Leserbriefe zu Themen und Artikeln der letzten Woche

Zur Illustrierung ein etwas schräges Beispiel: Nehmen wir an, die deutsche Industrie wäre im wesentlichen damit beschäftigt, den Bedarf der Deutschen an Toastern zu decken. Der Einfachheit halber nehmen wir weiter an, dass jeder Deutsche jedes Jahr einen neuen Toaster benötigt. Bei 80 Millionen Deutschen produzierte die deutsche Industrie also 80 Millionen Toaster pro Jahr und würde eine entsprechende Anzahl von Arbeitskräften beschäftigen. Dann kommt plötzlich die “demografische Katastrophe”, und 10 Millionen Deutsche sind irgendwie “weg” (gestorben, nicht mehr nachgeboren, nach Thailand umgezogen…). Dann wird die Industrie nur noch 70 Millionen Toaster verkaufen können, und also entsprechend Arbeitskräfte entlassen müssen? In Wirklichkeit muss sie gar keinen entlassen, denn die Leute – das war ja die Prämisse – sind ja schon weg.

Und auch für die Restbelegschaft der Toaster-Unternehmen ändert sich wenig, sie schrauben immer noch genauso viele Toaster pro Person zusammen und erhalten (oder sollten erhalten) den gleichen Lohn. Oder – jetzt wieder ernsthaft – das BIP pro Kopf ändert sich nicht.

Es gibt aber natürlich Leute, die so ein Szenario fürchten müssen. Die “schrumpfende” Fabrik bedeutet schrumpfenden Umsatz, schrumpfenden Profit und – da meist an die (absolute) Ertragslage gekoppelt – auch schrumpfende Managergehälter. Also die Winterkorns und Henkels, die Piechs, Quandts und Klattens hätten Einbussen hinzunehmen. Das mag persönlich tragisch sein (leider fehlt mir das Einfühlungsvermögen, um etwa die Seelenlage von Frau Klatten auszuloten) – aber eine nationale Katastrophe, die staatlichen Eingriff erforderte, ist das nun einmal nicht.

Im Gegenteil wäre es nur die Umsetzung der Schumpeter’schen Formel von der “kreativen Zerstörung”: Wenn weniger Toaster, aber dafür mehr Stützstrümpfe benötigt werden, dann setzt “der Markt” das eben im Extremfall mit der Pleite des Toasterproduzenten und der “Hausse” des Strumpfproduzenten um.

Ii der realen Wirtschaft des 21. Jahrhunderts gibt es eh’ schon andere Ausgleichprozesse: Wenn in Wolfsburg nicht mehr genügend “Golfs” wegen “Facharbeitermangel” hergestellt werden könnten, so würde VW vermutlich die spanische Version des Golfs (den “Leon”) in den dortigen Werken erhöht fertigen lassen. Was, wenn es dann wirklich zu Neueinstellungen führen würde, ja auch besser wäre, als die spanischen Facharbeiter nach Deutschland “abzusaugen”.