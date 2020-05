Nie wieder Krieg! Gibt es heute noch eine Mehrheit für diese selbstverständliche Forderung?

Ich glaube nicht, dass dieser Feindbildaufbau vom Himmel gefallen ist. Wir müssen davon ausgehen, dass systematisch und mit großen Finanz- und PR-Aufwand an der neuen Konfrontation gearbeitet wurde und wird. Vermutlich sind die verschiedenen zuvor zitierten Parolen und Vorwürfe systematisch geplant worden. Am Geld dafür mangelt es offensichtlich nicht.

In den Parteien sowieso: Die ehemaligen Friedensparteien, die SPD und die Grünen, sind als solche abgetreten. Die Grünen und ihre Stiftung, die Heinrich-Böll-Stiftung sind sogar so etwas wie die Vorreiter zur Verstärkung der Konfrontation-Stimmung geworden. Sozialdemokraten wie der Fraktionsvorsitzende Mützenich versuchen gelegentlich einen Ausbruch aus der Bunkerstimmung – so mit der Forderung an die USA, die Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen. Siehe hier: SPD fordert Abzug aller US-Atomwaffen aus Deutschland. Unterstützenswert . Widerstand regte sich sofort. Nach meinem Eindruck ist die Mehrheit der Mandatsträger der SPD weit weg von der ursprünglichen Idee der Gemeinsamen Sicherheit und Abrüstung.

In der Union dominieren die Atlantiker sowieso. Ausnahmen wie Stoiber bei der CSU und Platzeck bei der SPD bestätigen die Regel.

In Gesprächen mit Freunden und Bekannten aus meiner Generation und mit jungen Leuten gewinne ich den Eindruck, dass Frieden auch mit Russland gerade noch als Ziel erkannt und anerkannt wird. Aber die Kampagne gegen den russischen Präsidenten hat in weiten Kreisen gewirkt. Der Stoßseufzer „Aber der Putin“ ist überall zu vernehmen. Putin ist erfolgreich verteufelt worden. Und anders als in den Zeiten des Kalten Krieges in den fünfziger und sechziger Jahren trifft man heute weder in bildungsbürgerlichen Kreisen noch in den Medien das Korrektiv zur allgemeinen Stimmung. Keine Friedensdenkschrift der Evangelischen Kirche, keine Frankfurter Rundschau, kein Spiegel, kein Günter Gaus, keine ARD mit einer klaren und unumstößlichen friedenspolitischen Haltung. Das hat auch Konsequenzen für die Meinung der großen Mehrheit, soweit sie überhaupt an politischen Fragen interessiert ist und nicht schon seit langem durch die Berieselung mit Krimis und Ratespielen vom kommerzialisierten Fernsehen und Hörfunk stillgestellt ist.

Deshalb komme ich zum betrüblichen Schluss, dass es keine Mehrheit mehr für Freundschaft mit Russland gibt.