führungsriege

„Müssen junge Männer in absehbarer Zeit ihrem Land mit der Hand in der Waffe dienen?“

Marcus Klöckner, 1. September 2025 – meint: mit der Waffe in der Hand

„Aber ausgerechnet jetzt, wo die Nöte größer werden und Hilfe für eine wachsende Zahl an Menschen erforderlich ist, soll der Sozialstaat in einem „Herbst der Reformen“ weiter geschliffen werden, während interessierte Kreise wie in schlechten alten Zeiten Ressentiments gegen gesellschaftliche Randgruppen schüren und Bedürftige, Gering- und Normalverdienende gegeneinander aufbringen.“

Ralf Wurzbacher, 2. September 2025 – meint: geschleift

„Hybride Kriegsführung, Drohnenangriffe, Kampfjets im Lauftraum der NATO: Zwar weiß man nichts Genaues, aber dennoch steht fest, nein, muss feststehen: Russland ist eine Bedrohung.“

Marcus Klöckner, 1. Oktober 2025 – meint: Luftraum

„Vom ganzen Kuchen beißen sich die Supereichen immer größere Stücke weg.“

Ralf Wurzbacher, 10. Oktober 2025 – meint: Superreichen

„In der letzten Fernsehdebatte im Präsidentschaftswahlkampf am Dienstabend betonte sie auch noch, dass die Fuchsjagd (zu Pferd und mit Hundemeuten) eine ländliche Beschäftigung sei und sie deshalb nichts daran auszusetzen habe.“

Moritz Müller, 23.10.2025 – meint: Dienstagabend

„Und auch jetzt, wo der Krug bereits in den Brunnen gefallen ist, wirkt die Kommunikation der Bundesregierung erratisch.“

Jens Berger, 23.10.2025 – meint: das Kind bereits in den Brunnen gefallen

„Aber irgendwie haute das nicht hin, trotz 3G-Regeln und Impflicht, für die sich auch die taz ins Zeug legte.“

Ralf Wurzbacher, 27.10.2025 – meint: Impfpflicht

„Diese machten alles Mögliche geltend, um ihre Sicht durchzusetzen: den Ukraine-Krieg, Klimaschutz, Digitalisierung, die Pandemie, eine mögliche Gasnotlage, hohe Inflationsraten, Rohstoffknappheit, gestörte Lieferketten und eine wegen all dem drohende Kritikklemme.“

Ralf Wurzbacher, 30.10.2025 – meint: Kreditklemme

„Allerdings betrug Anfang Juli 2025 der Füllstand im nun verstaatlichten Speicher erneut nur 2,33 Prozent und auch jetzt Mitte November bei nur rund 25 Prozent, reißt also selbst diese von der Bundesregierung massiv gesengte Speichervorgabe von 45 Prozent Befüllung.“

Florian Warweg, 17. November 2025 – meint: gesenkte Speichervorgabe

„Schafschützen an einem Berliner U-Bahnhof?“

Marcus Klöckner, 19. November 2025 – meint: Scharfschützen

„Der Friedensauftrag des Grundgesetzes lässt nichts anderes zu – wie auch der gesunde Menschenversand!“

Marcus Klöckner, 3. Dezember 2025 – meint: Menschenverstand